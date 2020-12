T uvo la suerte de viajar a Alemania cuando era chica y se quedó impactada con las diferencias que notó entre Perú y el viejo continente. El orden, la limpieza el respeto y la igualdad que presenció de niña dejaron una huella que la marcaría para siempre y la convertiría en la mujer empática y sensible que es hoy. Stefanie Delgado dedicaría su vida a trabajar por objetivos que tengan un impacto social y medioambiental.

A ‘Chefi’, como le dicen sus amigos, le gusta correr tabla. Tiene una conexión con la naturaleza, con el agua. Pero cuando ingresa al mar y ve toda la basura, se llena de una pena tremenda. Se pregunta por el rumbo de la humanidad y la indiferencia que nos acecha como sociedad.

Stefanie Delgado es cofundadora de Igua, uno de los 21 Próceres del Bicentenario: concurso que premia a organizaciones que buscan reimaginar la nación, en el que participaron 200 propuestas de todo el país. Ella trabaja hace 5 años en esta empresa que marca la diferencia. Ella está aportando su granito de arena y cree que todos podemos contribuir con nuestra parte.

¿Para qué nace Igua?

Igua nace por una pasión medioambiental. Somos tres fundadores. Uno de ellos vivió durante muchos años en Australia, y viajando por diferentes pueblitos del sudeste asiático vio estas fuentes de purificación de agua comunal donde las personas metían un par de monedas, se llenaban las galoneras de agua y se las llevaban a sus casas. Él regresa al Perú y nota esta problemática, donde no podemos consumir agua directamente del caño y que la compramos, ya sea en cajas o en botellas y toda la contaminación que genera esta forma de consumo. Ahí es cuando se le ocurre traer este modelo al Perú.

¿Cómo funciona su sistema?

Es un filtro de agua que se conecta a cualquier caño. Esa agua pasa por un proceso de filtrado. El usuario llega con su propio recipiente para servirse agua a S/0.50 el litro. Puedes poner la cantidad que quieras. S/0.10 y te salen 200 mililitros. Pones S/2.00 y te salen 4 litros. Te sirve exactamente lo que pones.

¿Qué objetivos tienen?

Cambiar los hábitos de consumo de las personas. Antes en la ciudad había miles de rines. La gente sabía que si quería hacer una llamada, salía a la calle e iba a un rin. Igua va a ser exitoso cuando la gente vea normal que si quiere tomar agua y estás afuera de tu casa, puedas ir a comprar tu agua a una fuente de Igua.

¿Qué opinas de las empresas que venden agua embotellada?

Son una propuesta adicional. Porque siempre va a haber situaciones donde no vas a tener un recipiente a la mano. En esa situación puedes acceder a agua embotellada. Pero existen situaciones donde sí podemos contar con que tengas una botella de agua, como si vas todos los días a la universidad o al trabajo. Es un hábito en realidad. Yo cuando salgo de mi casa siempre salgo con una botella, pero si me la termino no tengo donde recargarla.

Han sido seleccionados entre los Próceres del Bicentenario. ¿Qué significa para ustedes ser un prócer?

Para nosotros el término de prócer nos queda grande. Lo que sí creemos es que somos una empresa como deberían ser las demás. Ese concepto antiguo de Milton Friedman donde el objetivo de las empresas es crear valor para tus accionistas es un concepto desfasado. Más que próceres como tal, somos un ejemplo de una nueva manera de hacer empresa en el Perú.

¿Eso no los hace próceres? Quieren cambiar el concepto de empresa

Tal vez, pero somos una empresa a la que aún le falta mucho. Puede que si me preguntas en 10 años te dé una respuesta diferente. Nos queda mucho trabajo por hacer.

Estamos llegando a los 200 años del Perú. ¿Qué cambios esperas en el país?

Yo desearía tener una sociedad más cohesionada. De por sí, creo que somos un país muy diverso. No solo en geografía sino en lo que somos las personas. Nuestra finalidad como empresa es la inclusión. Que todas las personas puedan tener acceso a agua pura sin excluir a personas que no pueden acceder por un tema monetario. Yo desearía un país que sea más inclusivo.

Entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen acceso a agua. ¿Igua busca solucionar esto?

Por el momento nuestro objetivo es volver potable el agua en la mayor cantidad de zonas posibles. Si más adelante logramos desarrollar esta propuesta de una manera exitosa, se podría pensar en nuevos retos.

¿En cuántos puntos están sus fuentes?

Tenemos fuentes en 14 puntos.

¿Solo en Lima?

Solo en Lima y por ahora nuestra proyección es en Lima porque nosotros no vendemos las fuentes sino formamos alianzas con las empresas que hospedan las fuentes. El bodeguero dona su espacio y él asume los costos operativos de agua y luz. Nosotros ponemos la fuente y hacemos la parte del monitoreo de la calidad del agua, soporte técnico y mantenimiento, y luego compartimos las ganancias generadas por las ventas del agua.

¿Siempre ha trabajado en empresas que busquen generar impacto en la sociedad?

Trabajé en diferentes organizaciones de desarrollo o áreas de responsabilidad social en Alemania. Pero en ninguna sentía que podía aportar de la manera como me hubiera gustado aportar realmente. Había mucha burocracia. Después regresé a Lima y trabajé cinco años como consultora de negocios, hasta que me di cuenta de que quería trabajar en algo que tenga un valor por lo que estoy aportando.

Autoficha:

- “Nací en Lima, el 24 de junio de 1979, el Día del Campesino. Mi nombre es Stefanie Delgado Schilz. Mi papá es peruano y mi mamá alemana. Estudié en el colegio Alexander von Humboldt y a los 19 años me mudé a Munich, Alemania. Tengo una maestría en Economía de la Ludwig-Maximilians-Universitat”.

- “Tenemos un problema de obesidad infantil. Al peruano le gusta tomarse cosas dulces. En general la tendencia va a un modo de vida más saludable. Si consumes más agua y menos bebidas azucaradas, vas a tener una vida más saludable”.

- “En el 2018 subieron una foto de mi socio tomando agua de la fuente de Igua con un texto que decía “a china el litro”. La gente se quedó sorprendida por el precio y nos dimos cuenta de que hay una gran cantidad de personas quieren tomar agua pura, pero no pueden pagar el precio de agua embotellada”.

VIDEO RECOMENDADO:

El calvario de los atrapados en el paro agrario