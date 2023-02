Diciembre de 1997. Estreno de Titanic. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, muchos veían con escepticismo el nuevo gran proyecto de James Cameron, el director estadounidense que ya se había hecho de un nombre gracias al éxito de películas como Terminator o Aliens. La duda estaba en que, a diferencia de sus otras grandes producciones taquilleras, ahora Cameron se alejaba de la acción para traer un romance histórico basado en los eventos reales del hundimiento del Titanic. ¿Lo acompañarían también las buenas críticas y, sobre todo, la taquilla?

Definitivamente, sí. Titanic recaudó 2,194 millones de dólares, obtuvo once premios Oscar y nos dejó a “My heart will go on” de Celine Dion como una canción romántica de cabecera. Además, catapultó las carreras de Leonardo DiCaprio (Jack) y Kate Winslet (Rose). En otras palabras, Titanic llegó a convertirse en un pilar de la cultura popular. Y ha vuelto a las salas de cine.

LAS GRABACIONES

Nacida como un proyecto personal, originalmente James Cameron solo quería registrar una expedición a las ruinas del barco original, encontradas bajo el mar. Por aquel entonces el cineasta ya tenía establecida una carrera como director de cine, pero guardaba una fascinación por los documentales marítimos y los casos de naufragios. En particular, la historia real del Titanic le llamó la atención, considerando el evento como la cumbre de una tragedia literaria. En varias entrevistas, Cameron recalcó que los eventos del trasatlántico británico tenían la base perfecta para hacer una historia profunda: la división de clases sociales, el machismo de la época que llevó a la muerte de varios hombres (“mujeres primero”), el fin de una era para dar paso al siglo XX.

Cameron se entusiasmó con la idea de tejer una historia de amor en medio del naufragio, así que, dejando de lado su idea de un documental, le vendió a la productora Fox el concepto de la película.

El equipo se sumergió en el Atlántico para grabar directamente las ruinas del enorme barco. Asimismo, en lugar de sobreusar el CGI, se decidió recrear el set lo más parecido al barco real. Para ello, el equipo se nutrió de historiadores expertos en el tema que ayudaron con cualquier incongruencia en la ambientación y trama.

Pero hay más detalles. Por ejemplo, el dibujo del desnudo que Jack hace de Rose no fue hecho por Leonardo DiCaprio, sino por el mismo Cameron, que tenía cierto talento con la ilustración. Aunque Jack y Rose no fueron personajes reales, el director los creó inspirados en varias figuras famosas de la época, como Beatrice Wood, una artista de la época.

El filme llegó a ser tan icónico que ha llegado a influenciar en otras películas del género romántico, como Romeo y Julieta o Pearl Harbor. Artistas juveniles como Taylor Swift y Demi Lovato han admitido ser fans de la obra de Cameron. “Siempre estoy o en el escenario o viendo Titanic”, admitió Swift en una entrevista.

Asimismo, con 196 minutos, la cinta fue una de las primeras en pasar la barrera de las tres horas de duración, algo que en los últimos años más directores han experimentado y se ha vuelto común.

DATOS

- La película ha sido reestrenada en un formato 3D 4K HDR. Está disponible en todas las salas de cine del país.

- Según Statista, Cameron logró con su obra una recaudación mundial de US$2,194 millones de 1997 a enero de 2023. Está detrás de Avatar ($2,923 millones), también de Cameron, y Vengadores Endgame ($2,799 millones), de Anthony y Joe Russo.

- Tras su estreno en EE.UU. en 1997, la cinta estuvo por 16 semanas como la más vista en cines.