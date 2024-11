Tommy Párraga: “La peña es un templo, así como el teatro, se cuentan historias”

Alguna vez Armando Manzanero y Tania Libertad se lo quisieron llevar a México. Era el telonero en la Feria de Pisco de muchos cantantes famosos. Pero su madre le prohibió dejar el Perú. Tenía 17 años. A los tres meses, falleció su madre. Se quedó sin ella, su adoración, y sin su sueño, ser cantante. Se sumergió en el alcoholismo, pero siempre abrazado del criollismo hasta el último de sus días, hace tres años. Era el tío de Tommy Párraga.

La historia del tío, de alguna forma, se narra en Cariño malo, el musical criollo que dirige el sobrino. El escenario del Teatro Municipal de Lima se viste de peña y reina la jarana al son de los himnos del criollismo. La obra va hasta este 24 de noviembre. Entradas en Teleticket.

Después de dejar todo listo para la función en Cariño malo, se retira el traje de director, deja el Centro de Lima y corre hacia Miraflores, al Teatro Británico para asumir su labor como actor en la obra Home, I’m darling, que va hasta el 1 de diciembre. Ambas puestas en escena son de jueves a domingo, a las 8 de la noche. ¿Cómo hace Tommy para dividirse?

“Cuando cumpla 40 me convertiré en director”, pensaba en sus años de adolescencia lejos de su natal Pisco. “Ten cuidado con lo que le pides a la vida, porque luego te lo da; y cuando ocurre, hazte cargo”, me dice a sus 40.

¿Hay algún episodio fundacional entre lo criollo y tú?

No teníamos televisor. La música criolla la escuchábamos por la radio. Antes había un montón de programas dedicados a la música criolla, fueron desapareciendo.

¿Quién ponía esa música en casa?

Mi mamá. La aparición de este musical ha sido un reencuentro con mi niñez. Trabajé en Preludio, pero no habíamos contado una historia completa relacionada con el criollismo. Esto es 100% criollo.

Con esta influencia del tío criollo y la música en la casa, ¿no pensaste ser músico?

No. Desde niño quise ser actor. Y el que me celebraba era mi tío. Le dedico este musical a mi tío, hermano de mi madre. Era adorable. Por más que te molestaba que llegara borracho a la casa, él no tenía agresividad, su tema era cantar y cantar hasta que se quedara dormido. Le decían ‘Manzanero’ por Armando Manzanero, porque era muy ‘chaparrito’ y se parecía a él. Vas a Pisco y preguntas por él, y todo el mundo sabe quién es ‘Manzanero’. Su voz tenía fuerza, presencia. Apoyaba mi carrera como actor.

Imagen

¿Y tu padre qué opinaba?

Yo no he vivido con mi papá. A mi papá lo he conocido de grande, a los 17 años.

¿Tu tío cumplía una suerte de presencia paterna?

Sí. Él y mi abuelo iqueño. Cuando me quedaba en Ica, no había luz; éramos la vela, la radio a pilas y la música criolla que escuchaba mi abuelo, eso era parte del arrullo antes de dormir. Por eso te digo que este musical ha sido un reencuentro con mi niñez.

¿No preguntabas por tu padre?

Mi mamá me habló siempre muy bien de él. Y ahora me llevo superbién con mi padre.

¿Pero no le has preguntado a tu padre por qué no estuvo presente?

Hasta ahora no le he preguntado. Creo que eres la primera persona que… Yo sé cuál es la razón, pero no le he preguntado. Lo sé porque he conocido a mis medios hermanos por parte de mi papá y cómo ellos, que han vivido con él, tienen aún sus asperezas; entonces, yo digo “ah, bueno, ya está, es lo que me tocó”. Yo no sería actor si hubiera vivido con mi papá. Es médico y la actuación siempre le pareció una ‘pelotudez’.

Imagen

Vamos a la obra. ¿Por qué es importante preservar el espíritu de la peña?

La peña es un templo, así como el teatro, donde se cuentan historias del criollismo. Mientras menos templos tengas, habrá menos lugares para el ritual criollo. El criollismo está estable, pero mientras menos publicidad y apoyo haya…

¿Qué propósito tiene ‘Cariño malo’?

El propósito es acercar al público que está distante de la música criolla y, sobre todo, a las nuevas generaciones.

¿Y de alguna forma ‘modernizar’ el espíritu criollo?

En la obra hay toques modernos que los propone el dueño de la peña, Don Felipe, inspirada en Don Porfirio, que lo interpreta el actor Roberto Moll. Para revivir la peña, él habla con Julie Freundt, quien es la dueña de una inmobiliaria interesada en comprar el terreno para construir un edificio en esa zona. Pero Roberto le propone que no compre el terreno, sino que invierta y le da toda una propuesta. Y ahí menciona eso, que la música criolla debe tener toques modernos, pero sin abandonar lo clásico. Y eso vas a ver en este musical.

Imagen

¿Hoy te sientes más cómodo en la dirección que en la actuación?

Mi esencia es actuar. Pero me ha tomado 13 años de mi vida para que de la noche a la mañana me convierta en director. Me he preparado 13 años asistiendo en dirección, codirigiendo. Creo que los 13 años me han preparado para estar aquí y ahora, y poder manejar a 21 artistas en escena.

Sin embargo, ¿se podría decir que la película ‘Canción sin nombre’ fue tu cumbre?

Ha sido la película que hizo que la gente se dé cuenta, incluso en mi propio medio, que soy un actor. Me llaman actor gracias a esa película. He tenido que ir a Cannes para que el país se dé cuenta de que soy actor. Cannes hizo que el país me vea como actor.

¿Qué diría tu tío si ve la obra?

Estaría llorando (sonríe). Y a la salida le gustaría tomarse varios piscos.

Autoficha:

-“Soy Tommy Párraga Lévano. Tengo 40 años. Mi familia está dedicada a la uva en Ica, al pisco, a la cachina. He vivido mucho la jarana y el festejo desde niño, en Ica, ver el polvo salir de la tierra en plenos bailes, ver a mi hermana practicar para sus concursos de festejo”.

-“Empecé a estudiar actuación desde los 13 años. Y actué a los 21 años. A los 12 años vine a Lima por vacaciones y decidí quedarme a estudiar acá. Una vecina se inscribió en un taller del MALI con Ramón García y me llevó; al día siguiente, ella no volvió y yo no dejé la actuación”.

-“Estudié teatro en la Católica y debuté en la telenovela Amor indomable. Dirijo la miniserie política Los Waykis, que se estrena por Perú21 vía YouTube, lunes y jueves, 7 p.m. Para 2025 dirigiré el musical El show de terror de Rocky; grabaré una cinta y se estrenará una película ecuatoriana: Huaquero”.

