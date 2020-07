Alrededor de las 9 de la noche del pasado 5 de julio, el pleno del Congreso aprobó que el presidente de la República pueda ser denunciado por delitos contra la administración pública. Mientras el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, celebraba esa decisión, uno de los legisladores olvidó apagar su micrófono y su voz se coló: “Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad… Se cag* conchasumar*, el presidente”, dijo el funcionario cuya identificación sigue oculta. ¿Cuál es el origen de las mentadas de madre tan aludidas en la política peruana?

Gildo Valero, lingüista que participó en la elaboración del Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, explica que “conchatumadre” es una versión abreviada para decir la frase completa “vete a la conchatumadre”.

“Marco Aurelio Denegri propone que el significado de origen es más bien una suerte de violación de un tabú, pues, “concha” se refiere a la vagina. Al decir “conchatumadre” se insta a una persona a tener sexo, a tener cópula con la madre de uno”, explica el presidente de la Asociación de Correctores de Textos (Ascot).

Otra posibilidad sobre el significado de esta vulgaridad que ensaya Valero tiene que ver con volver al origen, al nacimiento, a la no existencia. “Volver a la concha de la madre puede ser una referencia a volver a la nada, al no ser, a ser un sujeto inválido o nulo, lo cual no es muy agresivo, pero es una hipótesis”, apunta el lingüista.

El sentido que plantea Denegri sí es bastante agresivo porque tiene que ver con la madre y en culturas tan conservadoras como la nuestra, la agresividad se percibe con una mayor intensidad.

Sin embargo, el mismo Denegri, refiere el lingüista, señala que este término ya ha perdido su sentido origen porque cuando la gente menta a la madre ya no piensa en su significado. “No necesitamos conocer el sentido pleno de una palabra para usarla, sin embargo, la expresión como un insulto sí se mantiene aunque no conozcamos el significado”, dice el experto.

¿Qué significa cojudo?

Un ejemplo de un insulto que no tiene que ver con su origen es la palabra “cojudo” para calificar a alguien de idiota, bobo o tarado. “Al exclamar esta vulgaridad, poca gente piensa en los cojones, en los huevos, sin embargo, como el mismo Marco Aurelio Denegri refiere, en algunas zonas de la sierra se hace referencia a los toros cojudos, que son los toros que todavía conservan los testículos, es decir a los que oportunamente serán sementales”, detalla Gildo Valero.

En ese uso para los toros sí hay un sentido etimológico en el que se conserva la noción de los cojones, pero cuando se insulta ya no. Lo mismo ocurrirá con “carajo” o con “putamadre”, que en el Perú puede usarse tanto para insultar y como para celebrar.

“Si algo me sale mal, diría: ¡Putamadre, qué mal me salió!”, indica el presidente de la Ascot, “En cambio el significado varía si digo: La fiesta estuvo de putamadre. Lo que quiero decir es que estuvo extraordinaria, magnífica o que me fue muy bien”.

En general, las interjecciones son cuestiones muy de ánimo, muy de momento, difícilmente una persona se fija la propiedad léxica o etimológica antes de insultar a alguien. Simplemente, usamos el insulto que aprendimos aunque no sepamos de qué va o de dónde viene.

“Estas palabras revelan que somos muy soeces como hablantes, lo cual no es ni bueno ni malo per se. Pero en el caso de la mentada de madre contra Martín Vizcarra, lo que sí revela es una falta de respeto sobre todo por la institución y la autoridad. Revela una incompetencia social, una falta de tacto, de tino, de una persona que sabe que está en el pleno del Congreso y no debería proferir frases de ese tipo ”, considera Valero.

¿Cuál es el origen de “putamadre”?

Estamos en una sociedad machista y conservadora en el sentido religioso, de modo que lo más ofensivo que puede ocurrirle a alguien es que tilden de prostituta a su mamá. “A un hombre no lo puedes ofender diciendo que es puto o si un es gigoló, nadie se burla de él; pero si una mujer es prostituta, por supuesto que sí”, menciona el lingüista.

“Denegri refiere que tanto la puta como la madre tienen valores intrínsecos diferentes. La puta está dada al placer sexual, al goce, a la satisfacción; en cambio la madre está dada a la conservación, al recato, a la prole. Por lo tanto, ¿cómo te ofendo del peor modo posible? Tratando de puta a la madre, sobre todo en una religión en la que se prohíbe el sexo fuera del matrimonio o el comercio sexual. Qué mejor forma de insultar que humillando a la mamá diciendo que ha sido el goce de muchos hombres. Aunque la sociedad vaya siendo menos conservadora, el insulto sigue porque ya no lo pensamos en el sentido de origen, pero este sí revela una concepción sobre lo que creemos. Si no fuéramos conservadores, el insulto no tendría sentido o no tendría ningún efecto”, finaliza Gildo Valero.

