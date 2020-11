Kuyana tiene 13 años y quiere ser youtuber. Para ello, ha preparado con emoción su próximo viaje a Andahuaylas para conocer la tierra de su madre y abuela, pero la pandemia cambiará sus planes. Es en este contexto que comienza a interactuar con su abuela a través de videollamadas quien le animará a descubrir un tesoro: una cápsula de tiempo que su madre escondió en algún rincón de su casa.

Desde su canal de YouTube nos compartirá sus experiencias en esta búsqueda, así como el apoyo de su abuela quien, a partir de su conocimiento y la enseñanza del quechua, le brindará fuerzas y valor para enfrentar los retos y así descubrir un tesoro mucho más valioso que también había estado escondido en su familia por mucho tiempo: el idioma y la cultura quechua.

Kuyana, la protagonista, quiere ser youtuber. Esta obra tiene como propósito valorar la diversidad y empezar a reconocerla en los demás. (Foto: "Kuyana y el misterio de la Marka")

Revalorar los orígenes

Este proyecto escénico tiene como objetivo acercar la lengua y la cultura quechua a los niños castellanohablantes. Por ello, en el proceso inicial de documentación e investigación el equipo registró información sobre la lengua quechua y las maneras de aprender idiomas a través de la cultura.

Posteriormente, se contó con la asesoría de la pedagoga Gavina Córdova, quien con su aporte rescató temas en torno a la lengua, cultura, representación de la mujer quechuahablante, el uso apropiado de las palabras a emplearse y la verosimilitud de la representación de la cultura quechua y andina dentro de un mundo infantil.

Sobre el proyecto, comentó la directora de la obra Rocío Limo: “Este significa para mí abrir mis sentidos y cuestionar las formas en las que como costeña he sido educada, pero también descubrir nuevos puntos de vista sobre el mundo que me rodea. Me interesa que las niñas y los niños reconozcan su diversidad para que comiencen a valorarla y reconocer de las demás personas”.

Datos

Kuyana y el misterio de la Marka ha sido producida por Tejido Abierto

Se transmitirá por las redes sociales del Centro Cultural de la Universidad de Lima hoy a las 4 p. m.

Esta obra ha sido beneficiaria de los Estímulos Económicos para la Cultura 2019

