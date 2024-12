System of a Down: Hasta 37 mil usuarios hacen 'cola' por entradas

"Es una masacre", "con fe", "solo hay 33,405 personas antes que yo, qué emoción, jajaja", "se me colgó y ahora soy 37k". Son algunos de los comentarios de quienes están detrás de una entrada para ver a System of a Down, una de las bandas más icónicas del rock alternativo mundial.

Esta fase de preventa (con hasta 15% de descuento) es exclusiva con tarjetas Interbank (crédito o débito). Solo tiene un tiempo limitado. Según la cuenta de Facebook de los organizadores, Master Live, finaliza después de 24 horas y de acuerdo con Teleticket dura dos horas. Los costos oscilan entre 160 soles y 395 soles, según la zona.

El concierto será el próximo 27 de abril en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial “Wake Up”.

Esta legendaria agrupación, conformada por Serj Tankian (vocalista), Daron Malakian (guitarrista), Shavo Odadjian (bajista) y John Dolmayan (baterista), ha marcado generaciones con su singular fusión de metal alternativo e influencia armenia en ciertas sonoridades. Son creadores de álbumes fundamentales como “Toxicity” (2001) y “Mesmerize” (2005).

Finalizada esta etapa de preventa, empieza la venta regular hasta la misma fecha del concierto o agotar stock. System of a Down es una de las noches más esperadas para el rock en 2025.



