“Es imposible olvidarse de Corazón valiente”, dice Stephanie Cayo sobre la película que se estrenó en 1995. Es el recuerdo más lejano que tiene de cuando vio por primera vez actuar a Mel Gibson. Ella tenía 7 años. Por aquel tiempo sus hermanas mayores, Fiorella y Bárbara, empezaban a brillar en el boom de las telenovelas de Iguana Producciones. “Siempre las vi chambear”, agrega, como si fuera una sentencia que se quedó grabada en ella.

Casi veinticinco años después conoció a Mel Gibson. “¿Te has cambiado el color de cabello?”, le dijo el actor norteamericano y ella sonrió, emocionada por el detalle. Así empezaron ambos la filmación de Force of Nature, cinta que se grabó el año pasado y que se acaba de estrenar en EE.UU. Una de las cimas en la carrera de Stephanie Cayo, después de brillar en Netflix.

Hizo su primer comercial a los tres años. Estar frente a las cámaras era parte de su normalidad. “Era sentirme libre, de mis cosas favoritas. No era un trabajo, era el juego favorito”, me explica desde Los Ángeles. Es un juego que no acaba, donde lo más divertido no es llegar a la cima, sino el proceso, el viaje, el descubrimiento, la lucha, el querer ir detrás de algo. Stephanie Cayo es una pasajera permanente.

-Ya estás en Hollywood. De las hermanas Cayo, eres la que ha llegado más lejos hasta ahora. Gracias a la experiencia previa de Fiorella y Bárbara, ¿dirías que para ti fue menos complejo empezar y crecer?

Es un trabajo difícil. Lo que tuve fue una oportunidad de entrar gracias a ellas. Pero el hecho de que puedas hacer una audición no significa que te quedas con el papel. Cuando comencé, pasé por todo lo que los otros niños pasaron.

-¿Estás cumpliendo el sueño de tus hermanas?

No sé si sea así exactamente. Fiorella siempre soñó con tener su escuela y ama enseñar. Siempre quiso tener una empresa, el baile es lo que más le apasiona. Y a Bárbara le apasionaba más la música, y siguió componiendo y produciendo; además, tuvo familia y es más complicado. En cambio, aún no he tenido hijos y eso me ha dado más libertad.

Stephanie Cayo actúa al lado de Mel Gibson en 'Force of nature'.

-Vamos al presente. ¿Cómo fue el encuentro con Mel Gibson?

La primera vez que lo vi fue en el hotel antes de salir a la filmación de la película. Fue un “hola, ¿cómo estás?”. Siempre las primeras preguntas son de Perú, y no solo él. Siempre los extranjeros que conozco dicen algo bonito de Perú. Me dijo que le encantaba, que tenía muchas ganas de regresar y que la comida era estupenda. Luego me hizo un comentario de una película mía que había visto y que le gustó. Entre escena y escena se sentaba a conversar conmigo y le hice mil preguntas, de todo tipo. Le hablé de mi vida y él me contó de la suya.

-¿Cómo lo describirías?

Mel es súper serio en su trabajo, es un tipo responsable. Una persona muy apasionada. Uno no tiene la suerte todos los días como actor de trabajar en escena con un compañero que sea tan libre y tan intenso. Agarra la hoja y cambia cosas de la escena, y te invita a jugar, a improvisar y a crear otra cosa. Es muy genuino, auténtico. Fue como una clase de actuación bien pagada (risas). Fue intensa y fue genial la conexión que tuvimos.

-Sin embargo, él ha sido señalado como racista, misógino y homofóbico. ¿Eso no influyó en ti?

Yo estaba concentrada en otra cosa, no estaba pensando en eso. Eso pasó hace 10 años y creo que las personas... Sentí que él había pasado por una transición importante, supongo, en los últimos 10 años. No fui pensando en eso. Estaba pensando en todo lo positivo.

-¿Te sientes que ya eres parte de Hollywood?

(Risas). Vivo aquí. Hollywood es un círculo pequeño. Y siento que este es solo un paso más en mi carrera. Esta película me puede traer cosas positivas, lo siento; presiento que van a cambiar muchas cosas en mi vida. Pero no sé si exactamente sea una entrada a Hollywood, es muy temprano.

