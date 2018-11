Stan Lee, el creador de los universos y personajes que pasarán a la historia

Spider-man, la Viuda Negra, la Mujer Invisible, Daredevil, Iron-man, Capitán América, Namor, X-men, la Antorcha Humana, el increíble Hulk y tantos más son personajes que han marcado generaciones. Todos ellos vinieron de una misma mente, la de Stanley Martin Lieber. Si bien ese era su nombre completo, todos lo llamamos Stan Lee. El creador de héroes, villanos, universos. El narrador de increíbles y sorprendentes aventuras.

Desde las páginas de Marvel Comics, Stan Lee fundó una gran popularidad. En las primeras líneas, Lee escribía con gran entusiasmo la introducción a una aventura. Siempre con una broma, se burlaba de las penurias de sus propios héroes. Y luego de la página introductoria, que en los años sesenta era una imagen general de la aventura, empezaba su narración.

Amazing Fantasy 15, número en donde Peter Parker, el sorprendente Spider-man apareció por primera vez (Difusión).

Stan Lee describía con detalle lo que el arte de grandes artistas como Steve Ditko, John Romita o Jack Kirby no podían: los sentimientos, contradicciones y miedos que sus personajes sentían en determinado momento.

Como la impotencia de Peter Parker por no haber detenido al asesino del tío Ben cuando tuvo la oportunidad. O los momentos previos que condujeron a que Bruce Banner se lanzara a salvar a Rick para evitar que sea bombardeado por rayos gamma. O también el daño y miedo que sentían un grupo de jóvenes que eran golpeados por la discriminación de la sociedad solo por haber nacido diferentes a ellos.

Viñetas en donde Peter Parker lamenta no haber detenido al asesino del tío Ben y en donde se lee por primera vez. "Con gran poder, viene gran responsabilidad" (Difusión).



UNA VOZ INOLVIDABLE

Además de los cómics, a Stan Lee también lo podíamos escuchar. Muchos podrían recordarlo, narrando las aventuras de los superhérores en casetes o vinilos. Pero también en los primeros dibujos animados de Spider-man de los años 60. O en los de Hulk, Thor, Capitán América y Iron Man.



Muchos de los que crecimos en la época de las Pepsi Cards en los años noventa, podremos recordar a Stan Lee apareciendo en el último episodio de Spider-man. Cuando Madame llevó al cabeza de telaraña a un universo en donde era un persona de ficción. En ese capítulo, Stan Lee se sorprendió y alegró por ver a su propia creación aparecer en su oficina. El mismo interpretó su versión animada. Al final del episodio, abandonado en lo alto de un edificio, se preguntaba, entre risas y fiel a su estilo sarcástico, cómo bajaría de ahí. "¿Ahora debo esperar a los Cuatro Fantásticos?", dijo.

LOS CAMEOS

Ya alejado de Marvel Comics, su trascendencia al crear decenas de personajes lo llevó a participar en videojuegos, conferencias y sobre todo, en adaptaciones fílmicas y de televisión. Así, lo pudimos ver en la serie del Increíble Hulk, con Lou Ferrigno, en los años ochenta. Y años después en la primera adaptación de X-men de Bryan Singer. Además apareció brevemente en las cintas de Spider-man de Sam Raimi. Todos estos filmes, de gran éxito en taquilla, aseguraron sus siguientes apariciones en las películas de Marvel y Disney. Una razón más para ir al cine, para muchos.

Stan Lee, al lado de Hulk y Thor, en la serie de los años ochenta. (Difusión).

En ' Iron Man' lo vimos en una divertida escena con Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., en que este le llamaba "Hugh" ya que Stan aparecía como un exitoso Playboy rodeado de chicas en una fiesta. Como Hugh Hefner. Luego lo vimos en 'El increíble Hulk', 'Thor', 'Guardianes de la galaxia' 1 y 2, 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', y la última cinta de Spider-man con Tom Holland. En este último filme, no se esperaba su aparición por su avanzada edad. Pero aún así, y seguramente por los fans, lo volvimos a ver en la exitosa 'Avengers: Infinity War' donde conducía el bus. "¡¿Acaso nunca han visto una nave espacial?!", declaraba Lee. Sus cameos nos hacían reír y eran uno de los detalles más característicos de las películas de Marvel Studios.

Stan Lee, en sus varios cameos en las películas de Marvel Comics (Difusión).

Stan 'The man' Lee, el guionista, la mente de las maravillas, el creador de universos, falleció hoy a sus 95 años. Y me toca, como un fanático lector de sus personajes, reportar su muerte. El fin de la historia del hombre que me presentaba grandes aventuras en los cómics que leía y releía. Aquella estrella que solo tenía el poder de la imaginación y humor y que se volvió en parte esencial de una cultura pop de la que él fue parte esencial e hizo universal.

En adelante, nos tocará contar a los más pequeños (en mi caso, a mis dos sobrinos) quién es el viejito delgado, de grandes lentes y bigote, que aparece en todas las películas de sus superhérores favoritos. Y tendremos contaremos que decirles que es Stan Lee y tenía el poder más grande de todos: la imaginación. ‘Nuff said.