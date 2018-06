“El sonido de las bandas de moda está orientado a la publicidad de telefonía”

Sin pelos en la lengua. “Todos calatos”. Así es Jorge Ruiz, el popular ‘Chachete’, vocalista del grupo punk rock Terreviento , que celebra los 15 años de su primer álbum ‘Al extremo’.

En los primeros años del 2000 lograron notoriedad gracias a su versión de “Capitán futuro” , canción de la conocida serie animada japonesa. De ese mismo disco, se desprende “Bala perdida”, que se ha convertido en un himno para los seguidores del grupo.

Hoy Terreviento es un referente de aquella generación. Y ‘Chachete’, uno de los 'frontmans' que se ha ganado un lugar en la memoria de la escena alternativa rockera limeña de los últimos 15 años.

Terreviento nace en tiempos del ‘chiquipunk’, pero siento que no se identifican con esa movida. ¿Es así?

Tienes razón, nacimos en la época que estaban de moda grupos como 6 Voltios, Diazepunk, Dalevuelta. Yo creo que tiene que ver con un tema de influencias musicales: las bandas que se catalogan como ‘chiquipunk’ tienen influencia del punk californiano de los 90, de bandas como NOFX, Lagwagon. Las influencias de Terreviento van más por el lado de Social Distortion, Ramones, Attaque 77, 2 Minutos. A eso sumamos las influencias del rock y heavy metal. Fuimos por un camino que no es tan ‘chiquipunk’.



¿En algún momento se sintieron chiquipunk?

Tenemos algunas canciones divertidas y de letras light, como “Maldita hermosa”, “Todos calatos”, “Capitán futuro”, pero no son letras que digan “te extraño”, “te amo”, “me muero por ti”, “vamos al parque a caminar”, “mi papá me dijo”, que en el ‘chiquipunk’ sí están presentes. Nuestras canciones que son un poco alegres van por tomárselo a la ligera, con un poco de humor, sin llegar a ser chongo rock.



Sin embargo, sí limitan con el chongo rock, ¿no? Uno los puede asociar más a Chabelos que a Diazepunk, por ejemplo.

Depende. Si hay gente que nos asocia a Chabelos es porque han escuchado dos o tres canciones de las treinta y pico que tenemos grabadas. Tenemos canciones que hablan de frustraciones, sexualidad, sociales, contra el gobierno. Incluso, hay canciones que hablan de tragedias.



Entonces, lo más justo sería ubicarlos dentro del rock simplemente.

Hacemos punk y rock. Pero tenemos sonidos del hardrock, new metal, ska, etc.



¿Ramones o Sex Pistols?

Me la pones bien difícil. Me encantan las dos bandas, pero elegiría a Ramones, porque fueron los que llevaron el punk a Inglaterra. Sin los Ramones no hubieran existido The Clash, Sex Pistols, Television, etc.



¿Leusemia o Gx3?

Me inclino más por Gx3 por las letras. Por supuesto, no descarto la importancia de Leusemia en la escena underground. Pero el sonido de Gx3 fue mejor trabajado en sus últimos discos.



¿Chabelos o Diazepunk?

Chabelos sin pensarlo. Diazepunk son mis amigos, pero no me gusta la música que hacen. Y Chabelos me parece una banda original, un chongo rock mal hecho y a la vez bien hecho. Logra su cometido de chongo rock. Y me parece versátil. Es más, te adelanto que están haciendo una salsa para un futuro nuevo disco.



¿Desnudarse en el escenario tiene una explicación que vaya más allá del ‘vacilón’?

Tiene una explicación que nunca la he contado ni la voy a contar (risas).



¿Por qué?

La única vez que me desnudé en el escenario por completo fue en un concierto en la playa Conchán, en el año 2007 más o menos. A partir de ahí los organizadores de los conciertos comenzaron a llamarnos más seguido, empezaron a preguntar si cobrábamos algo adicional por el desnudo. Eso fue para el segundo disco ‘Club de Masoquistas’. Y para el siguiente álbum, nuestro guitarrista compuso una canción que se llama “Todos calatos”. A partir de ahí, me ‘enyucaron’ el pseudo streptease.



¿Pero hay una explicación más allá de quitarse la ropa?

Ahorita tiene que ver con el apoyo visual y de show que va en relación con la letra, que es una celebración a la rebeldía. Es una canción que tiene todo para tocarse en un bar cuando la gente ya está pasada de tragos. Tiene ese espíritu.



El grupo tiene tres discos, pero los que han marcado el camino son el primero y el tercero. ¿Coincides conmigo?

Sí, definitivamente son los discos más exitosos. El segundo disco lo grabamos de una manera muy apresurada, por la necesidad de sacar algo inmediato. Cuando entramos a grabar en el estudio, no tuvimos el suficiente ensayo con las canciones, no habíamos cuajado bien las ideas, se grabaron las canciones en notas que a mí no me favorecían como cantante. Fue un disco de paso.



¿El disco que alistan va en la línea de “Bala perdida” o “Todos calatos”?

Un poco de todo. Estamos tratando de rescatar las influencias de nuestros inicios, porque en la actualidad no hay muchas bandas que hagan ese tipo de música y que se orienten a ese tipo de sonidos.



¿Y por qué ha pasado eso?

Por la moda, el sonido de las bandas de moda es totalmente computarizado, con efectos de sonido en las voces, más orientados a publicidades de telefonía móvil. Las bandas que se hacen conocidas es porque realizan comerciales para celulares. Por ahí va la onda de los grupos modernos que se ponen de moda en la juventud.



¿Alistan el estreno de alguna canción?

Sí, se llama “Nataly”. Es la historia de una madre soltera que vive en un barrio achorado, tipo el Callao, La Victoria, y tiene que hacerse fuerte para sobrevivir en este ambiente achorado. Es una especie de Pedro Navaja o Juanito Alimaña en punk.



DATOS:



- Terreviento celebra este 16 de junio los 15 años del disco 'Al extremo'. Lo hace con un concierto en el C.C. Festiva (Centro de Lima). Entrada: 39 soles.



- Desde las 5 de la tarde, se presentarán grupos como Lanza (Trujillo), Los Flechados (Arequipa), 3 Punktas (Puno), Daniel F, Inyectores, Aeropajitas, 3 al Hilo y más.