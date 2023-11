Sebastián Castella Turzack, el torero francés de más categoría de la creciente tauromaquia francesa, llega a Acho para presentarse con Roca Rey. El diestro viene de triunfos importantes en Madrid y Sevilla. Y su arribo a Lima no es casualidad: se cumplen 20 años de su debut en la plaza de Acho (2003).

1. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter?

Soy muy raro, en el sentido de que soy temperamental.

2. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?

La honestidad. Que no sea mentira. A mí la mentira no me gusta.

3. ¿En una mujer?

La entrega.

4. ¿Qué esperas de tus amigos?

Que sean siempre sinceros también conmigo.

5. ¿Cuál es tu ideal de felicidad?

Estar en paz contigo mismo y no tener envidia ni nada.

6. ¿Cuál es tu principal defecto?

Tendré muchos.

7. ¿Tu pasatiempo favorito?

Los caballos.

8. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?

Joder. Perder a mis seres queridos.

9. ¿En qué tres ciudades podrías vivir?

Sevilla, Cartagena en Colombia. Bessier, que es mi ciudad.

10. ¿Un héroe?

Los médicos, sinceramente.

11. ¿Una heroína?

Mi madre. Venga.

12. ¿Tu músico favorito?

Juan Gabriel, que en paz descanse. Y Marc Anthony.

13. ¿Y quién es tu héroe de la vida real?

No tengo ninguno en especial.

14. ¿Qué hábito ajeno no soportas?

Soy bastante tolerante. Pero puede haber algo: la falta de respeto.

15. Si no hubieras sido torero, ¿qué habrías sido?

Habría vuelto a ser torero, joder.

16. ¿Se torea como se es?

Sí. Totalmente. Pero, sobre todo, se torea en el estado que estás.

17. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?

La verdad, me siento en paz.

18. ¿Tienes un lema personal?

Dar gracia a Dios.

19. ¿Qué hace un torero cuando se retira?

Uhm. Es complicado.

20. ¿Cómo te gustaría morir?

De viejo… Creo que de vejez, porque así me dará tiempo de conseguir las cosas que tengo en la cabeza. Ojalá.

21. ¿Y cómo te gustaría vivir?

Como estoy viviendo.