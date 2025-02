Peruanos que conquistan Estados Unidos

Al frente tenía 6 mil espectadores pasmados y sacudidos por su versatilidad vocal. Eran las 8:30 de la noche del 12 de agosto de 1950 y el Hollywood Bowl de Los Ángeles se rendía a sus pies.

Al día siguiente, la prensa la catalogó como la nueva voz y los críticos relataban las reacciones de un público cautivado. Fue la puerta de ingreso a la radio y televisión estadounidenses, a las grabaciones de discos en esas preciadas tierras y a propuestas cinematográficas de Hollywood.

La diva Yma Súmac daba inicio a su éxito musical en los Estados Unidos. Así se deja constancia en el libro El pájaro que se transformó en mujer. Yma Súmac, la hija del sol (Maquinaciones Narrativa, 2022), de Elton Honores.

¿Es acaso de las primeras conquistas de artistas peruanos –y a ese nivel– en las tierras de Frank Sinatra?

Dos recientes conquistas ocurrieron en los últimos días. El domingo 2 de febrero, alrededor de las 4:30 de la tarde, madre e hijo subieron al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para hacer historia: recibir el Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por su disco Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional). Es la primera vez que dos peruanos alzan este premio en la gala angloparlante que celebró su 67.a edición. De esa forma, Tony y Mimy Succar dejaron en sus asientos a leyendas de la música latina como Marc Anthony y Juan Luis Guerra.

Al día siguiente, ocurrió una segunda conquista, menos estruendosa que un Grammy, pero que viaja a través de un camino que recién empieza y no se sabe cómo acabará. En esa ruta transita la artista limeña La Zorra Zapata. Aquel día se estrenó su presentación en KEXP, la prestigiosa emisora de radio pública estadounidense con sede en Seattle. Una sesión publicada vía YouTube, donde la estación tiene más de tres millones de suscriptores. La sesión fue grabada en México en alianza con el afamado festival Vive Latino, país desde donde hoy Zapata mira al mundo. De sus creaciones se dice que son como paisajes sonoros hipnóticos.

Sabor latino. Madre e hijo, Mimy y Tony, hicieron historia en los premios Grammy 2025.

Pero no es la primera artista peruana en llegar a KEXP. Antes lo hicieron Los Mirlos, hoy por hoy embajadores de la cumbia peruana en el planeta. La orquesta liderada por don Jorge Rodríguez no solo será parte, en abril próximo, del Coachella, uno de los principales festivales estadounidenses encabezados por estrellas como Lady Gaga y Green Day, sino también iniciará una gira en el mismo mes por más de diez ciudades, entre ellas San Francisco, Tucson, Phoenix, Austin. Tour al que han llamado Ayahuasca. Y no conformes con ello, Rodríguez en calidad de exclusiva adelantó a Perú21 que el 10 de julio se presentarán en el Lincoln Center de Nueva York, el complejo cultural más grande del país y uno de los más importantes del mundo. Espacio que alberga a instituciones como la Orquesta Filarmónica de Nueva York, el Metropolitan Opera y el New York City Ballet.

El primer artista en llegar a las ondas de KEXP, hace nueve años, fue Novalima. Grupo que fusiona la música electrónica con sonidos afroperuanos. Con un nuevo disco bajo el brazo, La danza, en junio de este año volverán a Estados Unidos. El grupo ha llegado a festivales como NYC Central Park y Chicago’s Millennium Park, y logró dar más de 40 conciertos en distintas ciudades norteamericanas. Con una nominación al Grammy Latino, su música también ha conquistado al cineasta estadounidense de culto Robert Rodríguez, quien los incluyó en la película Machete.

Imagen

En la lista de músicos peruanos que han conquistado al público norteamericano no puede faltar Susana Baca. Nuestra artista, galardonada con Premios Grammy Latino, en octubre de hace dos años fue parte de Tiny Desk Concerts, una serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, con sede en Washington.

Ha dado conciertos por Chicago, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y más ciudades. De ella se ha dicho en aquellas tierras que no solo es una cantante, sino también una poetisa, una historiadora, una exploradora del folclore, que entretiene, educa e involucra a una multitud.



