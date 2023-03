The Las of Us: la adaptación perfecta (Reseña de la primera temporada)

Nueve capítulos le han bastado a The Last of Us (TLOU) para posicionarse como una de las series más aclamadas por el público en lo que va del 2023. La adaptación como serie de uno de los videojuegos más icónicos y respetados de los últimos años llegó en medio de altísimas expectativas. No defraudó, llegó a satisfacer a fanáticos ansiosos, espectadores comunes y a críticos escépticos.

La serie ocurre en un mundo posapocalíptico, en donde la mayoría de la sociedad acabó infectada y corrompida por Cordiceps, un hongo que llega a paralizar y tomar el control del cerebro de sus víctimas. Los vuelve monstruos sin conciencia alguna que deambulan infectando a más personas. El protagonista es Joel (Pedro Pascal), un hombre rudo con un pasado traumático, que intenta sobrevivir a su manera en esta nueva sociedad. Por el camino se encuentra con Ellie (Bella Ramsey), una muchacha que guarda una característica especial: en algún punto de su corta vida fue mordida por un infectado, pero nunca sufrió cambio alguno. Encontrando en ella la posible salvación de la humanidad, Joel buscará llevarla a médicos que den con la cura. En su travesía, ambos, además de sortear innumerables peligros, verán cómo distintas personas se han adaptado al nuevo mundo, tanto amigos como enemigos.

Ellie en el noveno episodio de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

En principio, parece una historia sencilla, con elementos que hemos visto anteriormente en otras franquicias del género posapocalíptico. Era lo más lógico ya que varios de los elementos de la trama aparecieron originalmente en el videojuego y la serie se propuso ser fiel a sus orígenes, sin muchas derivaciones. ¿Cuál es su novedad? The Last of Us deja a un lado a los infectados y escenas de acción para centrarse en el elemento humano de sus personajes. Gran acierto. Los cuestionamientos, dudas y reflexiones de una humanidad que sobrevive a pesar del calvario se convierten en el corazón de la serie.

Y es justamente el corazón, el amor, lo que permite que se desarrollen grandes actuaciones dentro de la serie. Pascal y Ramsey demostraron ser excelentes para los personajes principales, ofreciendo una interpretación real y humana de dos personas que han visto y vivido lo peor. Joel encuentra en Ellie una razón más para seguir viviendo: el espíritu de la hija pequeña que perdió. Por otro lado, Ellie encuentra un hogar estable en un hombre callado e inesperado. Una familia poco ortodoxa, pero el afecto se mira genuino.

Fiel y sincera, The Last of Us llegó a refrescar y capturar el corazón en un género que en los últimos años se había venido a menos.





The Last of Us, capítulo 3.

DATOS

- El hongo Cordiceps, encargado de infectar a los humanos en la ficción, sí existe en la vida real. Es un parásito que controla la mente y cuerpo de insectos. Sin embargo, no es un riesgo para los humanos.

- La serie está disponible en el catálogo de HBO, que ya confirmó la segunda temporada.

