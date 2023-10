Creadores del estilo folkholic metal, llegan a Lima como parte de su gira ‘El último baile 2023′. Se presentarán el viernes 13 en el Centro de Convenciones Festiva. Telonean los peruanos de Saloma. El milagro es obra y gracia de Tarkus Producciones.

¿Cuán difícil fue llevar una banda de siete miembros?

Bueno, yo creo que la clave es que somos todos amigos, aparte de compañeros de banda. Y esto ha facilitado mucho las cosas, al final. Entonces, sí, es verdad, llevamos ya unos cuantos años y somos un grupo numeroso. Yo siempre lo he visto como algo bueno, porque al final una banda requiere mucho trabajo, requiere mucha organización. Y de ser siete personas nos ha permitido repartir más tareas y cosas que a lo mejor en menos personas habría sido necesariamente difíciles de hacer. Pues han sido más llevaderas. Logísticamente, sin duda, es más complicado cada vez que tienes que moverte a algún sitio. En España tenemos que ir en furgoneta a todos lados, porque además de los siete músicos llevamos más personas en el equipo.

La pandemia golpeó a todos, pero ustedes nunca se dejaron aplastar por el virus, ¿no? Al contrario, creo que eso los motivó para hacer más cosas,

Bueno, fue una decisión complicada, la verdad, porque nosotros llevamos la racha, por así decirlo, de sacar disco cada dos años. El último había salido en 2018 y queríamos sacar El baile de los caídos en la primavera de 2020. Entonces, nuestra idea era esa y fue justo cuando golpeó todo el tema de la pandemia y tuvimos que tomar una decisión. Si sacarlo igualmente, o aplazarlo hasta que pasara. Entre todas las opciones decidimos finalmente sacarlo en 2020. Tuvimos que ingeniárnoslas haciendo eventos o conciertos a través de internet. Muchos negocios y muchas personas en general tuvieron que reinventarse en este sentido. Y sí que es verdad que no fue la época más fácil para el grupo, ni fue la manera más agradable de presentar un disco. Pero ahora echando la vista atrás, creemos que fue un acierto porque la gente no se desconectó.

¿Qué piensan de las letras del reggaetón?

Esa música fue muy fuerte en España por 20 años ya. Comenzó a sonar muchísimo y no dejó de sonar en absoluto. En mi opinión, a nivel musical, sí que es cierto que es complicado juzgar de una manera muy categórica una música. Donde sí yo creo que hay que ser más tajante es con el tema del contenido de las letras. Es verdad que el arte es arte y muchas letras o pinturas o películas buscan la polémica, ser transgresoras, malsonantes, lo que sea. Pero sí se sabe que una música va a ser muy mayoritaria, quizás ponerle unas letras que no sean vejatorias con las mujeres o que inculque la cultura del no esfuerzo, la de aparentar, la de tener dinero sin nada detrás. Todo esto se está viendo mucho en músicas urbanas recientes, como el reggaetón. Y es una pena porque yo personalmente soy un gran seguidor de la música urbana. Yo estuve muy relacionado con el rap hace unos años y soy un enamorado del género. Y conozco muchos artistas que son geniales y por eso me da pena que muchas veces los que más triunfan sean aquellos que tienen un mensaje que yo creo que no debería quedar mucho en la sociedad.

¿Les cuesta llegar a las radios en España?

Bueno, pues sin duda, como en muchos otros países, el rock y el metal no es ahora mismo lo que está en primera línea. Entonces en ese sentido siempre hay que pelearlo un poquito más. Nosotros no nos quejamos, estamos muy contentos con las cosas que hemos logrado. Y bueno, en cuanto a difusión, es complicado decir. Porque depende de muchísimos factores. Depende de la gente con la que trabajas, depende de la promoción, de lo bien que sepas hacer esa promoción en redes sociales, por supuesto. Depende de lo bien que hagas los conciertos, de lo bueno que salgan los discos, todo eso indudablemente tiene una relación directa. Entonces, pues bueno, sí que romper una lanza por todas esas bandas de rock, compañeras de nuestra banda, que están peleando, igual que nosotros. Nosotros llevamos todo este tiempo peleando por asomar la cabeza y en muchas ocasiones es muy difícil. Y conocemos muchas bandas que llevan muchos años peleando y es complicado.

Vivimos un momento muy crítico, una guerra de Ucrania que no se acaba, hay una crisis económica fuerte en el mundo, en España también. Ahora, para ustedes, ¿les sirve eso para componer? ¿los alimenta para crear?

Bueno, en nuestra música sí que es cierto que lo primero que intento transmitir es buena vibra, es pasarlo bien. El arte necesariamente debe reflejar, al menos en parte, la realidad que tiene. Sí que creemos que es necesario, si algo está mal en la sociedad, si hay algo que se debe cambiar, puedes decirlo. Cuando tienes una banda de música y tienes la suerte de tener un público medianamente grande, tú tienes un alto voz, y lo que digas y lo que transmitas en tus mensajes es algo que va a recibir mucha gente y que puede cambiar algunas mentes. Y quizás cambiar el mundo, aunque esto sea una frase muy utópica. Entonces sí que es importante que las bandas, que los artistas, en cierto modo, en el grado que ellos quieran, reflejen la realidad y digan aquellas cosas que están mal y aquellas cosas que se podrían mejorar.

¿Qué nos van a ofrecer?

Vamos a pasar un buen viernes, vamos a bailar, mucha cerveza y rock and roll. Así que nos vemos allí.