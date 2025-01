Urvin Croes, el chef que experimenta con la cocina peruana en Aruba

Su tatarabuelo fue el primer chef chino en Aruba. Llegó en un barco donde era el cocinero. Tenía entrenamiento de cocina francesa y una vez en la isla, fue el chef de un restaurante francés. En un tiempo que Aruba era colonia holandesa y alojaba, tal vez, a 40 mil habitantes. Población que hoy llega a casi los 110 mil.

Pero Urvin Croes Lee no quería ser cocinero. No cocinaba y si intentaba hacerlo, lo hacía mal. Su padre le dijo: o trabajas o vas a la escuela. Urvin no quería ir a la escuela ni a trabajar. Hasta que encontró un aviso en el periódico que decía: se abre una escuela culinaria. Aplicó y dos meses después, emprendió el viaje de hacer honor al nombre del tatarabuelo chino.



Hoy lidera tres restaurantes en la isla feliz, que está ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica. Aruba acaba de ser reconocida en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor para 2025 como el destino número uno preferido de los viajeros en el Caribe. Perú21 visitó la isla para cubrir el Auténtico Festival Culinario de Aruba.

Urvin no solo lleva, casi literalmente, la cocina en sus venas: El rostro de su tatarabuelo chino está tatuado en su brazo izquierdo.

En Aruba confluyen varias nacionalidades. ¿Se podría decir que las cocinas del mundo están en Aruba?

Seguro que sí. Hay más de 99 tipos de nacionalidades y todas trayendo su cocina, y todas aportan a un mismo gol que es el turismo. Tenemos cocina peruana, china, japonesa, árabe, hawaiana, del Caribe y más.

¿Y cómo se suma Aruba a esta mesa de sabores?

La cocina de Aruba ofrece mucho, porque hay ciertas cosas del Caribe que solo se consiguen en Aruba; por ejemplo, el guisado del pepino local…

Lo probé y podría ser pariente del guiso de caigua o hasta del seco peruanos.

Y ese pepinillo solo se consigue en Aruba, Bonaire, Curazao y ciertas áreas.

¿Qué más tiene la cocina de Aruba?

Algo que caracteriza a Aruba es el mix de nacionalidades. En el tiempo de los esclavos, los holandeses trajeron asiáticos al Caribe para reemplazar el working force en las plantaciones de caña de azúcar o arroz. Esos asiáticos trajeron, por ejemplo, las salsas de maní, que es un plato muy tradicional de Aruba. En ese mismo tiempo, trajeron a personas de la India y ellos trajeron el curri al Caribe. Entonces, nuestros curris también son únicos y geniales.

¿Cómo defines tu cocina?

Depende dónde. Por ejemplo, en Po-Ké Ono nuestra cocina es hawaiana-asiática. En Caya nuestra cocina es latino-caribe. Y en Infini hacemos mezcla de lo que yo soy: asiático y Caribe.



Entiendo que has ido al Perú y me han contado que te encanta el arroz chaufa. ¿Nuestra gastronomía se filtra en tu trabajo?

Mañana en Infini probarás un cebiche y la leche de tigre está hecha de anguila en vez de pescado normal. Le damos un toque de cremosidad. Eso va con tiradito de kingfish. Y tenemos un chaufa hecho de plátano dulce y huevo de codorniz encima.

¿Y, efectivamente, es una inspiración que nació en tu visita a Perú?

Sí. Fuimos tres chefs para conocer la cultura y cocina peruana. Fue en el año 2016 y fuimos tres años consecutivos para probar, conseguir inspiración y enseñar. Fuimos a todos los restaurantes de alta clase, como Central, Astrid & Gastón, el restaurante de Schiaffino, Pan de la Chola y muchos más. Me fascinó.

¿Qué tiene de especial la cocina peruana?

Los sabores. Tiene el kick y el toque que se busca.

Cada vez se abren más restaurantes peruanos en el mundo, como es el caso de Lima Bistro aquí en Aruba. ¿Hacia dónde va la cocina peruana?

Perú es mundialmente conocido como la meca gastronómica de Latinoamérica…

De pronto, aparece el chef peruano Teddy Bouroncle (Lima Bistro) y afirma: “Urvin es el Gastón Acurio de Aruba”. Estamos en medio del Auténtico Festival Culinario de Aruba.

¿Es cierto, Urvin?

(Risas). Quizás (más risas).



Retomemos… ¿Por qué la cocina peruana funciona tan bien?

Por la historia que va detrás de la comida peruana. Por ejemplo, las variedades de papas, las historias de dónde vienen esas papas, quién las cultivas y por qué las cultiva. Los restaurantes de Perú cuentan su historia y orgullo de lo que están cocinando en su país. La cocina peruana ya es muy popular.

Gastón soñaba con que la cocina peruana esté en el imaginario mundial como lo está la cocina mexicana.

Quizás falta eso. Por ejemplo, en Aruba hay cuatro restaurantes peruanos. De ellos, un ejemplo es Teddy, que él enseña y luego (sus cocineros) crecen y abren sus propios restaurantes, y quizás uno de ellos hará un restaurante peruano.

¿Las cocinas de Perú y Aruba se encuentran en algún punto?

No. La cocina peruana está muy avanzada y tiene una gran base histórica. La cocina arubiana o del Caribe tiene que hacer su historia. Aún tenemos que hacer muchos más estudios, buscar de dónde vinieron estos y aquellos, y luego levantar los pilares. Eso estamos probando con diferentes chefs del Caribe. Hicimos un libro que se llama The modern caribbean chef.

Quizás en la historia de tu tatarabuelo está parte de los orígenes de la cocina arubiana.

Seguramente. Mucho de la comida asiática es parte de nuestra cultura.

Autoficha:

-“Mi segundo apellido es Lee, pero no lo usamos en Aruba. Nací en Aruba. Tengo 43 años. Luego de estudiar, me dediqué completamente a la cocina. Estudié cocina italiana en Bologna. Luego trabajé y estudié cocina en Holanda. Volví a Aruba porque la isla me llamó”.

-“Mi hijo nació en Holanda, pero cuando lo traje le fascinó Aruba. Y decidimos regresar. Aquí hablamos cuatro idiomas: papiamento, holandés, inglés y español; entonces, queríamos que mi hijo crezca con los cuatro idiomas. Por eso también regresamos”.

-“Luego de volver a Aruba abrí mi primer restaurante. Quiero ayudar para que Aruba esté en el principal mapa culinario del mundo. También quiero que mi restaurante Infini llegué al nivel de los restaurantes internacionales. Lo llamamos Infini porque en francés significa posibilidades ilimitadas”.

