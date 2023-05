Era el verano de 1995 y una joven de cabello rubio convertía el número de la mala suerte en su cábala para llegar al Congreso. Ivonne Susana Díaz Díaz, o simplemente Susy Díaz, salió de la política peruana para ubicarse de lleno bajo los reflectores de la televisión y volverse un ícono de la farándula peruana como un gesto irónico ante el deseo de su madre, quien quería que fuera monja. Ahora, con el cabello negro, no descarta volver a ocupar una curul.

¿Siempre fuiste extrovertida?

Dice mi tía que a los tres añitos paraba bailando. Miraba que paraba baile y baile y decía “esta niña va a ser artista”.

Pero tu madre quería que tomes los hábitos.

Mi mamá quería que fuera monja y me vengué, fui vedette.

Fuiste profesora de inicial.

Mi mamá me consiguió un trabajo como auxiliar de profesora de educación inicial y me acuerdo que todos los niñitos de otros salones venían a mi salón. Los niños se me pegan mucho y tenía que devolverlos a sus salones. Les enseñaba los colores y el abecedario.

Inicias en la televisión detrás de los reflectores.

Una amiga me dice: “Vamos a canal 5 que tengo un amigo allá”. Acababa de terminar el colegio, no tenía nada que hacer así que fui y el primer día que llegué el amigo me dice: “Oye, las recepcionistas de acá siempre salen embarazadas y se van. Ahorita necesitamos, está vacío”. Entonces digo que estoy libre y me entrevista el gerente del canal y en ese mismo momento estaba ya abajo trabajando en la recepción.

¿Cómo se da tu postulación al Congreso con el número13?

Me buscan del Movimiento Independiente Agrario (MIA) y me dieron el número 13 porque ningún congresista lo quería. Decían que traía mala suerte. Yo postulo pensando: “Si no llego al Congreso tendré más publicidad y así más contratos. Y si llego, bien, gracias”. Entonces no lo hice con la ambición que sí tenían varios candidatos que hipotecaban su casa para estar en la campaña. Yo no gasté nada. No postulé con esa ambición de quiero ser congresista y Dios me lo mando.

Propones un proyecto de Ley que ya estaba aprobado en algunos estados de EE.UU.

Sí, fue el de la de castración química a los violadores. Yo dije: “Ese proyecto de ley está aprobado en varios sitios de Estados Unidos”. Eso fue en el año 1996. Lo presento, pero Rafael Rey se opuso diciendo: “Cómo puede ser posible que le amputen un miembro”. Y yo dije: “No le van a amputar la tercera pierna, solamente es una inyección que le ponen para que ya no tengan deseos sexuales”. Fue un proyecto muy bueno, pero aquí nunca se aprobó y sigue habiendo violaciones y siguen matando a las niñas.

¿Qué proyecto costó más trabajo que aprobaran?

La exoneración de impuesto de IGV del 18% de los alimentos de primera necesidad. Siempre estaba presentando mociones para que no suba el agua, no suba la luz, defendiendo la economía del público que había votado por mí.

Fuiste la primera mujer en denunciar acoso sexual en el Congreso.

Lo denuncié entre el año 1995 y 1996 de mi periodo como congresista. Luego de la denuncia, varios congresistas tenían miedo. Enrique Chirinos Soto venía y me daba un beso en la mano y me decía cosas bonitas, pero desde que denuncié eso ya no se acercaba ni me saludaba. De lejos me miraba asustado con las manos abiertas como diciendo “yo no he sido, yo no he sido”. Entonces se alejaron los congresistas y ya me dejaron trabajar, porque para mí el Congreso ha sido como mi universidad. He aprendido a presentar proyectos de Ley. En esos cinco años aprendí muchísimo, ahí sentada, escuchando a cada congresista que pedía la palabra y defendía su proyecto de Ley. Por ahí que venía uno, se sentaba a mi lado y no me dejaba aprender la clase. Entonces, ya con eso, (la denuncia) pude estar tranquila.

