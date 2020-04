Frente al estado de emergencia que el presidente de la República, Martin Vizcarra, determinó para combatir el coronavirus en nuestro país, el teatro debe reinventarse. Por ello, La Teatrera emprenderá un nuevo desafío: llevar el teatro a la casa, y qué mejor fecha para celebrar que el Día de la madre con la obra Tu madre la Concho desde la plataforma Joinnus.

La comedia teatral Tu madre la concho se transmitirá por el Día de la Madre, y todo el mes de mayo, en una función especial con la querida y recordada actriz Claudia Dammert y un notable elenco: la consagrada actriz Sonia Seminario junto a los jóvenes talentos, Claudio Calmet y Lía Camilo. El precio de ‘entrada’ a la obra será de cinco soles y el 10 por ciento de lo recaudado será donado a la Casa de la Mujer, iniciativa de la Municipalidad de Lima en San Juan de Lurigancho.

La propuesta teatral, con cuatro exitosas temporadas que han disfrutado cerca de 12 mil espectadores, retrata con humor a la madre peruana y latinoamericana. Una madre sobreprotectora al límite, una abuela que se las sabe todas, y una nieta que no quiere crecer se unen en un matriarcado familiar para dominar la casa frente a una terrible amenaza: el engreído de la familia quiere independizarse.

La obra, escrita por Ángelo Condemarín y dirigida por Paola Vicente Chocano, estará disponible online para que las peruanas y peruanos de cada una de las regiones del país, los compatriotas en el extranjero y ciudadanos de todo el mundo disfruten de un momento de diversión con la mamá, la abuelita y toda la familia.

“Cientos de obras se realizan cada año en nuestro país, pero no todos pueden asistir o no todos tienen acceso porque muchas de éstas se desarrollan en Lima y no llegan a otras regiones. Hoy tenemos la gran oportunidad de romper estas barreras, gracias a nuestra alianza con Joinnus Live podrán ver Tu madre, La Concho en cualquier lugar del Perú y el mundo, cuando quieran y las veces que quieran”, explica Ángelo Condemarín, gestor cultural y productor de La Teatrera.

