El efecto de la migración es ya una experiencia universal. Ya sean refugiados huyendo de una zona de guerra, o inmigrantes buscando un nuevo hogar para obtener una mejor vida, varios ciudadanos alrededor del mundo se han tenido que marchar. En el marco de este grave dilema, los artistas visuales, Sonia Cunliffe y Nelson Ramírez de Arellano, han presentado en nuestro país la exposición “La Utopía y el Mar”, representando, mediante el uso de cuatro piezas, la grave crisis que representa la crisis migratoria y cómo ella puede afectar a los niños.

La exposición se centra en el contexto de los niños cubanos que emigraron a los Estados Unidos para huir de la revolución cubana. La exposición, compuesta por cuatro piezas, inició su temporada este 13 de octubre, en la Now Gallery de San Isidro. Hemos podido contactar a los artistas para indagar más a fondo.

Entrevista

¿Qué les llamó la atención de este tema en particular? ¿Por qué los niños migratorios cubanos?

Sonia comentó: “Hoy en día la migración es un tema universal; una preocupación constante que todos tenemos. Nos enfocaremos en los fenómenos cubanos, pero queremos hacer una reflexión sobre lo universal que es el problema. Los niños Peter Pan fueron cerca de 14 mil niños que fueron enviados voluntariamente por sus padres a Florida al inicio de la Revolución cubana. La CÍA avisó a varios padres que perderían la patria potestad de sus hijos si se quedaban en Cuba. La idea de niños perdiendo su hogar de una manera tan cruel, y viendo que este evento ocurre en tantos sitios diferentes del mundo. Hasta en Perú esto ocurre, y si no nos damos cuenta los patrones se repetirán.”

Mientras, Nelson añadió su propia opinión: “Mi trabajo se centra más en la migración cubana a los Estados Unidos. Varios de ellos son privilegiados, con leyes favoreciéndoles incluso dándoles hogar. Eso ha llevado a que los cubanos tengan esta fantasía de conseguir esa vida deseada en los Estados Unidos.”

¿Hubo alguna razón por la que añadieron ciertas figuras como la película de Peter Pan o el cuadro “La Gran Ola”? ¿Se hizo con alguna ideología en mente?

Nelson tuvo esto que decir: “Bueno, toda acción humana tiene un aspecto ideológico. Pero el arte debería ser suficientemente abierto para dar respuestas a las personas, independientes de sus propias ideologías.”

Sonia, por su parte: “Sí, bueno, lo de Peter Pan era justamente por el nombre de la Operación. Los niños viajan al País de Nunca Jamás, pero no pudieron hacer eso en la vida real.”

Nelson concluyó con: “La Gran Ola establece una relación entre Oriente y Occidente. Japón, como Cuba, son ambas islas, y la imagen del mar siempre ha estado cercano.”

La Utopía y el Mar.

En “Alegato”; ¿por qué se pensó el usar a personas discapacitadas para la presentación?

Sonia explicó: Bueno, “Alegatto” es el libro que escribe Fidel Castro cuando está en el cuartel de la Moncada, cuando fue preso por la primera vez. Fue traducido a varios idiomas, entre ellos braile. Sería la primera vez que vería braile en un libro completo. Ahí comprendí que las políticas son los ciegos que no quieren ver y los sordos que no quieren escuchar. La idea era que al libro el libro no lo entenderías, y dependerías de lo que diga el ciego. Pero el ciego no siempre te puede asegurar que te diga la verdad.”

Nelson: “También nos llamó la atención del libro, porque Alegatto explica sobre los problemas de Cuba, y ofrece soluciones para llegar a una supuesta utopía social. Y nos pareció interesante la idea de que el libro que ofrece lo “imposible”, que nosotros mismos no hemos podido encontrar, supuestamente está escrito en braile, un idioma que no se puede leer. Incluso con la vista, no hemos encontrado esa “utopía social”.

FICHA

La exposición “ La Utopía y el Mar ” presenta diferentes piezas: su instalación “ Operación Peter Pan. De ausencia en ausencia ” es un video montaje psicodélico que mezcla imágenes de la propaganda anticomunista ‘ La Manzana Perdida ’ con la cinta original de Peter Pan.

Sonia Cunliffe es una artista visual, principalmente dedicada a la fotografía, investigación archivística, apropiación y puesta en valor. Recientemente lanzó su primer libro “ A la izquierda, en el desvío ” en setiembre de 2022. Entre sus exposiciones más importantes incluyen “ Documentos Extraviados: niños de Chernóbil en Cuba ” (III Bienal de Asunción, Paraguay), “ Vigilar y castigar. Fotografías penitenciarias del siglo XIX ” (Galería Rafael Pérez Hernando, Circuito de Exposiciones Independientes de ARCO, Madrid), y “ Un hombre y una mujer ” (Galería Blanca Soto, Circuito de Exposiciones Independientes de ARCO, Madrid).

” en setiembre de 2022. Entre sus exposiciones más importantes incluyen “ ” (III Bienal de Asunción, Paraguay), “ ” (Galería Rafael Pérez Hernando, Circuito de Exposiciones Independientes de ARCO, Madrid), y “ ” (Galería Blanca Soto, Circuito de Exposiciones Independientes de ARCO, Madrid). Nelson Ramirez de Arellano Conde es un artista visual miembro del grupo creativo Liudmila & Nelson junto a la artista Liudmila Velasco. Representó a Cuba en la 55 edición de la Bienal de Venecia. Director y curador de la Bienal de La Habana y del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam desde marzo de 2020. Curador del Pabellón de la República de Cuba para la 59 edición de la Bienal de Venecia (es el único cubano que ha representado a Cuba como artista en una ocasión y como curador en la otra). Miembro fundador del proyecto cultural Fábrica de Arte Cubano (FAC). Su obra como artista se encuentra en colecciones públicas como el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba, MIA (Minneapolis Institute of Art) (Minneapolis, EE.UU.), y el Chazen Museum (Madison, Wisconsin, EE.UU., ICP (Nueva York, EE.UU.)