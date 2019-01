Theremyn_4, la nostalgia de la máquina

Una búsqueda sonora que se cimienta en la ciencia, los cómics, la literatura y el cine. Todo ello aporta inspiración a uno de los actos electrónicos más consistentes de la escena nacional, Theremyn_4 , que presenta su noveno disco 'Lost Moments'. Alrededor de una mesa con libros, conversamos con su artífice, Jose Gallo.

Has dicho que el cine fue una influencia para tu disco. ¿Qué bandas sonoras y filmes te interesan?

La música de Ryuichi Sakamoto y Alva Noto para 'El renacido', de González Iñárritu. La de Hans Zimmer para 'El origen', 'Interstellar', de Nolan. También Trent Reznor y Atticus Ross para cintas de David Fincher como 'La red social'.

Si lo pensaras en términos de cine, ¿qué tipo de película sería tu disco?

Creo que sería una película neo-noir, por sus ambientes, su estética, como 'Blade Runner'.

Influenció también la literatura. ¿Qué escribías?

Prosas, literatura libre. Quería publicar el disco con unos textos, pero me metí en la música. En el proceso leía a David Foster Wallace, Roberto Bolaño, Vargas Llosa, Murakami.

Tienes una pieza instrumental, abstracta, “Uchronia”. Una ucronía es una realidad alterna.

Está influenciada por una novela de Philip Dick 'El hombre en el castillo', que narra cómo sería si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo nace tu interés por teorías de otros futuros?

Por la literatura, los cómics con sus multiversos, que leo desde niño. El cómic moderno se equipara a la literatura. Me interesa Watchmen, líneas argumentales de Batman o Spider-Man que son alucinantes.

La pista inicial del disco “Decoherence Process” alude a un concepto científico.

Tiene que ver con la física cuántica. Para manipular los quarks, las partículas mínimas, deben entrar en un proceso de decoherencia. Si escuchas la canción, es como un pequeño mundo. Y las computadoras cuánticas deben estar casi congeladas para funcionar. Por eso, hay un ambiente frío en la canción.

En tus inicios, en 1999, no era fácil hacer electrónica.

Ahora es más fácil. Por eso reduzco el rango de herramientas para hacer algo conciso.

Ahora cierta electrónica se produce como fast-food.

Con la nueva tecnología, se hace fácil y rápido. Lo importante es construir identidad.

Los artistas electrónicos desconfían de su propio medio, la tecnología...

Cada vez más pensamos que lo que hay en las redes es real. Ahora chateas por las redes, luego podrás estar en otra parte como un holograma, después algo más avanzado, y eso será otra realidad y quizá olvides la verdadera realidad. El contacto a través de la tecnología va a ser más real, como Matrix.

Hay una vena pop en el disco. ¿Qué te da el pop?

Llegar a un público amplio, básicamente. Lo interesante es mezclarlo con lo experimental. Eso busco.

¿Tu exploración musical habría sido posible de no ser independiente?

Creo que no. Siempre hice todo a mi manera. No sé cómo habría sido con una disquera. Quizá el proyecto habría desaparecido.

A nivel personal, ¿a qué alude el título del disco?

En el proceso hubo varios cambios en mi vida, como la muerte de mi padre, a quien dedico el disco.

'Lost Moments' ha sido considerado uno de los mejores discos de 2018 (Difusión). 'Lost Moments' ha sido considerado uno de los mejores discos de 2018 (Difusión). Difusión

Dato:

- Theremyn_4 estará el 26 de enero en La Botika Bar y el 16 de febrero en Cajamarca. El 5 de marzo tocará en la terraza del Gran Teatro Nacional como parte del Afuera Fest.