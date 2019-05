Tatiana Mendoza, ceramista: “Todos pueden encontrar algo que les apasione”

Para llegar a su taller, Tatiana prefiere salir de su casa a las 5 de la mañana y así evitar el caótico tráfico limeño. Una vez allí, todo el ruido se queda afuera, mientras que sus dedos y mente se abocan enteramente a crear. Ella encontró su pasión en el arte plástico de la cerámica, el tiempo y el fuego son sus principales elementos de trabajo. Antes de eso, todo en su vida eran números y diagramas de flujo, pues pasaba ocho horas en una oficina, administrando una empresa familiar. Sin embargo, decidió dejar todo ese mundo para dedicarse al arte. Su apuesta ha dado resultados, ya que su trabajo ha sido reconocido en el exterior, en países como China y Tailandia, y ahora espera mostrar sus piezas en el Perú. En una ciudad tan vertiginosa como esta, detenerse a observar una escultura que ha tardado días en forjarse es un motivo de satisfacción, considera Mendoza. Mientras terminaba de preparar su más reciente exposición, la artista se tomó una pausa para conversar con nosotros.

-¿Cómo pasaste de trabajar en una cadena de grifos a dedicarte a la cerámica?

Yo toda la vida he sido empresaria, soy administradora de empresas de profesión. Pero eso en realidad nunca me llenó. Es un trabajo rutinario, hay que estar muy pendiente de que las cosas se hagan de acuerdo a ciertos parámetros. En cambio, a mí siempre me ha gustado mucho el arte, su parte estética. Sentía que necesitaba buscar algo más, así caí en unas clases.

-¿Cómo llegaste ahí?

Buscando clases para mis hijas para el verano. Así llegué a un taller de cerámica. Me gustó lo que ofrecían y comencé. Estuve cuatro años formándome y luego busqué otros talleres donde pudiera seguir desarrollándome. A mí me gusta trabajar retándome a mí misma, y cuando se comienza una pieza, hay que trabajarla lo más fina que se puede y si se cae, hay que volver a empezar. Ese reto me gustó, indagar las técnicas para lograr lo que yo quiero, sin importar el tiempo que me demande.

-¿Tiene algún parecido al trabajo corporativo?

En el mundo de los negocios, siempre dependes de alguien más. Por más que tú hagas las cosas bien, siempre hay otras personas de las que dependen los resultados y eso me frustraba un poco. En el caso de la cerámica, te desconectas para volver a conectarte con eso que viene de muy adentro tuyo. Tus retos los creas tú. Dependes de ti y cuando logras una pieza que es como la imaginaste, te causa una gran satisfacción. Yo ordené mi vida para poder salir de lo corporativo y dedicarme a lo que verdaderamente me apasiona y ojalá sea mi medio de vida de ahora en adelante.

-¿Qué fue lo más valioso de tu experiencia en China?

Aprendimos mucho. Estuvimos 80 ceramistas, un total de 20 días, en la ciudad de Yi Xing (China). La tarea final fue hacer una exposición con trabajos que habíamos llevado ya hechos y también con lo producido en los días del symposium. Quemamos las piezas en un horno a leña durante tres días. Para mí, esos trabajos son invaluables. Mis piezas fueron escogidas para una exposición permanente en el museo de la ciudad. El año pasado me invitaron a Tailandia a dar una charla en la Universidad de Buriram. A partir de ahí pensé: si el nivel que estoy logrando ya se está reconociendo afuera, ¿por qué no acá?

Tatiana Mendoza, ceramista: “Todos pueden encontrar algo que les apasione” Tatiana Mendoza, ceramista: “Todos pueden encontrar algo que les apasione”

-Estamos en una época en la que todo es producido de manera masiva e idéntica. ¿Tu trabajo rompe con eso?

Sí, los ceramistas rompemos con ese esquema. Estamos en una etapa en la que todo es serial y perfecto, pero creo que estamos cambiando y se está volviendo a valorar el trabajo hecho a mano, para el cual se dedicó mucho tiempo, no solamente en el hacer, sino también en la investigación de cómo lograrlo. A mí me gustaría que la gente aprecie mis piezas por eso, por el trabajo que hay detrás.

-¿Qué buscas con tu arte?

Me gusta que las piezas sean parte de la vida cotidiana. Una vez me crucé con una chica que había comprado una de mis piezas y me dijo que le encantaba sentarse a mirar la cerámica cuando el sol la alumbraba e iba cambiando los colores. Creo que esa sensación de paz ya es una satisfacción muy grande para un artista. Eso es lo que quiero lograr, que se detengan un rato a observarlas. No me gusta el arte que se tiene que explicar media hora, de un cuadro blanco con un punto rojo, que te tengan que hablar muchísimo sobre el existencialismo y lo que representa.

-¿Qué tan importante es el tiempo para un ceramista?

El tiempo y la paz son muy importantes. Tú no puedes decir que trabajarás dos horas y vas a lograr lo que quieres. Puedes trabajar ese lapso y no avanzar ni la mitad. Pero cuando realmente te dedicas, no importa a qué hora terminas. La magia del fuego, la magia del horno, es lo que también juega un rol importante, para bien o para mal.

-El tiempo es uno de los bienes más escasos en nuestros días...

Por eso creo que mi trabajo es un privilegio. Crear algo, casi de la misma manera que se hizo hace mil años, es una bendición. Creo que todo el mundo podría encontrar algo que los apasione y así quizás logremos funcionar mejor como sociedad en este mundo caótico. Yo tuve que pasar una situación difícil como el cáncer para notarlo.

-Entre las piezas de tu taller hay una escultura de una mano con dibujos del espejo de Venus. ¿Cuál es tu percepción sobre el movimiento feminista?

Me parece supernecesario para empoderar a la mujer. Es muy importante decirle a una niña, por ejemplo, que tiene todo el derecho a decir no, derecho a soñar con ser lo que ella quiera y a que nadie la puede obligar a nada, ni tampoco tiene que cumplir una función por ser mujer. Todos somos seres humanos y tenemos el derecho y el poder de decidir lo que cada uno quieren hacer con su vida. La mujer no debe ser enemiga del hombre, en la sociedad debemos funcionar todos por igual, sin distinciones.

AUTOFICHA

“Tengo 51 años y hace cuatro me dedico exclusivamente a la cerámica. Tengo dos hijas: una de 22 años y otra de 17. No hago un solo tipo de piezas. Los lunes puedo estar haciendo joyería, los martes planchas e instalaciones para pared y lo miércoles hago todos mis rollitos infinitos. Me gusta la variedad”.

“Estoy presentando mi primera exposición individual llamada Partes de un todo, en la galería Índigo. Lo que van a ver en la muestra es una nueva manera de presentar la cerámica, no tan rústica. Todo es hecho a mano, pero con más color y nuevas técnicas”.

“Trabajo con materiales como el gres, porcelana y paper clay de alta temperatura coloreados con pigmentos y óxidos. Mezclo planchas, rollos y cintas con materiales orgánicos, estampados o esgrafiados para lograr diversas texturas. Hago mis propios esmaltes para que cada creación tenga un sello propio”.