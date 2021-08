Estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es el caso de Harvard, es el sueño de millones de estudiantes peruanos que ven en esa prestigiosa casa de estudios, la posibilidad de transformar sus vidas. Sin embargo, son muchos los peruanos con altas capacidades intelectuales que deciden no postular por diversos factores como el riguroso proceso de ingreso, el elevado pago por derecho de admisión o la falta de información sobre el tema.

En ese sentido, conversamos con el escritor peruano y autor del libro “El sueño que nació en Harvard”, José Antonio La Rosa, para que nos cuente en base a su experiencia como exalumno becado de la prestigiosa Universidad de Harvard, cuáles son los motivos que impiden que los estudiantes peruanos postulen a dicha casa de estudio y cuáles son las alternativas para obtener una beca una vez admitido.





José Antonio La Rosa, autor de 'El sueño que nació en Harvard' y fundador de Supera World, pieza clave en la conquista de América de Cienciano del Cusco. (Foto: archivo personal)

SOBRE LA ADMISIÓN A HARVARD

“El principal motivo es que los estudiantes se autodescalifican antes de postular porque creen que es imposible ingresar. Los peruanos tenemos un potencial enorme, el detalle es que la mayoría aún no lo conoce. Por eso, lo más importante es tomar la decisión. Luego se debe planificar el proceso de postulación durante un periodo de dos años con inteligencia, determinación y planificación. De esta manera, vas puliendo el inglés, consiguiendo el certificado de notas en la universidad, cartas de recomendación para traducirlas, entre otras solicitudes”, indicó La Rosa.

En otro momento, el también Co Fundador de la consultora internacional Supera World, asesora de confianza de importantes transnacionales en la región, también contribuyó en la histórica hazaña del equipo Cienciano en ser campeón de América; contó que Harvard evalúa en base a tres pilares que debe proyectar el líder en la sociedad para que obtenga una admisión.

“El mundial en base a méritos como excelentes antecedentes académicos (buenas notas en el colegio y universidad), una historia de progreso laboral (crecimientos y ascensos) y tener un perfil de liderazgo humanitario (cuál fue el desafío más importante que has logrado vencer en la vida y cómo has ayudado a los demás). Harvard tiene una filosofía muy sabia y generosa, que consiste en que ningún estudiante talentoso, que haya recibido merecidamente una admisión, se quede afuera por falta de recursos económicos. Por ejemplo, la beca promedio para un alumno de la maestría en administración de negocios es de un aproximado de 40 mil dólares”, comentó el escritor peruano.

Además, La Rosa relató sobre cómo fue su proceso de financiamiento para lograr cubrir los gastos de derecho de admisión en la Universidad de Harvard. “Cuando yo ingresé el costo total era de 110 mil dólares; sin embargo, obtuve una beca de cerca de 36 mil dólares y la diferencia la financié con un crédito con una tasa de interés muy baja en un banco. Además, me ofrecieron dos años y medio de gracia para no pagar intereses mientras estudiaba y el detalle poderoso es que no te piden ningún aval o hipoteca; el aval es la solvencia moral del estudiante de Harvard”, puntualizó.

Con respecto al inglés, el peruano sostuvo que la casa de estudios permite el ingreso directo si el idioma del estudiante es muy bueno. En caso el inglés deba pulirse, Harvard te invita a un pre MBA que consiste en un intensivo programa adicional que empieza un mes antes que inicien las clases, a fin de colocar al estudiante en un nivel competitivo ante el resto de alumnos.

ESTUDIOS EN HARVARD

La Universidad de Harvard le ofrece al estudiante la oportunidad de adquirir conocimientos privilegiados, ya sea por los reconocidos profesionales que enseñan en la casa de estudio, como por el contacto cultural con los mejores alumnos del mundo que conviven en las mismas aulas.

José Antonio La Rosa tuvo la oportunidad de ingresar a la prestigiosa universidad hace 20 años. Desde aquel momento, se abrió la puerta hacía un nuevo mundo de experiencias y conocimientos, siempre guiado por grandes mentores como el tres veces ganador del premio Pulitzer, Thomas McCraw, y el inversor y empresario estadounidense, Warren Buffett.

El escritor peruano ahora nos presenta su libro “El sueño que nació en Harvard”, que cuenta los mejores secretos y perlas de las élites del mundo para que las personas puedan alcanzar el éxito y la felicidad.

DATOS

- “El sueño que nació en Harvard” cuestiona cómo la falta de educación financiera y de inversión en los planes de estudios de las escuelas pone en desventaja a los peruanos frente a los más exitosos del mundo. El autor narra de manera sencilla cómo los peruanos pueden desarrollar su inteligencia financiera, emocional y espiritual.

- Para todos los interesados en adquirir el libro lo pueden encontrar disponible en la tienda virtual de Amazon (https://www.amazon.com/dp/B097QG54R6) y también comunicándose Whatsapp – 986 994 896.