-Interpretas a una policía. ¿Crees que es un papel que quizás no hubieras tenido en el Perú?

Es una policía puertorriqueña, porque la historia sucede en Puerto Rico. Es una chica jovencita, muy deseosa de hacer puntos, que cree en el sistema, quiere hacer las cosas bien.

-¿Se parece en eso a ti?

Siento que siempre he sido así desde pequeña. Siempre he sido ambiciosa y siempre he tenido estas ganas de aprender más. Trabajé muchos años en Perú, me encantó, aprendí tanto y luego me fui para Colombia, y lo mismo: me encantó mucho, y posteriormente vine acá y estoy haciendo lo mismo. Quizás sí soy muy curiosa de conocer otras culturas, y aprender. De todas maneras estoy un poco loca porque no cualquiera se va y empieza a actuar en inglés, que es algo muy difícil.

-Eres una policía en la ficción. Pero, ¿qué opinas del policía que asesinó al afroamericano Floyd?

No tiene relación con la película, pero sí me han preguntado cómo serán las películas que involucren policías de aquí en adelante. Entonces, todas estas protestas van a cambiar muchas cosas dentro del sistema, y cambiará de hecho cómo se contarán las historias de aquí en adelante; ahora, en Force of Nature se toca este tema, lo cual me parece importante y fue mucho antes de que todo esto pase.

-¿Es importante que desde el cine, el entretenimiento, también se reflexione sobre esos temas?

Siempre. Las películas pueden cambiar la manera en que uno ve la vida.

-¿Eres consciente de que tal vez eres la actriz peruana más exitosa a nivel internacional?

Tú eres el que debe saberlo, más que yo, si hubo una actriz o actor que haya trabajado con una estrella de Hollywood. No lo sé.

-Yo creo que estás entre las actrices peruanas que más lejos han llegado y eres joven aún. Pero también tiene que ver cómo te sientes.

(Risas). Yo me siento muy bien. Pero no me paro a pensar en esas cosas. Me siento bien haciendo lo que hago desde que tengo 9 años y estaba en Travesuras del corazón. Hace unos días no podía dormir, tenía muchas ganas de llorar, me sentía súper emocional, rara, tenía una ansiedad.

-¿Por qué?

Recordaba a la niña chiquita, a la Stephanie que iba al set a hacer Travesuras del corazón, recordaba los sueños que tenía, que nunca fueron sueños pequeños. También estaba nerviosa porque se estrenaba Force of Nature. Estaba sintiendo que algo, definitivamente, iba a cambiar. Pero luego del estreno, todo volvió a la normalidad, la vida continúa. Sigo siendo la niña de Travesuras del corazón, solo que estoy un poco más grande y sigo teniendo sueños grandes, y viviendo de lo que amo, la suerte más grande. Mis sueños nunca fueron pequeños.

-¿Y cuándo volverás al Perú?

¡Cuando abran el aeropuerto, hombre! Extraño a mi mamá horrible.

-Ya eres una estrella de Hollywood, ya te perdimos.

¡No! No me parece bien olvidarte de tu cultura.

AUTOFICHA:

- “Soy Stephanie Cristina Cayo Sanguineti. Tengo 32 años. Nací en Lima, Perú. Siempre estudié actuación. Estudié en Nueva York. También seguí canto y baile. Force of Nature es mi quinta película. De Perú recuerdo con especial cariño Travesuras del corazón”.

- “En Netlix estoy en Club de cuervos, que fue la primera serie original de Netflix en otro idioma. Fue un éxito increíble en México. Y luego hice la primera película original de Netflix en otro idioma, se trató de Como caído del cielo”.

- “Haré la tercera producción para Netflix en 2021, con Bruno Ascenzo. Será la primera en Perú. Ya he filmado la película Amalgama, del mexicano Carlos Cuarón, hermano de Alfonso. Estoy produciendo Dos más dos, una cinta argentina; quiero que Bruno la dirija”.