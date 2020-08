A pesar de las circunstancias adversas ocasionadas por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), los profesores en todos los niveles han tenido que adaptarse al uso de la tecnología, de un momento a otro y sin previa capacitación. Y esta nueva realidad salta hoy al teatro a través de la obra ‘Una Clase de Filosofía’ escrita por Mateo Chiarella Viale, dirigida por Lucho Tuesta y protagonizada por el reconocido actor uruguayo, Augusto Mazzarelli, que se estrena el sábado 22 a través de nueva nueva plataforma de teatro virtual.

‘Una Clase de Filosofía’ es un drama con toques de humor. Protagonizadas por el uruguayo Augusto Mazzarelli, que interpreta a un erudito profesor de filosofía, que deberá enfrentarse a una computadora, el internet y el zoom. Todo entra en juego en una combinación que puede sacar lo peor de alguien que se enfrenta a un cuestionamiento total de su propia especialidad.

En la obra asistiremos a la primera clase virtual de este veterano profesor y a su proceso de acortar las brechas de las distancias, tanto generacionales como de lenguajes desconocidos para él. ¿Será capaz de controlar esta nueva experiencia o será doblegado por la particular circunstancia que le ha tocado vivir?

Tomando como punto de partida la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy, yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo”, la obra propone una profunda reflexión sobre el impacto de los nuevos paradigmas de comunicación y conectividad en tiempos de pandemia, en un individuo ya abrumado por la ineludible circunstancia en la que se encuentra.

Esta obra es un reconocimiento a las personas de la tercera edad que por supervivencia están superando las dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías.

El prestigioso actor uruguayo Augusto Mazzarelli, ex integrante del emblemático grupo de teatro El Galpón de Uruguay, quien ha actuado en más de 30 películas y cerca de 100 obras de teatro, encarna al profesor Iriarte, que frente a su computadora, trata de defender lo que más ama: su profesión, la Filosofía y las clases con sus estudiantes, aunque los sienta en la oscuridad, al otro lado de la pantalla. Íntima, reflexiva, conmovedora pero a la vez divertida, ‘Una Clase de Filosofía es también un encuentro lleno de humanidad.

Una Clase de Filosofía es el segundo estreno de TEVI.LIVE, la primera y nueva plataforma de teatro virtual del Perú. Las funciones son el 22, 23, 29 y 30 de agosto. Los sábados a las 21.00 hrs y domingos a las 20.00 hrs. Precio pre - venta 15 soles. Precio regular 25 soles; pre venta hasta el 20 de agosto. Pueden adquirir las entradas en www.tevi.live. donde también está la programación completa de la primera temporada.

