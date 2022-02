Isabel (Andrea Luna), Tony (Joaquín de Orbegoso) y José(Manuel Gold), tres ejecutivos de una renombrada compañía caída en crisis se sumergen en una lucha encarnizada ante su jefe, Castro (Christian Ysla). Los tres están dispuestos a aplastar a uno de ellos con tal de mantener sus puestos de trabajo. De eso trata Bull, la nueva obra de la Ira Producciones que se presentará en el Nuevo Teatro Julieta.

Ese es el punto de partida de esta mordaz comedia que nos sumerge en el durísimo y competitivo mundo corporativo, incidiendo en un problema que día a día afecta a miles de personas: el bullying. Esta obra ácida y aguda nos invita a elegir uno de los bandos y a cuestionarnos sobre qué rol cumplimos cuando asumimos la brutalidad como parte de nuestro cotidiano.

Mike Bartlett es el creador de la obra. Nació en Oxford en 1980, y a los 21 años ganó el premio Tinniswood 2006 por “Not talking” ese mismo año gana el premio como “Mejor nuevo escritor”. Al año siguiente se vuelve escritor residente del Royal Court Theatre. En el 2010 gana el premio Laurence Olivier por su obra “My Child”. Ya en el 2013 es nominado a los premios BAFTA como “Mejor talento innovador”. Ese mismo año gana el Best new play de los premios The National Theater por su obra “Bull”, mientras que en el 2014 gana el premio Critics Cirle Award con su trabajo en “King Charl III” como mejor obra de teatro. Esa misma obra ganó dos premios Olivier y fue llevada al cine, en una adaptación hecha por él mismo.

LA IRA Producciones presentará de manera presencial la obra en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores), del 18 de marzo al 10 de abril del 2022.

Mikhail Page, director, actor y dramaturgo. dirige esta obra. Se formó en Lima como actor en los talleres de Roberto Ángeles y Alberto Isola. Actualmente enseña actuación y dirección en sus propios talleres de formación.

DATOS

LA IRA nació en plena pandemia, fundada por Joaquín De Orbegoso, Pedro Iturria y Mikhail Page, y puso en escena 4 exitosas obras virtuales en el 2020 y una presencial en 2021.

Puedes adquirir tu entrada para ver “BULL” a través de la plataforma de Joinnus, entrando al link www.joinnus.com o también en la misma boletería del nuevo Teatro Julieta, dos horas antes de cada función.

