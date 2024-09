Tefi Valenzuela: "Debes saber satisfacerte sin necesidad de un hombre"

“Yo crecí en competencia”, me dice.

Su primer concurso fue a los 4 años. Y lo ganó. Su madre la puso a concursar en el Miss Chiquitita, Mini Top Model, Miss Arequipa. El aplauso y los triunfos la atraparon. “Esto es lo que me gusta, esto quiero”, pensó. Desde muy niña adoptó la necesidad del triunfo.

De padre ingeniero civil, pasó por una facultad de Arquitectura en Bolivia. Pero, finalmente, su destino ya estaba escrito desde aquellos 4 años de edad. Tefi Valenzuela Yábar, modelo, cantante, influencer, figura del espectáculo peruano y ahora con base en México.

Su abuelo de 100 años le contó alguna vez que su ascendencia materna es libanesa. Eran dos hermanos prófugos de apellido Cabar. Unos se fueron a Chile y otros al Perú, al Cusco, donde al parecer cambiaron una letra del apellido para borrar el pasado, la C por la Y, y empezó la era de los Yábar, que migraron a Arequipa, donde Tefi nació.

¿De alguna forma, también vives como ‘huyendo’?

Se la saqué a nuestros ancestros… (risas). No huyendo, pero creo que…

Buscando un destino quizás.

No… Empecé a ver que el mundo era tan hermoso y tiene lugares tan bellos, que sentí que si me quedaba en un solo sitio, me estaba perdiendo de todo el resto. Ahora que vivo en México sí considero que a pesar de que amo Perú y amo Arequipa, si me quedara en Arequipa no podría lograr lo que yo quiero, que es mostrar mi país, mi cultura, lo que yo soy. De hecho hice un videoclip en Arequipa de la canción “Este dolor”… Vivo ya cuatro años en México. Me siento bendecida porque son gente muy linda. Pero también me gustaría que conozcan de donde vengo, que conozcan mi ciudad. Quiero mostrarme a nivel mundial como arequipeña. Además, en México siento que estoy en Perú, pero en versión gigante. En México, el que quiere chambear, lo logra.

¿Dónde la tuviste más difícil: en Lima o en Ciudad de México?

En Lima no me puedo quejar, yo solo hice un casting y fue para ser modelo de Raúl Romero, en 2012. Siempre digo que la televisión se me abrió gracias a mi acento arequipeño. Había actrices que ya eran famosas de la tele y yo era una provinciana recién llegada (ríe), no conocía a nadie, no había trabajado en nada en la tele, nunca había pisado un canal de televisión. Raúl bajó y le dije que estaba bien nerviosa y que “la verdad, antes de venir me tomé un pisco sour”. Se rio por mi sinceridad. Regresé a mi casa y a las tres horas me llamó y me dijo “queremos que seas parte de nuestras modelos y que entres a la televisión con nosotros”.

Pero estabas estudiando Arquitectura en Bolivia.

Ah, sí. A los 17 años empecé a estudiar Arquitectura. Mi primo se casó con una boliviana y fuimos a visitarlo, y no sé por qué se me dio de “mamá, yo quiero estudiar aquí”.

Ya estabas con la idea de viajar, de migrar.

Mi papá era muy conservador, no me dejaba tener novio, no me dejaba salir, no me dejaba ir con mis amigas.

¿Y ahora?

Ahora lo tengo en la palma de mi mano. Pero yo también he madurado. ¡Hermano, ya tengo 34! Eso era cuando tenía 20. Hoy en día para que yo vaya a una discoteca, es como ufff… tiene que pasar que sea el cumpleaños de mi mejor amiga o que estará Maluma (risas). No me gusta ir de discoteca, ahora no soy fiestera.

Pero hace no mucho te ampayaron en una discoteca me parece.

Pero saliendo tranquila. No tomo. Y voy más por compromiso. Pero cuando era chibola me encantaba.

Hiciste padecer a tu padre.

