Trujillo: Hallan 50 entierros y 130 piezas arqueológicas Salinar y Virú

La historia de nuestro país se sigue escribiendo día a día. Un equipo de arqueólogos halló 50 entierros, 17 esqueletos de camélidos (llamas) y 130 vasijas que registran una antigüedad de más de 1,500 años en el sector de Pampa la Cruz, perteneciente al centro poblado Las Lomas, en el distrito de Huanchaco , provincia de Trujillo , región La Libertad.

Estas tumbas, en las cuales también se encontraron cerámica, utensilios de pesca, moluscos fosilizados, entre otros objetos, según los investigadores, están asociadas a las culturas Salinar (200 a. C. al 200 d. C.) y Virú (300 d. C. al 500 d. C.).

El arqueólogo Víctor Campaña, a cargo de las investigaciones, informó a Perú21 que entre los esqueletos humanos destaca el de una persona adulta, la que fue sepultada con ocho vasijas escultóricas, por lo que representaría un grado de importancia dentro de los contextos funerarios hallados.

De otro lado, también reveló que entre de los cuerpos desenterrados hay varios que habrían sido sacrificados, ya que registran cortes en la cavidad torácica. Campaña precisó que gracias a un antropólogo-físico se pudo determinar que a los menores se les habría roto las costillas, tal vez para extirparles el corazón.

“Se trataría de una pequeña ocupación Chimú en la zona oeste que está siendo investigada por otros especialistas”, aseveró Campaña.

PUEBLO MARINO



Cabe señalar que todos los restos han sido ubicados a unos 300 metros de la orilla del mar y en plena vía pública, durante la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico Las Lomas 2017-2018, impulsado por la Municipalidad Distrital de Huanchaco, con el fin de ejecutar en la zona obras de agua potable y alcantarillado”, sostuvo Campaña.

Agregó que los esqueletos humanos fueron descubiertos dentro de un corredor formado por muros de piedra, que permiten determinar la importancia del sitio.

“Asimismo, vale indicar que debajo de lo descubierto hay otras arquitecturas que, por ahora, las vamos a dejar intactas. Hay que recordar que, en la época preínca e inca, cuando un pueblo sojuzgaba a otro por la fuerza o encontraba restos de una civilización abandonada, se asentaba sobre la misma”, precisó.

MUSEO DE SITIO



De otro lado, Campaña informó a este diario que ahora su equipo viene trabajando en el análisis de lo encontrado y que se esta gestionando con la Municipalidad de Huanchaco la construcción de un museo de sitio para exponer los restos, los mismos que, luego de las investigaciones, serán entregados al Ministerio de Cultura para su conservación y posterior exposición.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Huanchaco, José Ruiz Vega, manifestó que va a elaborar un proyecto para levantar el referido museo para que el próximo burgomaestre pueda ejecutarlo. Sugirió que el mejor lugar sería la explanada donde el papa Francisco celebró una misa en Huanchaco en enero pasado.

Por su parte, el arqueólogo e investigador de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad de Yale, Gabriel Prieto Burmester, refirió a la agencia Andina que las excavaciones y los hallazgos en el centro poblado Las Lomas están dando muchas luces, especialmente en la parte de la investigación.

“Pocos son los sitios que se excavan en busca de restos arqueológicos, máximo se intervienen 3,000 metros cuadrados, pero aquí se excavará en el doble de esa extensión. Esto, sin duda, nos dará respuestas sobre lo que pasó en Pampa La Cruz”, acotó.

SABÍA QUE



- Los trabajos se iniciaron el 23 de octubre de 2017 y terminarán el 23 de junio del año en curso, en los cuales se excavarán un total de 6,444 metros cuadrados, de los que ya se ha avanzado el 49 por ciento.



- El presupuesto para la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico asciende a 650,356.34 soles.