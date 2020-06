Es en vivo y tienen un público, los actores hacen ensayos, aprenden y practican sus guiones, usan vestuarios e iluminación, la diferencia es que pasaron de las tablas a las tablets, celulares y computadoras. Estamos hablando del teatro por Zoom, la plataforma online que al inicio de la cuarentena tuvo mucho éxito para las reuniones de trabajo, ahora es una herramienta práctica y amoldable a los requerimientos del arte, como el teatro.

Sin embargo, la polémica sobre si se está haciendo verdadero trabajo teatral a través de Zoom está en el aire. Conversamos con la actriz Gisela Ponce de León de la obra Junta extraordinaria; Alejandro Clavier, director de Sala de parto, programa de creación para artistas emergentes de Teatro La Plaza; y Javier Valdés, actor de la obra Pausa. O la canción del enanito y compartieron sus reflexiones sobre esta nueva experiencia.

Gisela Ponce de León y Christian Ysla interactúan con el público en obra teatral "Junta de propietarios" que se puede ver vía Zoom.

El teatro no es solo lo que los apasiona, es también la manera que tienen de ganarse la vida y, como todos, también deben adaptarse a las nuevas costumbres. Es así que, para Gisela Ponce de León, sí representó un cambio significativo volver a conectarse con la tecnología. Con una computadora que dejó de usar tres años atrás, la actriz nos cuenta que tuvo que mandarla a arreglar, descargar aplicaciones que no conocía y comprar adaptadores para poder sostener su nueva vida alrededor de los gadgets y el trabajo a través de Zoom. “Ese ha sido el primer cambio grande, trasladar mi ‘ruralidad’ hacia la tecnología, ha sido difícil para mí personalmente”. A la pregunta de si se está haciendo teatro o es otra cosa totalmente distinta, Ponce de León tiene una conclusión: “Estamos haciendo una forma de teatro digital que sí sucede en vivo. En Junta extraordinaria hay una dramaturgo, una directora que tiene un lenguaje teatral, una escenografía que es mi casa y la de Christian Ysla. El lugar común es Zoom, un lugar virtual pero un lugar al fin y al cabo que congrega a un grupo de gente”.

Actor Christian Ysla, protagonista de "Junta extraordinaria" junto a Gisela Ponce de León. Ella cuenta que, al terminar la obra, en lugar de escuchar los aplausos ambos actores se sientan a leer los comentarios y gestos de cariño del público.

Desde Atenas, Alejandro Clavier, director de Sala de parto, nos dice que la distancia no ha sido un impedimento para seguir creando. Zoom ha sido para él también una manera de recrear una experiencia cercana a lo teatral. “Zoom permite que el público responda. No queríamos que prenda la computadora y simplemente vea lo que está pasando en vivo en otro lugar, sino buscar una excusa para que juegue. Con esa idea hicimos una junta de vecinos que se están reuniendo extraordinariamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la cuarentena”. Es una experiencia alentadora, agrega Clavier, porque el público está respondiendo. Si bien ahora las entradas son más económicas porque la experiencia virtual disminuye los costos logísticos, esto permite que más gente vea las piezas.

Además, en el marco del mes del orgullo LGBT, Clavier anuncia que el 26 de junio se estrenará una obra por Zoom que antes era presencial, se trata de una versión de Congreso protagonizada por Ernesto Pimentel, ahora se llama Congrezoom. “En esta obra ––nos dice Clavier–– Pimentel interpreta a la presidenta de un Congreso imaginario que quiere prohibir la homosexualidad en el Perú porque es la causante del coronavirus”, y participaran diversos actores como Gonzalo Torres, Patricia Portocarrero, Jely Reátegui, Bruno Ascenzo y otros, en diferentes fechas.

Ernesto Pimentel protagoniza "Congrezoom", una nueva versión de la obra "Congreso". (Foto: La Plaza)

La experiencia del actor Javier Valdés ha sido similar. Al inicio de la cuarentena pensó que no podría volver a trabajar; sin embargo, Zoom y las redes sociales como Instagram funcionaron para él como anillo al dedo. Ahora, en la obra Pausa (del colectivo Tubo de ensayo), exploraron y experimentaron las herramientas que tiene Zoom para amalgamarlas al guion. La posibilidad de ver los rostros del público o esconderlos, silenciarlos o abrirles el micrófono están diversificando la riqueza del teatro. “Puedes compartir la pantalla, anexar archivos. Si se pretende hacer el teatro como antes, pero a través de las plataformas virtuales, no funcionará, pero si me adapto y utilizo elementos del teatro para explorar nuevas posibilidades que da la misma plataforma, eso sí es interesante”.

VIDEO. Javier Valdés comenta el estreno de "Pausa. O la canción del enanito" por Zoom

Al final no habrá aplausos, pero los comentarios y emoticones caen como cascadas de cariño en los chats del Zoom que son del mismo público que los acompaña como si estuvieran en los teatros que añoran volver.

