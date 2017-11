Transcinema: Así será la quinta edición del festival internacional de cine

El otro cine. Las películas que no ves en las salas ‘comerciales’. El festival de la filmografía alternativa. Distintas formas de explicar de qué se trata Transcinema, pero que tienen una misma esencia: la calidad como norte, pretender la diversidad y atrevimiento.

Del 1 al 9 de diciembre, será la quinta edición de Transcinema, Festival Internacional de Cine. Llegarán películas de distintas partes del mundo, que se exhibirán en ocho sedes de Lima.

Entre las cintas que veremos está ‘Zama’, de la aclamada realizadora argentina Lucrecia Martel, en carrera por llegar a los Oscar 2018 en la categoría Mejor Película Extranjera.

Este filme, basado en la novela homónima del escritor Antonio Di Bendetto, fue estrenado en Argentina el 28 de setiembre último y acaba de ganar el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sevilla.

En la lista también figura el documental ‘Did You Wonder Who Fired the Gun’, filme estadounidense de Travis Wilkerson. Esta cinta inaugurará Transcinema.

‘La telenovela errante’ toma como base el formato del folletín televisivo para narrar la realidad chilena de los últimos años. Película póstuma de Raúl Ruiz, uno de los cineastas latinoamericanos más importantes, que cerrará Transcinema.

El festival proyectará ‘A fábrica de nada’, del portugués Pedro Pinho, y ‘La trilogía del lago helado’, un tríptico escrito y dirigido por el argentino Gustavo Fontán.

Asimismo, ‘Señorita María, la falda de la montaña’, documental colombiano de Rubén Mendoza; ‘Rey’, del realizador chileno-estadounidense Niles Atallah, así como varias de las producciones del cineasta peruano Marcos Arriaga, radicado en Canadá.

INVITADOS Y SEDES

Como directores invitados, llegarán el norteamericano Niles Atallah, quien presentará un foco de su trabajo; el documentalista colombiano Rubén Mendoza; el alemán York Neudel, director de la película ‘El hombre que siempre hizo su parte’, que también será presentado en el festival, y Galut Alarcón, editor de ‘La telenovela errante’. La cineasta peruana Mary Jiménez ofrecerá una charla sobre su obra.



El festival Trancinema 2017 se realizará en el Centro Cultural de la PUCP, la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, la Alianza Francesa, la Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima, la Casa de la Literatura, la Fundación Telefónica, el Lugar de la Memoria y Cine Médium. Las entradas fluctúan entre los S/10 a S/5, siendo el ingreso libre en la mayoría de las sedes.