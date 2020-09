¿Qué tienen en común la orquesta de cumbia Armonía 10 y el grupo de metal Slipknot? Al productor musical Tito Silva, quien ha logrado reunirlos con maestría en una mezcla que superó el medio millón de reproducciones en Facebook, 25 mil reacciones, 11 mil comentarios y que fue 16 mil veces compartida. Cifras con las que se podría llenar un concierto en un estadio.

Salieron tres barcos de Alemania. Según narró la abuela, dos no pasaron el Triángulo de la Bermudas y la embarcación en que iba ella sí llegó a Latinoamérica. En la maleta traía partituras de Bach, Mozart, Beethoven. Textos con los que la abuela educó en la música a Tito, como lo llaman desde chico. Aunque ella se molestaba cuando sacaba canciones al oído, él usó más de una vez el piano para versionar, por ejemplo, algún tema extraído de Dragon Ball. Silva tiene oído relativo; es decir, identifica la relación de los acordes de una canción o entiende su complejidad armónica con tan solo escucharla.

Formado en la música clásica y con el piano de la abuela, llegada la mayoría de edad Tito Silva pasó a tocar en una orquesta digital en casinos. “Ahí fue donde aprendí a tocar de todo”, recuerda. Emulaba trompetas, creaba pistas. Sumaba y quitaba instrumentos digitalmente. Sin saberlo, ya escribía su futuro.

-El trabajo que haces con las mezclas de canciones se toma como algo divertido. Pero creo que también, de fondo, hay un interés por romper prejuicios y ciertos paradigmas.

Todo el contenido que hago es bien variado. Hay diferentes intenciones. Hay algunas que sí son de recontra ‘chongo’, pero hay otro tipo de contenido que sí es bien interesante desde el punto de vista técnico, musical. Hay otros con los que sí trato de romper paradigmas, como al mezclar artistas peruanos con artistas de afuera que no tienen nada que ver, que musicalmente son muy distintos; pero los fusiono para que la gente sepa que la música no tiene límites.

-Y que dos grupos de distintos géneros, en realidad, pueden tener muchas cosas en común.

Hice una de Armonía 10 con Slipknot (risas), y ha sido una de las cosas más opuestas que he hecho técnicamente, pero igual a la gente le encantó. Vi muchos comentarios de gente que le gustaba la cumbia y no conocía a Slipknot, y al revés.

-¿Y qué tienen en común Armonía 10 y Slipknot?

Toda la música tiene algo en común. La música es un lenguaje universal. Se basa en un lenguaje acá o en la China. Todo tiene una cierta similitud.

-¿Pero ambos grupos qué tienen en común que quizás no lo notamos?

Las dos canciones (“Cervecero” y “Unsainted”) estaban en la misma tonalidad; es decir, comparten más o menos las mismas notas, los mismos acordes. Por ahí comparten la misma velocidad, el ritmo, a pesar de tener instrumentos distintos.

-También está la mezcla de la cantante pop estadounidense Ariana Grande con nuestra Carmencita Lara. Es impresionante cómo se fusionan.

Es un buen ejemplo porque los dos son vals. Uno es criollo y el otro es más pop. Los dos están en un compás de 3/4, y los dos también están en la misma tonalidad.

-¿Y entonces por qué nos indignamos tanto cuando mezclamos géneros que a lo lejos no tienen nada que ver?

Se piensa que un gusto tiene mucho que ver con los valores. Y no es así. Cada género musical tiene su perfección, su hermosura. Cada estilo tiene su complejidad.

-¿Escuchar determinado tipo de música te hace más culto o mejor?

Definitivamente no. Estoy totalmente en contra de esa percepción. Hay arreglos de Mozart en salsa que suenan muy bien. Arreglos de música clásica en salsa que suenan muy bien. Si alguno de esos autores estaría vivo y los escuchara, estoy seguro que sí les gustaría bastante.

-Lo poderoso de tus versiones son la prolijidad que tienen. Incluso, creo que por momentos les das una nueva vida, es como una nueva canción.

En la música puedes hacer covers, remixes y versiones. Por eso la música no tiene límites, puedes hacer lo que quieras si conoces el marco teórico de la música. La música es matemáticas en movimiento.

-¿Sientes que has logrado darle una nueva vida a algunas canciones?

Yo creo que sí, como mezclar a Daft Punk con la Rosalía. O darle música a algo que no viene de un músico, como cuando un personaje dijo algo.

-¿Y por qué no haces música propia?

Justo tengo esa visión. Desde hace tiempo trabajo en eso. Es complicado hacer música propia. La gente está acostumbrada a escuchar lo que ya conoce. Para hacer música propia hay que tener una inversión, una estrategia muy creativa. Para hacer música original hay que tener tiempo e ingresos económicos. Uno no se puede dedicar solo a hacer eso, mientras no tengas otro tipo de ingresos. Estoy en ese proceso. De manera alternativa hago cosas que me puedan generar ingresos, como conciertos virtuales privados y para las redes donde me colaboraban. Pero ahora Facebook ha dicho que ya no se pueden hacer transmisiones de música; entonces, nos vamos a mudar a una nueva plataforma que se llama Mixcloud. Hay que buscar nuevas formas de expresarnos.

-¿Por dónde irá la música propia de Tito Silva?

Es un proyecto con influencia del mambo, tipo Pérez Prado, pero modernizado, traído a esta nueva época. Música original que mezcla estilos latinos. Creo que es algo que va a pegar, espero internacionalmente. Lo estoy trabajando con mucha dedicación y paciencia. Quiero hacer algo original, porque no me gusta copiar a nadie, no me gusta incluso seguir tendencias.

-¿Será en formato DJ?

No, yo canto, produzco mi propia música, es bailable. Es un reto. Tratando de innovar. Lo lanzaré cuando termine la pandemia, algún día esperemos.

- “Soy Alberto Antonio Silva Reyes. Tengo 28 años. Nací en Lima. Mi abuela es alemana y mi abuelo de Pucallpa. Estudié Marketing, Publicidad y Música. Mis padres no estaban animados con la música, pero entré a la UPC. Empecé en publicidad”.

- “He hecho unos 500 videos. También hice música para películas, en proyectos con 20th Century Fox. Hace poco estrené un programa en radio Onda Cero, se llama La Hora Remix; va los viernes, 9 p.m., y sábados, 8 p.m. Hago conciertos virtuales privados; pueden escribir a titosilvamusic@gmail.com”.

- “Este año comenzamos con los conciertos virtuales. Hace poco hice una presentación para la Feria del Libro. Hemos creado el Perultra: electrónica y música peruana. Haremos un concierto para el Día de la Canción Criolla; en Navidad también haremos el Villancico Fest; y en Año Nuevo armaré un fiestón”.

