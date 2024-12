System of a Down: Baterista donará entradas para gira del grupo

La gira de System of a Down en Sudamérica agotó entradas. Colombia, Perú, Chile, Argentina y las cuatro fechas de Brasil. Y miles de seguidores del grupo lamentaron que no podrán asistir.

El baterista John Dolmayan no solo agradeció en sus redes la tremenda acogida que han tenido los creadores de "Chop suey!", sino también anunció que regalará entradas a quienes no tuvieron recursos económicos para comprarlas.

"Yo también era un joven fan que esperó durante años a que mi banda favorita viniera a tocar a mi ciudad. Yo también ahorré durante meses para poder ir", escribió en Instagram.

"Hay quienes no pueden permitirse el lujo de vernos y tal vez nunca estén en condiciones de hacerlo, y es por eso que he decidido donar de mi lista personal de invitados una asignación de entradas para cada uno de los espectáculos que tenemos", explicó.

"Si estás en una mala posición económica o conoces a alguien que está desesperado por ir a un espectáculo pero no puede, envíame un mensaje privado aquí", agregó.

Eso sí, advirtió que esta donación no es para aquellos fans que, pese a tener el dinero necesario, no pudieron conseguir entradas. "Siento su dolor, pero respeten lo que estoy haciendo y no pregunten a menos que realmente no cumplan los requisitos necesarios para esto", puntualizó y finalizó así: "Feliz Navidad y felices fiestas a todos".

System of a Down es una de las bandas más icónicas del rock alternativo mundial y por primera vez se presentará en el Perú. El concierto en Lima será el 27 de abril del 2025, en el Estadio Nacional.

