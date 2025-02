Valeria Bullard: “En Ignacio tenemos un arroz a la norteña con cebiche flameado”

Dice que es como su padre pero en mujer. Los mismos gestos, la misma forma de hablar y una taberna creada por ella, pero que lleva el nombre de él: Ignacio.

“Creo que somos de atravesar las situaciones complicadas de la mejor forma. Buscar el lado positivo a todo, pero sin irnos de la realidad”, me dice Valeria Bullard, quien a su corta edad le tocó transitar por el cáncer.

Ella lidera dos emprendimientos: Bullard Postres y, el más reciente, Ignacio. Taberna criolla, ubicada en Rosendo Vidaurre 485, Barranco, donde nos esperan un olluco con picaña y un arroz a la norteña con cebiche flameado.

Si Valeria y su padre están contentos, comen. Y si están tristes, también. Los Bullard enfrentan la vida con optimismo y, sobre todo, con un buen plato de comida.

¿De dónde viene la idea de abrir una taberna, que es un concepto más clásico, de antaño?

Vengo de una familia de tradiciones como los caballos de paso, los gallos, toros, una familia muy limeña y que le encanta comer bien, una familia de tabernas. Tengo los mejores recuerdos de cocina. Vengo de familias separadas: en mi casa tenía una señora que cocinaba espectacular y, por el otro lado, mi abuela era la reina de los postres de Lima. Entonces, he crecido comiendo rico y bien, no jugando a la comidita (sonríe), ni siendo gourmets. Y eso lo quiero replicar, obviamente buscando diferenciadores. Por ejemplo, tenemos el olluco con picaña y papas al hilo, y cuando lo comes la mezcla es espectacular; trabajamos con picaña angus, una muy buena carne.

¿Tienes algún recuerdo familiar con el olluco?

A mi papá le encanta el olluco y la picaña, y de hecho él es mi socio. A él le encanta la cocina, en pandemia cocinábamos mucho.

¿Cómo pasas de los postres a la taberna?

Tuve una operación de columna, estuve mucho tiempo en mi casa sin poder salir. Tuve un tumor de células gigantes (cáncer), hace dos años más o menos. Y de hecho, ayer el doctor me dijo que estoy limpia de todo. Tengo dos operaciones de por medio, no tengo una vértebra, he pasado un proceso de mucho aprendizaje. Una de las cosas que me prohibieron fue subir de peso por el tema de la columna. Por eso cuando estuve encerrada me volví a involucrar con la cocina. Preparé fideos rojos, lentejas y me salieron bien…

Pero después de esa experiencia con la enfermedad, no apostaste por un restaurante de comida saludable sino por una taberna…

(Ríe). La vida está para disfrutarla y vivirla. Pero ojo, en la taberna usamos buenos insumos, es como comida hecha en casa y hemos buscado ese amor y cariño.

¿Cómo es el sabor de casa?

Cuando dices “esto lo habría hecho mi mamá con un amor increíble”. También tenemos un arroz a la norteña con un cebiche flameado que es una locura, algo totalmente diferente.

¿Tu padre no te dijo pon otro negocio?

Cuando le puse Ignacio a la taberna mi papá no era socio. Lo empecé a invitar a las pruebas de comida, vio el proyecto y le encantó. Nos faltaba plata y dijo “yo mismo soy”. Él es un gran relacionista público y era una parte fundamental para ayudarnos a que más gente nos conozca. Mucha gente me dice que es una locura que me asocie con mi familia, pero mi relación con él es increíble.

¿Es con quien más congenias en tu familia?

Sí. Hemos pasado momentos muy fuertes juntos, que lejos de separarnos nos han unido: en mi proceso oncológico y mi papá tenía un tema de adicciones, ya felizmente limpio desde hace muchos años; de hecho, él lo cuenta y por eso lo puedo contar. Tiene un tatuaje que dice “narcóticos anónimos”. Y fui yo quien estuvo en ese proceso, lo apoyé en todo momento, mis hermanas estaban más chicas, soy la mayor de tres. Yo tenía 18 años.

¿Qué le decías?

Más que decirle, demostré que estaba ahí siempre. Yo iba a todas las reuniones del centro donde estuvo mi papá, yo estaba ahí pendiente. Pasamos momentos económicos supercomplicados; de hecho, una de las razones por las que me pongo a vender brownies es para poder pagar mis cosas, estábamos literalmente quebrados. Felizmente, ya estamos en una situación totalmente diferente a la de hace 11 a 12 años, a base de chamba, de un montón de esfuerzo y mucha constancia.

Y cuando te tocó a ti (por el cáncer), ¿él qué hizo?

Yo venía con un par de meses de mucho dolor a la columna. Fui a todos lados y un día llego a la clínica con mis imágenes y el doctor me dijo que debía internarme en ese momento, porque me podía quedar parapléjica. Mi papá para de viaje. Esa vez me llamó y me dijo: “Amor, estoy regresando”. Le dije que tranquilo, “mañana vienes”. Los dos somos muy relajados y eso también ha sido muy importante en todo el proceso, porque no somos irresponsables, pero tampoco nos estresamos. Y hemos tenido momentos complicados: en septiembre de 2019 se muere mi abuela y en noviembre de ese año, fallece mi mamá.

¿De qué fallecieron?

Ambas de cáncer. Pero yo seguí trabajando y en pandemia me vino el recuerdo de ellas. Algo tenía que hacer, si no me iba a deprimir. Y me puse a compartir recetas. Empecé a conectar con la gente de todo el mundo.

En un almuerzo de domingo con tu padre, con un olluco con picaña en medio, ¿qué le dirías de todo lo que han vivido?

De lo orgullosa que estoy de él. Solo tengo palabras de admiración. En una clase de la universidad preguntaron ¿quién es tu persona a seguir? Todo el mundo decía políticos, artistas… Yo dije mi papá.

Autoficha:

-“Tengo 29 años. Estudié Marketing. Y soy pastelera por pasión (risas). Desde que tengo 14 años he trabajado con mi abuela como cajera en El Regatas. También he trabajado en la Feria del Libro como cajera. Y he traído cosas de EE.UU. para vender. Soy recursera”.

-“Quienes quieren probar mis postres, son a pedido y también estamos en aplicativos como Rappi y Pedidos Ya. Estoy como Bullard Postres. Sí o sí pidan la bruselina de fresa. En Ignacio también tenemos un tinto de verano, que lo hacemos a base de mermelada de frutos rojos”.

-“Me gustaría tener una heladería. Pero tener un helado que te transporte a Italia. O sea, realmente una gelatería. Mi sueño va por ahí, hacer un curso en Italia. Me encanta, es mi siguiente paso. Y paralelamente, quiero que mis marcas sigan creciendo. Que Ignacio sea un lugar donde la gente haga cola”.

