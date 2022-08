Ella era fanática de Camilo Sesto y en casa escuchaba The Beatles. Él continuó esa devoción por el cantante de “Perdóname” y los creadores de “And I Love Her”; son una de las razones que explican su estrecha relación con la música. Pero su madre se fue cuando Toño tenía 9 años. “Nunca conocí a mi papá, así es que ella era mi única familia. Tuve la peor experiencia de la vida a esa edad”, me dice sobre el temprano fallecimiento de ella en un accidente automovilístico. Fue hijo único hasta que, 20 años más tarde, cerca al 2000, conoció a la familia de su padre, que ya había fallecido, y se enteró de que tenía dos hermanas. Episodios formativos que son tejidos con su experiencia musical en el libro Más allá de Libido (Medianoche, 2022).

En este debut editorial, Toño Jauregui también narra encuentros memorables con el exBeatle Paul McCartney en una calle de Londres, con Liam Gallagher de Oasis en un túnel del Estadio Nacional de Lima y con Gustavo Cerati, el genio creativo de Soda Stereo, grupo con el que trabajó en su faceta de empresario al organizar el apoteósico e histórico regreso del trío argentino en 2007. Publicación que coincide con el lanzamiento de Fantasma del ayer, nuevo álbum de su presente como solista alejado de Salim Vera, Jeffry Fischman y Manolo Hidalgo, con quienes conformó la etapa más gloriosa de la banda limeña de rock Libido.

Tiene 50 años, aclara que recién cumplidos. Pero en él aún vive aquel niño de 9 años. Y celebra haber elegido la carrera musical porque es una forma de conservar la juventud y de atrapar la adolescencia. “Me gusta que haya mantenido ese espíritu para poder pasarla bien en la vida”, dice desde el estudio donde mezcló su reciente disco.

-Fantasma del ayer me parece un nombre que podría ironizar sobre cómo tu pasado influye en tu presente. ¿Eres un fantasma del ayer?

Ese nombre fue saliendo a través del tiempo. Este disco me tomó dos a tres años y mientras lo hice, yo estaba en el proceso de terminar el libro. Entonces, para cuando estaba escribiendo el libro y estaba en los ajustes y reajustes, me ponía a escuchar bastante música de la que me había inspirado antes, estaba retomando los recuerdos, volví a mis inicios. En el libro cuento historias y anécdotas de mis inicios, de cómo me impactó la música. Me ponía a escuchar el álbum rojo de los Beatles, fue el primer disco que descubrí cuando tenía 6, 7 años. Repasé las influencias del pasado y creo que marcó un espíritu reconciliatorio con mi pasado. Era un poco remover este fantasma del ayer en el sentido positivo, sin temores a que en el recuerdo estén las cosas buenas y malas.

-¿Hoy quién eres?

Creo que soy una sumatoria de experiencias. Soy y seré una persona que ha aprendido bastante, y que ha tenido suerte de tener muy buenas personas a mi alrededor, buenos amigos en la infancia, amigos en la música, mi familia siempre ha estado presente. Perdí a mi madre a los 9 años, pero mi familia me supo acoger bien, mis abuelos me criaron. Tuve buenos amigos, muy educados, muy cultos y elevados, y yo era más relajado; y gracias a ellos he ido aprendiendo y madurando.

-¿Por qué insistir como músico habiendo logrado momentos importantes como empresario: llenar el Nacional con Soda Stereo o el festival Barrio Latino?

Yo también me lo pregunto (ríe). Es un impulso prácticamente inconsciente. No puedo estar sin agarrar la guitarra, sin tratar de componer alguna canción, sin subirme al escenario.

-¿El Libido de la formación original es lo más lejos que ha llegado una banda de rock peruana en el mainstream del rock latino?

Sí, logramos algo súper importante, pero también fue por la coyuntura, como los Premios MTV Latino. Pero en los 80 salieron bandas muy importantes y de las que me hice fan, como Miki González, Rio, Danai, Chachi Luján, JAS, Arena Hash. Esta última fue una banda modelo para mí. También Dudó. Hoy hay bandas que tienen buen calibre, como los Turbopótamos; cuando salieron me fascinó. Pero lo que no ha habido es industria nacional de la música. Hemos tenido que salir solos.

-¿Hoy cómo estamos?

Está muy lento, seguimos en este hoyo. Aún resulta difícil pensar que el Estado apoyará a sus artistas. Nos falta madurar en ese aspecto y como país, al elegir a los representantes.

-¿Cuál es la salud del rock peruano?

Creo que el rock en el mundo está en una transición. Todo es cíclico. Estamos en estado cíclico de relajo. Ojalá logremos volver al pico de este género.

-¿Cuál es la salud de Libido?

Bueno, está totalmente dividido. Está fragmentado. Por el lado mío, me siento bien, contento de haber hecho estos proyectos, creo que tengo una salud aceptable. Por el otro lado, no sé.

-Porque cuando se habla de un potencial retorno de la formación histórica de Libido, se estima que hasta podría ser la banda peruana de rock que llene el Estadio Nacional.

Yo también creo que eso podría pasar. Y está ahí, a la espera. No ha habido conversación entre nosotros. Y ahora está todavía muy frío.

-Sin embargo, tengo la impresión de que te sientes liberado. ¿Es así?

Nunca había hecho libro y disco a la vez. Entonces, estoy como si fuera mi primera vez, me siento rejuvenecido. Me siento liberado, estoy libre.

-¿Qué te gustaría decirle a tu madre?

Mira, fui un buen hijo; creo. Y la abrazaría. Pero ella siempre está presente. Inclusive, le escribí una canción que se llama “Universo”.

- “Soy Manuel Antonio Jauregui Hidalgo. Tengo 50 años recién cumplidos. Nací en Lima. Viví en Barrios Altos hasta los 27 años, cuando ya habíamos alcanzado la popularidad con Libido. El barrio era movido, pero justo mi cuadra, la 9 de Huallaga, era una zona súper tranquila”.

- “Acabé en el colegio Túpac Amaru. Me demoré en el deseo de ingresar a la universidad; no era muy aplicado en mis estudios. Me puse a estudiar inglés. Por los 20 años entré a la Universidad de Lima a Administración de Empresas. La música la aprendí en la cancha”.

- “Ahora tengo que salir a tocar las canciones del disco Fantasma del ayer. Debo dar a conocer estos proyectos, como el libro. La parte eufórica (de ser empresario de conciertos) ya pasó; pero si hay alguna oportunidad, siempre estoy atento; me gustaría traer a AC/DC, todavía no lo he intentado”.

