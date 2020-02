La temporada alta vuelve. Desde hoy, Lima disfrutará de 15 obras procedentes de compañías de Bélgica, Chile, España, Gran Bretaña, Francia, Italia, México, Perú y Portugal. Todo como parte del Festival Temporada Alta, que llega a su quinta edición.

Para saber sobre los inicios del festival nos tenemos que trasladar a 1992. Aquel año en Girona, Cataluña, cuatro espectáculos dieron el puntapié inicial. Tres décadas después, la situación es distinta: 100 obras y 50 mil espectadores son los números que dejó el festival en 2019, en España. El Perú lo alberga desde 2016.

Este año, la selección incluirá circo contemporáneo (Perceptions), teatro experimental (Etiquette y Light Years Away), teatro (Colección de amantes, Este cuerpo mío, A.K.A., Kassandra y Carnaval), circo y danza (Sinfonía #41, Rock show y Móvil), títeres (Parias), teatro infantil (Joseph Kids) y danza contemporánea (Pirotecnia y Folklore personalizado). ¿Te lo vas a perder?

DATOS

-El festival es organizado por la Alianza Francesa junto a la Embajada de Francia. El Perú es el tercer país de América Latina que lo alberga.

-Las entradas al festival se encuentran en Teleticket de Wong y Metro desde S/45. La programación completa se puede ver en el Facebook de la Alianza Francesa.

LAS OBRAS

PERCEPTIONS (Francia)

Compañía: Bivouac.

Fecha: Hoy y mañana.

Hora: 8 p.m.

La danza aérea, los palos chinos, las acrobacias y la música se juntan para invitarnos a soñar.

Apto para todos.

Lugar: Gran Teatro Nacional

(Av. Javier Prado Este 2225,

San Borja).

ETIQUETTE (Bélgica)

Compañía: Rotozaza (Ant

Hampton / Silvia Mercuriali).

Fecha: Del 5 al 9.

Hora: 12 m., 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m.

Aforo por función: cuatro espectadores.

Treinta minutos de teatro experimental, donde el espectador solo tendrá que escuchar y responder.

Lugar: Café-Café de Miraflores (José Mártir 250, Miraflores).

ESTE CUERPO MÍO (México)

Dirección: Mariana Villegas.

Fecha: 11 y 12.

Hora: 8 p.m.

Una obra de teatro en la que se dará revisión a la historique narra un cuerpo.

Para mayores de 16 años.

Lugar: Icpna de Miraflores

(Av. Angamos Oeste 120).

PARIAS (España)

Dirección: Javier Aranda.

Fecha: 15 y 16.

Hora: 8 p.m.

Títeres que nos hablan de la degradación y la marginación del ser humano. Emoción y reflexión en escena.

Para mayores de 12.

Lugar: Sala de cine de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

PIROTECNIA (Perú) Y FOLKLORE PERSONALIZADO (Perú)

Fecha: 22 y 23.

Hora: 8 p.m.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

KASSANDRA (España)

Dirección: Sergi Belbel.

Fecha: 14 y 15.

Hora: 8 p.m.

La heroína troyana nos viene a contar su historia y a desmitificar su propio mito.

Para mayores de 16 años.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

COLECCIÓN DE AMANTES (Portugal)

Dirección e interpretación: Raquel André

Fecha: 6 y 7

Hora: 8 p.m.

Para mayores de 16 años.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

LIGHT YEARS AWAY (Bélgica)

Dirección e interpretación: Edurne Rubio

Fecha: 8 y 9

Hora: 8 p.m.

La obra es una visita a través de la oscuridad del teatro, un recorrido en el que todo lo que aparece al paso sorprende, ya sea orgánico o inanimado, cronológico o anacrónico, visible o invisible.

Para mayores de 10 años.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

A.K.A. (ALSO KNOWN AS) (España)

Dirección: Montse Rodríguez Clusella

Fecha: 12 y 13

Hora: 8 p.m.

A.K.A. nos habla de un periodo de la adolescencia de Carlos del que nosotros formamos parte.

Para mayores de 12 años.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

MÓVIL (Francia/Alemania)

SINFONIA #41 (Perú)

ROCK SHOW (Perú)

Fechas: 15 de febrero, 7 p.m. en la Plazuela de las Artes (Teatro Municipal de Lima) y el 16 de febrero 6 p.m. en el Patio de la Alianza Francesa de Miraflores

JOSEPH KIDS (Italia)

Dirección: Alessandro Sciarroni

Fecha: 17 y 18

Hora: 6 p.m.

Teatro para niños. En vivo y de espaldas, el artista explora las (de) formaciones de su propia imagen, proyectada de frente en una pantalla.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).

CARNAVAL (Chile)

Dirección e interpretación: Trinidad González

Fecha: 20 y 21

Hora: 8 p.m.

Teatro. Esta es una obra que trata sobre el abuso a los niños y desde su origen, con el título “Carnaval”, se presenta tras una aparente dicotomía.

Mayores de 16 años.

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores).