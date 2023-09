Su estudio tiene paredes con instrumentos y discos. Una tuba por ahí, un saxofón al lado, un arpa en un rincón, percusiones andinas y, en un lugar privilegiado, conserva el vinilo Misa criolla de Chabuca Granda, una de las 180 copias que se fabricaron en su primera y única edición. En aquel álbum, grabado en Colombia, el orden de las canciones está alterado y Chabuca no quiso continuar con su publicación. Rompió el máster y no se hicieron más discos. Pasaron 36 años y la reedición de ese álbum fue la primera producción que Susana Roca Rey editó de Chabuca, lo llevó al CD.

Luego produjo Antología de Chabuca en cinco discos y con Mabela Martínez los álbumes A Chabuca I y A Chabuca II. Y mañana estrena en todas las plataformas Íntima, una selección de poemas musicalizados que reúne a artistas peruanos y extranjeros, una exquisita antología inédita.

A la creadora de “Cardo o ceniza” la conoció cuando estaba ensayando la misa criolla para su hija, Teresa Fuller Granda. Susana tenía unos 21 años y Chabuca unos 50. Desde entonces fueron amigas, iban a la playa juntas, visitaron la casa de los Ballumbrosio en Chincha y Chabuca fue uno de los testigos en el matrimonio religioso de Susana.

-¿Por qué eligió a Chabuca?

No sé. No ha sido una cosa forzada, ni buscada, han llegado esas posibilidades.

-Los poemas de Íntima usted los encuentra en un libro.

Llegó a mis manos este libro, que se llama Cantarureando canterurías, que contiene canciones ya conocidas y poemas. Cuando llegó a mis manos, me pasé de dos a tres semanas leyéndolos, cosas preciosas. Ahí contemplé la posibilidad de musicalizarlo.

-¿Esos poemas Chabuca los tenía guardados por pudor?

Pueden ser todas las posibilidades o porque no tuvo tiempo, ya que Chabuca se murió muy joven. Quizás no hubo tiempo para musicalizar todo eso. Hay letras que tienen 60 años, 50 años, las tenía guardadas.

-¿Muchas de sus canciones nacieron como poemas?

Yo creo que sí. En estas letras que no están musicalizadas hay amor, desamor, dolor, soledad, temor. Cuando leí esto, al principio tuve muchas dudas, nunca había hecho esto; entonces, tuve dos mecenas, dos primas, que me dijeron: “Hazlo, nosotras te apoyamos, queremos apostar por la cultura”. Lo que sí tenía claro es que no quería un disco de música criolla. Chabuca ha sido una mujer de vanguardia, de avanzada, la música de Chabuca da para cualquier ritmo. Entonces, empecé a buscar a los músicos que pudieran componer la melodía. Hay dos valses, una zamacueca, un landó por bulerías, flamenco. Están Antonio Carmona de Ketama, Soledad Giménez de Presuntos Implicados.

El disco, poemas musicalizados.

-Ya es necesario mostrar el valor de Chabuca más allá de lo criollo.

De todas maneras. Chabuca no tiene por qué quedarse ahí. Hay que sacarla al mundo. Ya lo habíamos hecho con Mabela Martínez, pero Íntima es totalmente diferente, es radical el cambio.

-¿Se podría decir que es el primer trabajo que apuesta de esa forma?

Hay un cubano que hizo algo con una letra de Chabuca. Pero después no existe un huaino, una chacarera con sus letras. En el disco está, por ejemplo, Daniela Darcourt con un bolero que quedó precioso, que se llama “Me das miedo”. Hay una cantante brasileña también, un bossa. No sé si en el Perú lo aceptarán, porque está esa tradición…

-De Chabuca y lo criollo.

¡No quiero, me salgo de lo tradicional!

-Ya son cinco producciones, Chabuca ya está en su ser…

Algo, indudablemente… Y de repente no me voy a quedar con un disco nada más, da para más, porque hay muchos poemas de ella y son fuertes, ¡ah!

-¿Qué Chabuca se retrata en estos poemas?

Melancólica. Por eso se llama Íntima. Son intimidades escritas por ella, porque se enamoró o desamoró, no lo sé; la conocí, pero nunca le conocí una pareja, fue muy discreta. Y escribía de noche, su hija me lo contó.

-¿Ella se sentía poeta?

No, te decía que no lo era. Decía que era letrista. Era una mujer sencilla, sin ninguna ostentación, de buen carácter. Era radical en lo que eran sus sentimientos: o te quería o no te quería.

-Por su tono de voz, me da la impresión de que usted también es así.

Sí. O me gusta o no me gusta. O quiero o no quiero. No quiero a medias (risas).

-¿Por qué seguir con Chabuca?

No sé por qué (ríe)… Me pasó algo con Carmina Cannavino, una cantante peruana que vivió en México. Le mandé el tema y me dijo: “Si el cuerpo me da, te prometo que lo hago”. Yo sabía que había estado enferma, pero no sabía cuán mal. Estaba al borde de la muerte. Al final me llamó y me dijo: “Sí lo voy a grabar y voy a hacerlo en Lima”. Llegó, entró al estudio y a la primera agarró la canción. Se quedó en Lima de dos a tres semanas, tomó un avión, se fue y se murió. Fue la última canción que hizo en su vida. Tenía cáncer. Lo increíble es que el tema que escogí e hizo se llama “Así de pronto se va”.

-Por eso la cantó.

Y se fue… Mi eterno agradecimiento a todos, qué tales músicos tenemos aquí y allá. Se sienten privilegiados de haber musicalizado esto, y te lo dicen. ¿Te das cuenta? Chabuca es importante en el mundo. Y eso también me motiva a continuar… Creo que Íntima ha sido lo más importante que he hecho en mi vida.

AUTOFICHA:

-“Soy terca y firme, y no porque sepa más, no me creo que sé todo. Es que si hago un proyecto me tiene que gustar; si me equivoco, ya está pues, por tonta. Pero las canciones del disco Íntima tenía que gustarme cómo quedaban... Y qué tales músicos tenemos en el Perú”.

-“Conocí a los poetas que llegaban a su casa (de Chabuca); yo tenía 21 años, me hubiera gustado tener 40 (ríe), más consciente de lo que estaba sucediendo. Los peruanos no se dieron cuenta de lo que significaba Chabuca. Se conoce 10 canciones de ella y tiene 400″.

“He trabajado con Julio Caipo, músico, productor musical, ha hecho varios arreglos. Y así fuimos viendo qué lindo quedaría en Íntima un contrabajo, una armónica, un bandoneón, unos violines y vas creando como un rompecabezas. A Julio le decía: ‘Yo siento que está ahí Chabuca, que nos dirige’ (ríe)”.

