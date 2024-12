System of a Down y su influencia en el rock peruano

System of a Down pertenece al club de bandas de rock que pueden llenar estadios. Y así será el próximo 27 de abril en el Nacional de Lima. Al cierre de esta edición, las preventas volaron en minutos y la venta regular casi agotó sus tickets. El esperado sold out era cuestión de horas.

Si el grunge, el rock alternativo y el new metal remecieron la década del 90, esta banda renovó la fe en el rock en los primeros años de este siglo cuando publicaron el álbum Toxicity (2001), sobre todo porque proponían una forma fresca de encarar el rock con matices del espíritu armenio de sus orígenes, bajo el sello particular en la voz de Serj Tankian, pero desde una frenética interpretación del metal y/o el rock alternativo —y una frontal postura política—, que se expresaron en clásicos como “Chop suey!” y “Toxicity”.

System of a Down caló en la escena peruana. Está muy presente en los tres primeros discos de la banda Ni Voz Ni Voto. “Cuando vi el video de ‘Chop suey!’ en MTV, me voló la cabeza por la energía vocal. Mezclar ese nivel de melodía con fuerza era un poco lo que yo venía haciendo y me sentí muy identificada”, me dice Claudia Maurtua, cantante y guitarrista de NVNV. “Toxicity marcó una era musical en mi vida”, confiesa.

La banda peruana asegura que en el álbum Circo V.I.P. (2018) la canción “Perder” está influenciada por “Lonely day”. Y en los primeros discos también está “Sin sentido” bajo el influjo de “Toxicity” y “No antisocial” por “Aerials”. “Amamos a System, es una banda referente”, señala Walter Cobos, guitarrista de NVNV.

A su turno, Ricardo Méndez, guitarra y voz de Difonía, dice: “De hecho, de chibolo tocaba covers de ellos. El sonido de la guitarra me influenció. Es una banda que escucho todos los días de mi vida hasta el día de hoy”.

¿Dentro de la relación de grupos peruanos que han recibido el influjo de SOD quizás podríamos nombrar a Dmente Común, Reset, Serial Asesino y Por Hablar, por citar las más populares del género? ¿Alguna abrirá el show en Lima?

São Paulo agotó entradas y abrieron una segunda fecha. ¿Ocurrirá lo mismo en Lima? Consultamos con Master Live, organizadores del show, y señalaron que es complicado por la agenda del grupo, pero que, al cierre de esta edición, lo estaban consultando. Por lo pronto, la noche del 27 de abril será histórica.

