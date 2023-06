Considerado uno de los 10 mejores guitarristas de la historia por la revista especializada Guitar World, con tres Grammy Awards a cuestas (sin contar sus 15 nominaciones), Steve Vai llega a Lima por segunda vez y traerá, para goce de todos, la mítica Hydra, una guitarra diseñada por la firma Ibanez, que cuenta con un cuerpo, dos clavijeros y tres mástiles para guitarras de 7 y 12 cuerdas, un bajo de 4 cuerdas, 13 cuerdas de arpa, pastillas de bobina simple, humbucker, piezoeléctricas, puentes de trémolo flotantes, entre más artilugios propios de Sci-Fi. Pero, excentricidades aparte, lo más espectacular de la segunda venida de Vai es su deseo de reencontrarse con el público limeño, al que recuerda entusiasta y a una Lima que para él fue “simplemente asombrosa”.

Lo increíble de sus conciertos es que se ven tres generaciones, todos juntos como en una comunión. Es algo muy especial.

Sí, y cada año el público cambia. Después de la pandemia, cuando ves a la gente, te das cuenta de que todos han envejecido. Y lo noté en los conciertos. Pero también noto que hay un nuevo grupo de jóvenes que va. Creo que eso se debe a varias cosas. Una de ellas es que muchas veces me asocio con músicos jóvenes, como hice en el álbum de Polyphia. Ellos son muy populares entre la generación joven. Por otro lado, muchos de mis fans han crecido y formado familias y las traen a mis conciertos. Así que eso es muy bonito.

Esta es la segunda vez que viene a Lima. ¿Qué recuerdos conserva de la primera visita en 2017? Aquella vez hizo sold out.

Siempre he notado que las comunidades latinas son muy apasionadas en su apoyo. Y especialmente cuando un país comienza a recibir a artistas extranjeros, los seguidores suelen ser muy entusiastas. Eso es lo que recuerdo de Lima, lo absolutamente entusiasta que era la gente. Recuerdo bastante bien que la ciudad en sí es simplemente asombrosa. Solo el paisaje. Cuando vas a un país, debes dejar de lado todo lo que aprendiste en la escuela. Lo que aprendes en la escuela es sobre historia y esta suele tratar sobre guerras y todas esas cosas. Es muy raro que tomes una clase de historia en la escuela que celebre las tradiciones y las culturas de un país sin conflictos. Así que, cuando finalmente vas a estos lugares, respiras el aire, pruebas la comida, ves la arquitectura, hablas con la gente y vives en el entorno, obtienes una perspectiva completamente diferente. Y esa es una de las razones por las que amo tanto viajar.

Y la gente aquí tiene grandes expectativas por ver a la Hydra.

Sí, es increíble. Es totalmente absurda.

No, no, es fantástica.

Gracias. Sí, me encanta hacer cosas así. No sé por qué, quizás soy un poco peculiar. Y me encanta ser muy poco serio de una manera muy seria. Porque, si ves la Hydra, podrías mirarla y decir: ‘¿Qué es eso? Eso es insano. Eso es absurdo’. Pero es muy emocionante y la llevaré conmigo a Perú. Fue una decisión difícil de tomar porque llevé la Hydra en la gira por Estados Unidos, lo cual fue fácil porque teníamos un autobús y podíamos transportarla. Y la llevé a Europa, lo que fue muy costoso. Y la Hydra es un instrumento muy delicado. Así que, cuando hacemos la gira por Sudamérica, solo hay algunas compañías que pueden enviarla porque no puedes llevarla en el avión. Y es simplemente muy costoso. La mayoría del dinero que pueda ganar al ir a Sudamérica se gastará en traer la Hydra, pero solo quiero llevarla. Quiero que la gente la experimente. Es muy entretenida y única. Y siento que mi propósito es ser el mejor artista que pueda ser. Quiero brindar a las personas la oportunidad de escapar del mundo por un minuto. La Hydra es muy efectiva en eso.

La espectacularidad a la que se refiere ya no se ve mucho hoy en día. ¿Cree que la era de los dioses del rock ha terminado?

Bueno, nada puede repetirse exactamente de la misma forma, ¿sabes? Yo consideraría que los años 80 fueron la cúspide de la cultura de los dioses del rock y fui muy feliz de formar parte de eso. Tuve suerte. Fue muy entretenido para mí. Y noté después de eso que la actitud de estrella de rock no es tan prominente. Pero nunca se sabe qué puede pasar. Si le das a alguien suficiente éxito y tiene suficiente ego, podría crear de nuevo un ambiente de estrella de rock.

Es consabido que las estrellas de rock como usted no escatiman en instrumentos. ¿Cuántas guitarras tiene?

Eso cambia, obviamente. Pero creo que en algún momento tuve cerca de 400. Ahora creo que tengo alrededor de 250 y no es porque salga a comprarlas y coleccionarlas. La gente me regala guitarras. Trabajo con Ibanez en modelos de firma. A lo largo de los años, he recibido muchas porque tenemos prototipos y tengo una imaginación bastante abstracta cuando se trata de construir guitarras. Así que hacemos muchas pruebas y cosas así, pero solo hay una Hydra.

¿La armonía y estética de su música le vienen de la música clásica?

Sí. En realidad, quería ser compositor cuando era muy joven. Siempre ha sido mi mayor interés, el componer, y aprendí a hacerlo. He compuesto mucho a lo largo de los años. Amo componer porque, para mí, representa la forma más libre de expresión creativa en la que puedo participar. Y mis composiciones son como mi forma de tocar la guitarra, donde podrías decir que escuchas un poco de esa influencia aquí y allá. He escuchado mucha música clásica, pero nunca he estudiado la convencional. Me gusta más la contemporánea porque es más abstracta. En realidad no sigo protocolos particulares cuando compongo. Pero, el año pasado, pasé tres semanas en Holanda con la Metropolitan Orchestra grabando mucha música de orquesta. Y luego estuve en Finlandia con la sinfónica grabando durante dos semanas. Así que tengo discos orquestales, pero necesitan trabajo. Tengo que ajustarlos y mezclarlos, así que no estoy seguro de cuándo saldrán. Pero no son para todos los fanáticos. Son para aquellos que están interesados en cualquier cosa que un artista que les gusta esté haciendo.

AUTOFICHA

Steven Siro Vai actualmente tiene 62 años y ha ganado durante su carrera tres premios Grammy. Es considerado uno de los 10 mejores guitarristas del mundo. Fue discípulo del virtuoso guitarrista Joe Satriani y tocó con el legendario Frank Zappa a fines de los 70.

En paralelo a su carrera como músico, Vai posee Favored Nations, una compañía de grabación y publicación de música que solventa músicos internacionalmente. Además, dirige la Academia Vai, que organiza retiros de guitarra abiertos a guitarristas de todas las edades y niveles.

En esta gira traerá La Hydra, guitarra de tres mástiles que tiene guitarras de 7 y 12 cuerdas, un bajo de 4 cuerdas, 13 cuerdas de arpa, pastillas de bobina simple, humbucker, piezoeléctricas y puentes de trémolo flotantes. Está valorizada en US$500 mil y fue diseñada por él con colaboración de la marca Ibanez.