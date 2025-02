'Topo' Raiman, músico de Los Pericos: "Vamos a conocer bandas nuevas en Perú"

Con casi 40 años de carrera, la banda argentina Los Pericos es una de las más representativas del reggae latinoamericano. Canciones como “Pupilas lejanas” y “Me late” han trascendido en el tiempo. Su baterista Ariel ‘Topo’ Raiman conversó con Perú21 sobre cuáles han sido los desafíos más grandes que han enfrentado y cuál es el futuro de la agrupación que vuelve a nuestro país para participar en La Cuna Fest este jueves 6 de febrero en el Centro de Convenciones Barranco, en Lima, y el sábado 8 de febrero en Camaná, Arequipa. Las entradas están a la venta en Joinnus.

¿Cómo alistan el reencuentro con sus seguidores?

Siempre que nos anuncian que iremos a tocar al Perú es una alegría porque nos gusta mucho. Vamos desde hace muchos años y hay un feeling especial porque es uno de los primeros países sudamericanos que nos abrieron las puertas. Tenemos una lista de temas muy festivalera. Vamos a tocar los hits que todos quieren escuchar y que a nosotros nos encanta tocar, así como también van a estar canciones de nuestro último disco, que son covers conocidos. Es un coctel que está bueno.

En estos dos shows van a compartir escenario con Pochi Marambio, Bareto y otras bandas peruanas. ¿Volverán a hacer alguna colaboración con artistas nacionales?

Sí, sería totalmente bueno. En una época hicimos cosas con Koky Bonilla, también con la banda Semillas. De hecho, en Perú fue el primer concierto que dimos con Juanchi Baleiron como vocalista. Estuvimos en Lima con los amigos de Semillas. Vamos a conocer bandas nuevas en este festival, así que también es una nueva oportunidad para hacer nuevos amigos y nuevas colaboraciones.

Están a punto de cumplir 40 años. ¿Cómo ha sido este largo camino?

¿Cómo resistimos? No lo sé exactamente, pero resistimos y yo creo que le ponemos muchas ganas, mucho amor, mucho profesionalismo. Y si bien todas las bandas hacen eso, creo que hay una cuota de suerte que anda dando vueltas por ahí, que siempre está de nuestro lado y que hace que tantos años hayan pasado y sigamos tocando y nos siga yendo bien. Estamos muy agradecidos por eso con la gente que nos sigue, que va a nuestros conciertos y consume nuestra música. No sé cuál sería el secreto o si hay una fórmula, pero hay algo mágico que está ahí y que nos permite seguir estando.

Si tuvieras que resumir toda la trayectoria en una frase, ¿cuál sería?

Resumir todo el camino en una sola frase es difícil, son muchos años, pero creo que sería: menos mal que lo hicimos.

Son una de las bandas pioneras del género en Latinoamérica; han abierto el camino para otras bandas de reggae.

Yo creo que sí. Tenemos el respeto y el respaldo del público. Fuimos de las primeras bandas que empezamos con todas las movidas del reggae y que pudimos internacionalizarnos gracias a que también hubo otros artistas argentinos más grandes que nosotros que abrieron el camino, como Soda Stereo, Virus, Miguel Mateos; toda esa gente que hizo que el rock argentino sea internacional. Y nosotros estuvimos detrás y detrás de nosotros vienen otras generaciones, y a nosotros nos hace sentir bastante bien que formemos parte de ese camino.

Si bien el apogeo del reggae en esta parte del mundo fue a finales de los 90, inicios de 2000, el género tiene una gran legión de seguidores. ¿Cómo ves su futuro?

No puedo saber el futuro, pero yo creo que, por lo que yo he vivido, el reggae tiene momentos de más fuerza desde los años 70 cuando apareció. Hay momentos de menos fuerza, menor auge, pero el reggae siempre está ahí, siempre hay bandas y festivales de este género, aunque pasen los años. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy seguro de que va a seguir el movimiento.

¿Piensan integrar la inteligencia artificial en sus próximos álbumes o canciones?

La inteligencia artificial es una herramienta muy grande, abarca muchas cosas. Nosotros la hemos usado, por ejemplo, cuando tocamos la canción “Waiting” en la parte del solo de saxo que hacía Horacio, que falleció. Entonces, con la inteligencia artificial logramos que el mismo sonido que hacía, así tal cual lo tocó, se pueda insertar en nuestra canción. Creo que la inteligencia artificial está buena para ese tipo de cosas, sirve. Pero, ahora, si vamos a usarla para componer canciones, letras y más, la verdad es que no lo creo, porque a nosotros nos gusta componer, se nos hace fácil. No creo que necesitemos de la inteligencia artificial para eso puntualmente.

¿Para su aniversario número 40 planean hacer un documental o algún proyecto audiovisual?

Seguramente sí. De hecho, hay un documental que hice sobre los primeros 30 años de Los Pericos. Está en YouTube, todos lo pueden ver, y tengo muchas ganas de actualizarlo cuando cumplamos los 40.

¿Cuál consideras que ha sido el momento más memorable de la banda en este tiempo?

Es imposible decirlo. Hay muchos momentos memorables porque en tantos años pasaron muchas cosas muy lindas. Hemos tocado en muchos lugares, la música nos llevó por todo el mundo. A veces, cuando estoy tocando en conciertos muy grandes, pienso: “Qué lindo, es lo que quería cuando era chico”. Por suerte, nos pasa seguido. Hemos estado en lugares muy lejanos, como Moscú, y pensamos: “Mira hasta dónde nos trajo la música”.

