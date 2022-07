Ante ella había revelado una parte desconocida de mí, un yo imaginado que deseaba alcanzar, aunque seguramente no un yo completamente real, más bien casi una interpretación.

Pensé que sería pasajero, unas cuantas veces, unos encuentros vacíos y sin consecuencias. Pero conforme pasaba el tiempo, Alma se mostraba cada vez más como un desafío, como una afrenta. Ella, a pesar de su corta edad, era la que conocía lo prohibido y por ello, la agresividad a la que me vi arrastrado. Para contenerla, para sentirme a la altura de Alma, me iba alejando de Mika, que comenzó a sospechar cuando empecé a romper ciertos hábitos en nuestro hogar. Meses después, cansado de contener los arrebatos de Alma, decidí contárselo todo a Mika. Ella me dijo que ya se había dado cuenta meses atrás y había estado esperando a que yo recapacitara.

—Esa chica se ha acercado a ti porque te necesita —sus palabras, serenas pero contenidas tras el llanto, me sobrecogieron, me hicieron sentir un niño tonto descubierto y avergonzado—. Porque se nota que necesita curar algo. Y tú solo estás complicándole más la vida. Estás dejando que ella te use para castigarse a sí misma.

—No, tú no sabes nada. Ella de verdad me quiere —fue la respuesta de mi ego herido.

Me dolía saber que era cierto, que, en el fondo, ella, mi mujer, comprendía mejor que yo a mi amante.

—¿Qué sabes tú del dolor? —decía Alma, torciendo la boca, raspando la garganta seca para tragar más saliva, sintiendo el ardor narcótico que empezaba a volverla impredecible—. ¿Qué sabes del abuso? No sabes nada. No sabes lo que es odiarte a ti mismo.

Yo no sabía nada. Pero sabía que cuando ella no me respondía el teléfono, dentro de mí surgía un fuego incontrolable, una tormenta que me absorbía y arrancaba mis cimientos. Cuando finalmente respondía a mi llamado, su cinismo me enajenaba. Su narración detallada de los encuentros que había sostenido con amigos y amantes me producía esa mezcla enfermiza de odio y deseo, una imparable sucesión de imágenes que carcomía mi mente.

—Destrúyete conmigo, a ver si de verdad me quieres —la sonrisa que acompañaba esas palabras era la marca de su delirio—. A ver si de verdad eres hombre.

Solo cuando ella tocó fondo, cuando el amante del que siempre intentó escapar terminó de hundirla (con drogas, con alcohol, con abuso y vejaciones), solo entonces mi odio y mi orgullo afloraron como palabras que buscaban humillarla, destruir la confianza que me había otorgado, como si mi dolor pesara más que el suyo.

Finalmente, me sentí vencedor. O al menos, eso sentí al saber que mi dolor terminó pesando tanto como el suyo. Y en ese torrente de dolores enfrentados, para demostrar que ella no estaba jugando, Alma tomó la decisión que traería abajo mi vida.





V

Creíamos que huíamos, pero estábamos retornando siempre a aquel instante inmóvil en que todo estalló y cuyo poder nos arrastraba. Creíamos que en esa huida podríamos encontrar respuestas al abandono, a la indolencia, a tu expresión extraviada en las fotos de tu infancia. En ese ritual de siempre volver nos llenamos de esta carga dolorosa, esta forma indómita de verdad y belleza que se convierte en estas palabras, en este canto del que me apodero, con cuyo brillo todo se desvanece.





Días después, mientras tocaba las puertas del barrio para recolectar el dinero, me di cuenta de lo extraños que me resultaban los vecinos y lo ajeno que les resultaba yo a ellos. Me presentaba mencionando a mi madre —que había tenido que viajar urgentemente—, les mencionaba el mantenimiento de la reja, les hablaba de los recientes asaltos violentos en casas del barrio, de la muerte del señor Sandoval, les decía que necesitábamos las rejas para protegernos, aunque fuera solo simbólicamente. Hasta ese punto, me escuchaban atentos, afirmando con la cabeza, disimulando su indiferencia en silencio o intentando sinceramente prestarme atención. Pero cuando pasaba a detallar los costos de la reparación, no todos respondían de la misma manera. De las ciento veintidós casas de la cuadra, solo pagaron cincuenta y casi nadie pagó la cuota completa.

No tardé en descubrir a qué se refería Perico cuando decía que me apurara en cobrar: cuatro vecinos me dijeron abiertamente que no les interesaba ya colaborar con la reparación de las rejas porque se irían del barrio. Les dije que si iban a alquilar sus casas, les vendría bien ofrecerla dentro de un barrio seguro. Cuando mencionaron, unos con vergüenza y otros con arrogancia, que estaban en conversaciones con una empresa inmobiliaria, recordé el papel amarillo en el suelo de mi sala.

Me dirigí a mi casa llevando el poco dinero recaudado y en el trayecto me sorprendió la idea de la venta. Un orgullo tonto me hacía verla como una traición, pero luego, considerando la transformación del entorno, podía comprender que algunos vecinos desearan marcharse. Recordé que años atrás, yo mismo se lo había sugerido a mi madre, justo cuando empezaron a ponerse en venta departamentos en distritos aledaños, al inicio del auge inmobiliario. Lo hice cuando me contó que la visitaron unos sujetos que fueron a su taller de costura en el mercado y le ofrecieron préstamos gota-a-gota.

No esperé a que continuara contándome nada. Creo que hasta le levanté la voz, como si hablara con una niña. Le dije que esos prestamistas ya habían llevado a cabo ajustes de cuentas en varios distritos de Lima contra comerciantes que no pudieron pagarles. Primero, les convencían con la facilidad de acceso a dinero en efectivo y la baja tasa de interés de los cobros. Los interesados solo necesitaban mostrar su documento de identidad y un recibo del servicio de luz o agua. Así, en el mercado donde trabajaba mi madre, supimos que el dueño de una tienda de abarrotes había solicitado quinientos soles en una primera ocasión. Debía devolver menos de veinte soles al día durante un mes, aproximadamente. El primer préstamo no fue ningún problema, el sujeto se llevaba bien con los prestamistas, que se acercaban siempre a su stand en el mercado y una vez hasta llevaron cervezas al puesto y pusieron música a todo volumen, incomodando a los demás puestos. Los problemas comenzaron después del tercer préstamo, por una suma de más de cinco mil soles. El pago diario era mucho más alto, la inversión en la que el comerciante había gastado el préstamo demoraba en retornar y hubo días en los que no podía cubrir la cuota. Tuvo que endeudarse con otras personas, otros prestamistas que trabajaban con la misma modalidad de microcréditos. A las dos semanas, ya no podía pagar ambas cuotas diarias. Sus amigos prestamistas ya no se acercaban a su puesto a beber ni a conversar con él. Más bien enviaron a otros amigos suyos, sujetos ya no tan amigables, que llegaban en moto, se acercaban agresivamente y exigían el pago del día. La primera vez le dejaron un ojo morado. La segunda vez lo golpearon en el suelo. Además, al tratarse de acuerdos informales, los prestamistas cambiaban los términos a su conveniencia. Llegaban a aumentar la cuota diaria de un día para otro si veían que el prestatario estaba asustado.