¿Te gustaría volver a la política?

Tengo invitaciones de partidos nuevos y antiguos. Vamos a ver, Dios mediante.

También denunciaste una agresión física.

Puse la denuncia, pero él tenía conocidos porque la denuncia desapareció en la comisaría, entonces lo que hice fue separarme porque violencia trae más violencia. Yo no dejo que me peguen, entonces antes de que me mate, o yo lo mate, prefiero separarme. Fue la única relación que tuve en la que me levantaron la mano.

¿Qué le dirías a la mujer que no puede desprenderse de su agresor?

Que se salve. Que se separe porque es peligroso vivir con alguien violento. Da pena tanto feminicidio y tantas mujeres asesinadas. Ahora veo en las noticias que una mujer presentó cuatro denuncias contra su pareja y en un video se ve que la mata a ladrillazos. Entonces digo ‘Dios mío, qué estamos viviendo, qué está pasando’.

Hace poco te casaste con tu perrito Chiky. ¿Estás decepcionada del amor?

Han sido tan malagradecidos (sus parejas) que ya no confío en nadie. Los he hecho famosos y me han pagado mal, entonces prefiero estar sola, quererme yo, tener tiempo para mí. El único perro que me dura 18 años es mi perrito Chiky que no me abandona y me es fiel.

¿Por qué crees que hay hombres y mujeres infieles?

Porque no aman. Cuando uno ama no engaña. En mi caso, sé que hay hombres buenos, pero no he elegido bien.

¿Eres una mamá protectora?

Soy muy protectora como mamá y como abuela. No he tenido hijos hombres, pero tengo dos maravillosos nietos. A veces hasta quiero dejar de trabajar por estar con ellos.

¿Deseaste tener más hijos?

Dios me ha cuidado y me ha dado solo una hija. Uno sufre mucho por los hijos.

¿Cómo surge la frase ‘vive la vida y no dejes que la vida te viva’?

En una borrachera con mis amigas, en casa, llegó una de ellas a la que el enamorado la había dejado, entonces estaba llorando, diciendo que se quería matar, que se quería suicidar porque su enamorado la había abandonado. Entonces yo le dije: “Pero, vive la vida” y de ahí “y no dejes que la vida te viva”. En esa época había muchos suicidios por amor y desde que yo dije esa frase gracias a Dios la gente dejó de suicidarse. La vida es tan linda para estar pensando eso porque te dejó tu pareja. Yo creo que hay que ser práctica en esta vida. Solo se vive una vez y no es para estar sufriendo.

¿Es difícil mantenerse vigente?

Estoy bendecida por Dios, no hago daño a nadie, cumplo mis mandamientos y duermo tranquila. Voy a cumplir 60 años a fines de setiembre, entonces quiero que mi cirujana me jale por acá, por allá, así que de repente me opero un poco la cara.

¿Volverá el cabello rubio?

No. Ahora estoy con peluca (rubia) porque me pinté el cabello de negro y, como me dijeron que me hace más chibola, me quedo así. Es más práctico, ya no tengo que estar pintándome.

AUTOFICHA

“Fui vedette y congresista de la República durante el periodo parlamentario 1995 - 2000. Me he casado dos veces. La primera en 1994 con Percy Arévalo y la segunda en 2011 con Andrés Olano Castro (Andy V.)”.

“He participado en programas como Risas y salsa, Te mato Fortunato, Requetetulio, El Risódromo y Ritmo tropical. Estudié secretariado por un año. Llevé clases de arte dramático en el Club de Teatro de Lima y en la Academia Histrión”.

“Mis grandes exitos musicales son ‘Me ha rechazado’, ‘La trompeta’, ‘Vive la vida’. Invito a todo el público a que vayan este 26 de octubre a todos los cines del Perú a que vean mi película Susy: una vedette en el Congreso”.