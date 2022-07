El dolor de ese niño me trastocaba como si hubiera descubierto una condición intrínseca del universo: que el sufrimiento a veces es gratuito e inevitable, que no responde a nuestras acciones. Algo estaba mal en mí si, por ejemplo, no me conmovía la muerte de un joven choro a manos de una turba, pero no podía ser de otro modo.

—¿Para qué tienen al niño si no lo van a querer? ¿Para qué lo traen al mundo? —las palabras de don Marcial, inesperadas y melodiosas, me sorprendieron, interrumpieron el flujo de mi pensamiento por un par de segundos.

No levanté la mirada para verlo, pero supe, por el ritmo de sus palabras, que estaba pensando en el amor que dio y en lo poco que sirvió.

Al poco tiempo, la pareja de evangelistas se marchó del barrio. Las habitaciones que habían ocupado, el segundo piso completo de aquella casa refaccionada, segmentada como una colmena, fueron alquiladas a un conocido del Cacho, un joven delgado de mirada afilada, voz grave y gestos agresivos, al cual llamaban Peter. Fue Perico quien me contó que el tal Peter acababa de salir del reformatorio, que había hecho contacto ahí con gente del Cacho, y que la casa se convertiría en alojamiento para jóvenes sicarios venidos de provincias.

—A algunos de ellos los roban en sus pueblos, causa, los agarran chiquitos —Pacheco evitaba mirar hacia la casa mientras caminábamos hacia la esquina y contenía su voz, para que su hijo pequeño, que iba delante de nosotros, no escuchara nada.

—Ese es un mito —respondí yo sin mayor convicción—. Es una forma de meter miedo a las personas desconocidas. ¿Acaso a nosotros no nos decían eso también nuestros viejos? ¿Conociste a alguien a quien hayan robado? No, pues.

—¿Un mito? Eso era antes, en nuestros tiempos —su mirada vigilaba aguda los pasos de su hijo, que iba adelante y se alejaba un poco más de nosotros.





Pacheco habla. Yo no digo nada. Habla como si estuviera confesándose. La puerta abierta de su camioneta de vidrios polarizados invade parte de la vereda y a él no parece importarle mucho. Antes también invadíamos el espacio cuando nos sentábamos a conversar y contar historias en los rellanos de las casas ajenas. Pero ahora es diferente. Somos adultos, ahora las historias dan cuentan de nosotros.

—¿Te acuerdas que una vez me preguntaste de qué color veía yo el nombre de mi vieja? Sí, quizás no te acuerdas, pero es algo en lo que he pensado siempre. Esas preguntas que tú hacías, pe. ¿Cuántos años teníamos? ¿Quince? Era como que nos miraras de lejos, aunque estuvieras ahí con nosotros jugando pelota.

»Ahora, mira. ¿Qué pasó, causa? Te terminaste portando igual que cualquiera del barrio. La cagaste. Yo no te digo que seas como nosotros, hasta me alegré cuando te fuiste del barrio con una chica que tenía su cerebrito, pe. ¿Sabes en qué la cagaste? En que creíste que nunca la ibas a cagar, por eso nunca supiste cómo hacer para arreglar tu cagada. Los hombres somos una mierda, causa. Así tenemos que ser. Yo te respeto, pero sé que estás cagado. Sé que piensas que soy una mierda porque dicen que trato mal a mis empleados. Pero, huevón, ¿para qué es uno jefe entonces? ¿Para qué da chamba a la gente? Yo no los trato mal, solo que a veces tengo que hacerme respetar y marcar la diferencia. Si ellos quieren, que hagan su empresa, que pongan su negocio, que se saquen la mierda como yo lo hice. Si por eso piensas que soy una mierda en todas las cosas de mi vida, estás mal.

»Ya ves, tanta cultura, tanto hacerte el intelectual. Al final, jodiste a tu flaca como todos. No somos muy distintos, ¿ves?

