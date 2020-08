“Yo soy yo y mi circunstancia”, la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955), es el eje que atraviesa la tragicomedia virtual Una clase de filosofía, escrita exclusivamente para la plataforma Tevi.Live por Mateo Chiarella, dirigida por Lucho Tuesta y protagonizada por Augusto Mazzarelli.

Lo escrito por Ortega y Gassete en su libro Meditaciones del Quijote es trasladado al contexto de la obra que se sostiene en nuestra realidad durante la pandemia. Una clase de filosofía invita a reflexionar sobre lo que somos hoy y lo que sucede a nuestro alrededor a través de la experiencia de un hombre de 67 años que tiene su primer encuentro con la plataforma Zoom. Se trata del profesor Iriarte, un catedrático de filosofía con poca destreza tecnológica quien se ve en la obligación de dar una clase sobre las ideas del filósofo español desde una computadora. Pero en el camino tendrá problemas por su falta de expertise y lo que empieza como una comedia terminará en tragedia.

“A través de esta experiencia ––que no puede controlar–– el profesor se cuestiona muchas cosas de su vida y lo que está pasando. Sobre esto se desarrolla la filosofía de Ortega y Gasset, que es lo que estamos viviendo, cómo no podemos huir de nuestras circunstancias. Nos estamos adaptando y en la medida que lo hacemos va modificando nuestra vida y nuestro ser, nuestra individualidad y por ende la manera de relacionarnos con el mundo y nuestros semejantes”, nos comenta el director Lucho Tuesta.

“Muchos alumnos optan por apagar sus pantallas y micrófonos, lo cual se convierte en una experiencia impersonal. De alguna manera nos enajena y más aún si este comportamiento se da en un contexto donde no podemos salir mucho ni ver a la familia o a los amigos”, agrega Tuesta, una situación extrema que se intensifica en una persona de 67 años que pertenece al grupo de riesgo.

Esta obra reflexiona sobre cómo la tecnología nos atraviesa a todos, pero también el lado más oscuro del aislamiento como es convivir con la soledad, la distancia, las diferencias generacionales que son vividas con negatividad, la incertidumbre y los problemas de salud mental.

Pero la adaptación a la nueva normalidad dependiente de la tecnología, no solo impactó sobre el personaje de la obra. El actor uruguayo, Augusto Mazzarelli, nos confesó que, al principio, la experiencia de una obra digital le causó muchos nervios: “Tengo muchos años en esta profesión, más de 30 películas, he dado cursos, he hecho publicidad, he pasado por todo, pero te confieso que es la primera vez que siento lo que le pasa al profesor: no saber qué está pasando, ese agujero negro desde el punto de vista tecnológico, porque hubo que hacer muchos ajustes”, recuerda Mazzarelli.

Esta es su tercera experiencia teatral con las plataformas digitales durante la pandemia; sin embargo, Una clase de filosofía es la primera con un libreto elaborado especialmente para transmitirse por la pantalla. Nos cuenta que ahora ya tiene el dominio; sin embargo, al inicio, como todo lo nuevo, le fue complicado: “Tengo que controlar mi actuación, sentimientos, sensaciones, lo que le aporto al personaje en cada uno de los momentos que me plantea la obra y, por otro lado tengo, que estar con el rabillo del ojo mirando que esté bien la cámara, encendiéndola, pasar a galería, etc.”, dice Mazzarelli.

Para el actor, el teatro por Zoom o herramientas digitales llegaron para quedarse y será difícil que dejemos de usarlas incluso sin pandemia, pues se han convertido en un elemento más para hacer arte.





Se transmitirá el sábado 29 a las 9 p. m. y el domingo 30 a las 8 p. m. se presenta en la nueva plataforma de teatro virtual Tevi.Live: https://tevi.live/

