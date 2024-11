Stefano Meier: “La oportunidad no significa nada si no estás preparado”

Cuando se publicó “Espérame en el tren”, era un niño. No recuerda bien dónde la escuchó, estima que fue a través de la radio. Me dice que era una canción que lo llamaba por su melodía. “Me he guiado en la música por el lado melódico, instrumental”, señala y agrega: “‘Quédate’ también es una canción muy bonita; y de lo último que ha sacado, ‘Deja vu’ me parece un temón”, dice sobre la obra musical de su padre, el cantante y actor Christian Meier.

Stefano Meier, también hijo de la actriz Marisol Aguirre, busca el camino propio. Y ahora protagoniza el musical Hombres a la plancha, donde comparte escenario con Marco Zunino, Yako Eskenazi, Gino Aseretto, Thony Valencia, Luis Baca y Juan Carlos Rey de Castro.

Sobre el escenario del Centro de Convenciones Maracaná, en Huáscar 1652, Jesús María, interpretan clásicos de Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne, Camilo Sesto, entre otros. Las funciones son de miércoles a sábado, a las 8 p.m. Entradas por Teleticket.

El actor de 28 años, de sonrisa y mirada prudentes, nos visita en el set de Perú21.

Te has formado, sobre todo, como actor y luego en el canto. ¿También serás cantante?

Dentro de mi camino en la actuación también he llevado clases de canto. Pero aún no me he lanzado como cantante.

¿Lo harías?

Si esto (el musical) no lo ha hecho, no sé qué lo haría (risas). En este show la gente está viniendo a vernos cantar.

¿Cantas algo de Christian?

Sí. También hay de Arena Hash. Bueno, hay una parte en el espectáculo donde hacemos un medley de rock peruano. Canto “Carreteras mojadas”.

¿Pero te lanzarás con temas propios?

Puede ser. Tenía planes de hacerlo. Tengo un tema propio, grabado. Tengo ideas o temas no terminados aún, pero siempre estuvo ahí la idea, nunca terminé de ponerle cabeza porque he estado ocupado por el lado actoral.

¿Para 2025 planeas hacerlo?

Yo creo que 2025 puede ser un buen año para hacerlo.

La hija de Gian Marco se lanzó a lo grande y acaba de ser nominada a los Grammy. El hijo de Pedro Suárez-Vértiz ya se lanzó al escenario de una forma quizás prudente. ¿Cómo planearías hacerlo: a lo grande o progresivamente?

No le he puesto tanta cabeza aún; sí, está en mis planes, pero vamos a ver, yo creo que 2025 puede ser un buen año para comenzar a abrir ese lado de mi carrera.

¿Primero quisiste ser cantante o actor?

Primero quise ser músico. Yo tocaba guitarra desde los 11 años.

¿Intentaste armar un grupo?

Tuve una banda con el hijo de Jean Paul Strauss y tocábamos en las kermeses de los colegios. Hacíamos rock, covers, desde Red Hot Chili Peppers hasta Kiss. Pero a la vez iba mucho al teatro, al cine, y tuve una atracción hacia ello. Yo estaba haciendo música y en los últimos años del colegio me metí a estudiar actuación y dije “¡miércoles, me gusta!”.

Tanto así que te fuiste a estudiar al extranjero. ¿No hubiera sido más fácil quedarte allá a hacer tu carrera? Sobre todo pensando en el reconocimiento que ya gozaba tu padre.

Nada que ver. Allá las conexiones, hermano, no importan. De hecho, empecé mi carrera allá. Claro, mucha gente me ha visto en Maricucha por primera vez, pero ya había grabado un par de cosas antes.

¿Por qué me dices que las conexiones no funcionan así afuera?

En EE.UU. al único que, probablemente, le darían chamba por conexiones es al hijo de Brad Pitt (risas). Es una industria muy grande. Mis profesores decían: “La suerte como tal es oportunidad más preparación”. No existe eso de que ‘me cayó del cielo’.

¿Le has dicho a Marisol y Christian “no muevan un dedo, yo hago mi camino solo” o les has pedido ayuda?

Cuando empecé a actuar en Perú, mi papá ni siquiera estaba acá. Justamente, me fui afuera por eso: allá no hay nada que me conecte. Hubiese sido más fácil, tal vez, quedarme aquí. Y al final del día estoy muy feliz con las decisiones que he tomado, con la preparación que he tenido. Trabajar en lo que te gusta es un privilegio.

¿Qué hace bueno a un actor?

La empatía: dejar de juzgar el rol o papel que te toque. Por ejemplo, si te toca un villano, ponerse en los zapatos del otro.

Pero se podría pensar que estás condenado a ser siempre el galán.

No. Si me toca, me toca y lo asumo. Lo que más me interesaría es hacer personajes interesantes que cuenten bonitas historias, donde el público se conecte.

En la comunicación de ‘Hombres a la plancha’ se plantea que sus protagonistas son “hombres guapos y talentosos”. ¿Te asumes guapo?

(Risas). No tengo respuesta para eso. El adjetivo de guapo que lo ponga el público.

Pero es evidente que hay quienes lo consideran así.

Si es así, lo asumo con mucho cariño (risas).

Lo digo porque a veces esas etiquetas terminan tapando otras virtudes, ¿no?

Claro. Por ejemplo, a Brad Pitt lo han considerado toda su vida superguapo y claro, a veces la gente olvida que es un gran, gran actor; no es solo una cara bonita. Como ya dije, la oportunidad no significa nada si no estás preparado.

¿Quién quieres ser?

No me gusta crearme expectativas hacia el futuro. Prefiero ir viendo lo que me va pasando. Si algo puedo esperar del futuro es que siga habiendo trabajo y salud, y con eso estoy feliz.

Autoficha:

-“Soy Stefano Meier Aguirre Morales. Acabé el colegio y me fui al extranjero a estudiar actuación, en EE.UU. Producciones grandes en TV y cine debo haber hecho unas cinco. Estoy a la espera de dos estrenos de películas para 2025: Mistura y The luckiest man in America”.

-“Para 2025 quiero hacer más cine, es lo que más me gusta. Y esperemos que la temporada de Hombres a la plancha nos lleve todo 2025… Me gustan los sonidos ochenteros pero traídos a la modernidad, y es una onda que me gustaría experimentar en la música”.

-“Hombres a la plancha es un espectáculo en el cual hemos trabajado muy duro. Un show donde se le canta al amor y al desamor, con canciones conocidas desde los 80 hasta la actualidad. Y está muy divertido. Vamos hasta el 7 de diciembre, en principio. Esperamos alargar la obra”.

