El Teatro Británico presenta su última producción del 2023: ‘Un monstruo viene a verme’, una traducción de la obra ‘A Monster Calls’, basada en la novela del escritor Patrick Ness y que, desde su publicación en 2011, se ha convertido en un best seller entre niños y adultos. Debido a su gran éxito, la historia fue llevada al cine en el 2016 alcanzando importantes reconocimientos.

Esta nueva adaptación para teatro, dirigida por Nishme Súmar, es una experiencia teatral que habla sobre el duelo y resalta la relación entre padres e hijos, así como la capacidad de resiliencia de los seres humanos. Al mismo tiempo, es un espectáculo que rinde tributo a las historias y a su poder de transformarnos. Una obra necesaria y apta para toda la familia que invita a niños y adultos por igual, a un viaje de descubrimiento y reflexión.

Una puesta en escena familiar que estrena el 23 de setiembre en el Teatro Británico de Miraflores.

La propuesta escénica es simple pero impactante que, junto al elenco y un completo trabajo de ensamble y coreografía, nos presentan un conjunto de personajes con ternura y mucho humor. Destaca, además, el uso de distintos recursos audiovisuales que le dan dinamismo a la narración.

El elenco se encuentra conformado por Mario Cortijo, Marcello Rivera, Ana Cecilia Natteri, Fiorella De Ferrari, Sebastián Rubio, Brayan Pinto, Daniela Zea, Bea Heredia y Eduardo Pinillos.

La temporada de ‘Un monstruo viene a verme’ inicia el 23 de setiembre hasta el 10 de diciembre. Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro y en línea, a través de la plataforma de Joinnus.

Texto de la directora

Según las palabras de Nishme Súmar, la directora, la obra le llamó la atención por la imaginativa premisa: “Connor, el protagonista de nuestra historia, tiene el mismo sueño todas las noches desde que su madre se enfermó. Una de esas noches recibe la visita de un monstruo; un ser lleno de fuerza sobrenatural, dispuesto a buscar la verdad que arde dentro de Connor,” explicó. “La posibilidad de contar esta historia me capturó por completo, no solo por la potencia de la premisa, sino porque son pocas las oportunidades de ingresar, de manera tan sensible, en el imaginario de un personaje como Connor, un chico de trece años atravesando una etapa crítica en su vida.”

Añadió más: “‘Un monstruo viene a verme’ aborda temas como la búsqueda de la verdad, los vínculos familiares, el amor, el dolor, y cómo nos enfrentamos a la muerte y al duelo, de una forma única y descarnada. Reivindica también la maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos ante las situaciones más adversas, y el poder ancestral de las historias como reflejo de la condición humana, y fuente de consuelo, compasión y empatía.”

En tiempos de desconcierto y múltiples pérdidas, es un verdadero regalo reflexionar sobre temas movilizadores, a través de personajes complejos, llenos de preguntas e inconformidad, así como cargados de una poderosa verdad.

Sinopsis de la obra

Connor es un adolescente de trece años que vive con su madre. Su vida está atravesando por cambios y él no la está pasando bien: su madre está enferma, su padre se mudó lejos, la relación con su abuela lo agobia, y los compañeros de la escuela no lo dejan en paz. En medio de esta situación, Connor encuentra un inesperado aliado afuera de su ventana; un monstruo ha venido a verlo. Él le contará historias de tiempos pasados, y cuando termine, Connor deberá contar su propia historia y enfrentarse a sus miedos más profundos.

Detalles del evento

Temporada: del 23 de setiembre al 10 de diciembre

Del 23 de setiembre al 29 de octubre:

Viernes y sábados a las 8:00 p.m.

Domingos a las 7:30 p.m.

Del 2 de noviembre al 10 de diciembre:

Jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m.

Domingos a las 7:30pm.

Lugar: Teatro Británico (Jr. Bellavista 527, Miraflores) Apta para mayores de 10 años a más.