Recuerdo que una vez me tiró la chancleta (ríe). Mis amigas vinieron a pedir permiso, y mi papá “no vas”. Yo les dije “¡salgan de una vez, corran!”, y empezamos a correr y nos trepamos a un taxi.

Eras terrible.

Es que como más me prohibían, más quería salir.

Como parte de esa madurez que dices tener hoy, ¿no sientes el deseo de ser mamá y tener una familia?

Tengo ganas de casarme.

¿Tienes con quién?

No, ese es el problema (ríe). Tengo propuestas de matrimonio, tengo anillos de compromiso… Pero no se llegó a dar. La verdad es que sí quisiera (casarme).

Has tenido varias relaciones intensas y complicadas.

Uy sí, yo sí he sido noviera.

¿Ser mamá también está en tus planes?

Todavía no. Sí me gustaría casarme, me gustaría tener un compañero de vida. Pero de hecho congelé mis óvulos pensando en que no me gustaría ser mamá, por lo menos, en cinco años.

¿Cómo tendría que ser el hombre con el que te cases?

Lo más importante es que esté bien consigo mismo, porque a mí me costó mucho estar bien conmigo misma, me ha costado mucho aceptarme. Uno atrae lo que es. Si te tocan varios tóxicos, tienes que ver que está en ti, porque hay una toxicidad en ti también. Uno no atrae lo que quiere sino lo que es. Tengo que reconocer que si he atraído todas esas relaciones fallidas en mi vida, era porque yo tenía algo que cambiar. Ahora, no es pecado, ah; todos tenemos nuestros traumas. Y creo que hoy ya no atraigo gente tóxica, pero eso me lo debo al trabajo interior que hice. Sí he estado saliendo con personas, pero novios no tengo desde hace tres años.

¿El dinero es importante?

Para todos es importante. Primero, yo debo tener mi dinero. Cuando eres independiente emocionalmente, económicamente, sexualmente no necesitas a nadie, tú eliges.

Independiente sexualmente…

Claro… Hay mujeres que se pegan a un hombre que no les da más que sexo y realmente están con una persona que no les sirve. Debes saber satisfacerte sin necesidad de un hombre. Entonces, cuando quiero estar con alguien es porque yo elijo, pero no porque necesite a alguien. El hombre que quiere estar conmigo tiene que ser muy seguro de sí mismo.

Entonces, tu presente y futuro está en México.

He podido trabajar en Televisa, TV Azteca, Telemundo, Univisión y acabo de grabar un proyecto que sale pronto en Telemundo, saldrá en octubre, es un reality. Me siento feliz de haber trabajado en esas cuatro televisoras.

Nos guste o no, ¿personajes como Laura Bozzo abrieron ciertas puertas para los peruanos?

Laura es de las más reconocidas. Laura es la peruana más conocida de México. Y Nicola Porcella también. Pero Laura ha hecho algo histórico. La respeto mucho, porque creo que no todo el mundo se atreve a ir afuera y a lograr cosas grandes. Por qué los peruanos en vez de tirarnos puñales, no nos apoyamos… Yo estoy haciendo lo que me gusta.

Autoficha:

-“Soy Stephanie Solange Valenzuela Yábar. Tengo 34 años. Nací en el Seguro de Yanahuara, en Arequipa. Acabé el colegio y me metí a estudiar Arquitectura, que la estudié cuatro años y medio: tres años y medio en Bolivia, y el resto en Arequipa”.

-“En Lima, empecé trabajando en la televisión en el programa Desafío sin Fronteras de Raúl Romero. De ahí pasé al reality Combate. En México trabajo con marcas como Pandora, hace poco estuve en un evento en México. Se viene Tailandia”.

-“Este año completo las cumbias que serán parte del EP Cinco cumbias. Ya saqué dos: ‘La cumbia de los infieles’ y ‘La cumbia de despedida’. Faltan tres que salen este año: ‘La cumbia del despecho’, ‘La cumbia triste’ y ‘La cumbia enamorada’”.