»Ahora me dices que el barrio se está yendo a la mierda con la delincuencia y las construcciones nuevas. No jodas. Causa, todo cambia, todo se renueva. Si la gente tiene que vender sus casas, que aprovechen el dinero, algo mejor va a venir. Es cosa de aprovechar las oportunidades. No te tomes a mal esto, pero tú debiste aprovechar tus oportunidades.





»Míralo a Perico. Es mi causa, pero ahí se quedó. ¿Por qué está cagado? Porque quiere, porque le gusta lo fácil. Y no, yo no me la pego de nada, yo sigo siendo su amigo. No digo que le guste ser misio, pero no ve más allá. No sé, quizás es más cómodo para él. Pero yo no quiero ser misio, causa. Ni cagando.

»Míralo al sobrino de don Marcial. ¿Quién le obligó a volverse choro? Ahora está muerto por salado. Perdió, pe, causa. Y yo me porté con su familia, pero igual siguen diciendo que soy una mierda.

»Ya, puede ser que la gente sea más mierda en estos tiempos que cuando éramos chibolos, eso sí. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero siempre hubo gente de mierda, siempre hubo choros y maleantes en este barrio, solo que no los veíamos, no sabíamos todo lo que traían con ellos. A mí también me jode ver que las mafias cobran a los mototaxistas una luca al día para dejarlos estacionar o circular por algunas calles. Me jode ver que en el mercado es igual o peor con los prestamistas. Y esto que te cuento solo te lo cuento a ti, pero hace unos meses tuve que contratar seguridad porque recibía mensajes, huevón. Me estaban extorsionando. Me mandaban fotos de mi hijo saliendo del cole. Todavía tengo un mensaje de los que me mandaban, mira: «abla pacheco ta guapo tu hijo cuidalo q no le pase nada ya sabes cmo es ya tienes la cuenta deposita y no pasa nada. la pipol de moda».

»Yo me tuve que tragar todo eso solo, huevón. A mi esposa al principio no le dije nada porque qué iba a hacer ella, se iba a poner loca nomás. Al final eran unos huevones del penal del Callao. Preferí pagarle a un taita del penal y a unos tombos para que dejaran de joder. Por eso, tú dices que los choros son una mierda, que están haciendo del barrio su territorio. Sí, pero en el fondo, hasta los necesitamos. ¿Porque quién chucha nos va a defender de otros choros?

¿Sabes quién fue el que me hizo el contacto en la cana con el taita y luego con los tombos? ¿Sabes? Sí. Ese huevón. Y fue él también quien ayudó a encontrar al Yeison, y ayudó con el entierro del Renzito, causa. Sí, ese huevón.





—Yo tenía que cumplir, hijo —decía mi padre—. Tenía que ser responsable. Esos niños, ¿qué culpa tenían? Pero, ustedes eran mi familia verdadera. Ellos eran solamente una responsabilidad.

No podía recordar otro momento en nuestra vida en que mi padre me hubiera hablado con ese tono conciliador, con ese gesto de vergüenza. Por primera vez su mirada, por lo general rígida e implacable, lucía apagada; percibí en ella un ligero temblor cuando se encontró con la mía. Sus facciones delataban un estado de ánimo que nunca había visto en él, su boca seca y arrugada, sus vencidos pómulos cetrinos daban cuenta de la tormenta interior que lo había sacudido, la que nos arrastró a todos. Fue el primer momento en que pensé en la posibilidad de que mi madre no volviera. Recién entendí que ella tenía toda la razón de haber huido y que la idea de que todo pasaría, de que tarde o temprano, inevitablemente, perdonaría a mi viejo, era un espejismo que ya no podía sostenerse.

Trigésimo cuarto capítulo de 'A un lugar que ya no existe', de Julio Durán (ilustración de Mechaín).

MÁS ENTREGAS

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con Lluís Dalmau, promotor turístico e ingeniero industrial catalán radicado en Amazonas hace 29 años, sobre el estado actual de la fortaleza de Kuélap y la crisis que vive el sector turismo en esta región.