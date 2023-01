La banda peruana de reggae-fusión, Temple Sour , anunció su separación a través de sus redes sociales , luego de nueve años juntos. Esta decisión se tomó para que todos los integrantes busquen sus “propios caminos”.

Asimismo, indicaron que a pesar de ser una noticia triste para sus fanáticos, esta iniciativa los va a llevar a su “máximo potencial” individualmente.

“Nos hemos visto crecer y también crecer a nuestro público a un ritmo que nunca nos hubiéramos imaginado y que nos motivó a empujarnos y convertir este proyecto, que empezó como un juego de amigos, en la experiencia más grande de nuestras vidas”, se lee en el comunicado en la cuenta oficial de Instagram de Temple Sour.

El grupo de reggae se separa después de tres discos y varios sencillos. La banda agradeció a sus seguidores por apoyarlos y estar presentes en todos sus logros y por considerarlos “una banda que significa mucho”.

Esta agrupación estuvo compuesta por 6 chicos de Lima que se conocieron en el colegio y se formó cuando todos eran menores de edad. Iniciaron tocando en eventos de amigos, reuniones familiares y luego tuvieron presentaciones en diversas escuelas.

El grupo experimentó con géneros como el indie, hasta que decidieron quedarse en el reggae.

Debutaron con su single ‘I Can See The Sun’, teniendo una buena aceptación. Meses después lanzaron su Ep de seis canciones, donde ‘Verte Así' se convirtió en su himno.