Sofía Kourtesis: “Tuve que profesionalizarme para cuidar de mi mamá"

Sofía Kourtesis ha dejado huella en dos de los más grandes festivales de música en el mundo: Glastonbury y Tomorrowland. Su último disco, Madres (2023), rinde honor a los lazos profundos con su madre, su “reina”, e incluye una canción dedicada al neurocirujano que le salvó la vida. El 19 de marzo abrirá para Rüfüs Du Sol, banda electrónica australiana nominada a cinco Premios Grammy y ganadora de uno.

¿Cómo se dio la propuesta de tocar con Rüfüs Du Sol?

Todo comenzó porque ellos pidieron que yo les componga una canción. En ese momento estaba trabajando con los Pet Shop Boys, y me dije: “¿Me arriesgo o no a hacer dos trabajos similares?”. Mi agente me decía: “Por favor, haz lo de Rüfüs Du Sol porque te quieren llevar de gira”. Ellos mismos me escribieron una notita y me pareció tan dulce y tan ser humano que dije: “OK, claro que sí”. Me escribieron un correo diciendo que estaban “excited”. Eso es una cosa bonita y de respeto porque los artistas grandes mandan a su mánager a que hable contigo, pero ellos lo hicieron en privado. Fue un gesto bonito.

De Magdalena a Berlín como que es un choque cultural. ¿Cómo lo manejaste?

La verdad, tuve miedo, pero pienso que tengo una fuerza interna bien fuerte; me hago la heroína. Tuve suerte de conocer a personas increíbles. Que te miren raro no me molestó porque yo soy medio huraña, pero ya vas teniendo tu círculo de amigos que están ahí por ti. El shock fue lo frío, pero no es que te vean feo, sino que esa es su expresión por el frío. Extrañaba el criollismo. Esto me hizo crecer y madurar bien rápido, y por eso estoy superagradecida. Cuando has agarrado cancha en Alemania, ya te puedes mover en cualquier país, porque Alemania es el peor país para agarrar cancha porque son fríos, estrictos. Creo que, si no me hubiera pasado eso en mi vida, no sería la persona que soy ahora, y eso que soy caótica.

¿Cómo llegaste al Funkhaus?

El Funkhaus le pertenece a Uwe Fabich, que es una persona que parece el demonio, pero no lo es. Una vez un amigo me mandó un email porque estaban buscando un curador para hacer la parte musical. Para mí el Funkhaus siempre fue increíble. Fue la primera estación de radio de la DDR. Es una maravilla para cualquier persona que esté interesada en la música. Los estudios son increíbles. Conversamos con Uwe 20 minutos. Se comportó como un demonio, pero al final dijo: “Yo soy alemán. No me caen los alemanes. Veo en ti que eres diferente, de Latinoamérica, y te has hecho acá. Mi mamá vino de Rumanía limpiando pisos. Sé que tienes una misma historia y que sabes de música, y tengo una corazonada de que podemos entendernos bien. No tengo preferidos, simplemente a todos ustedes los odio por igual”. Pero pensé: “Esta persona sí me gusta”.

¿Cuándo decides componer tu propia música?

En el Funkhaus, aparte de tener un montón de estudios, tenemos también un montón de conciertos. Entonces, yo trabajaba como curadora, pero hacía hip hop y rapeaba, mal en verdad. Pero a mí lo que me gustaba era el collage, trabajar con composiciones. Veía artistas en su origen y después ir creciendo. Eso realmente me hizo decir: “Yo también puedo”. Conocí productores increíbles y comencé a grabar, componer. Eso me inspiró a componer mejor porque dije: “Si estoy trabajando en un lugar así siendo de Magdalena, del jirón La Libertad 371, he llegado acá, voy a hacer que este disco sea tan surreal, pero tan real, y que esté tan bien técnicamente que represente no solamente a mi país, sino a mi motor, que es Berlín y el Funkhaus”.

Bien surrealista todo.

Era una locura. Cuando iba a trabajar, había un piso de mármol, que era del Reichstag, donde Hitler paraba. Entonces, yo decía: “Estas cosas ya están locas”. Para irme a mi estudio tenía que pasar por el piso donde estaba Steven Spielberg filmando con Tom Hanks Bridges of spies. Era cosa de locos.

Te he visto en concierto. Tú le cantas a tu familia y ellos babean por ti. Tienes una historia con tu mamá, a quien le dio cáncer.

Siempre la música que hago es para mi familia, mi comunidad, mi mamá, por mis fans. Pero no voy a mentir que mi vida es mi madre. Tuve que profesionalizarme porque tenía que cuidar de mi mamá e iba a ser caro. Comencé a trabajar más rápido, como un motor, no tenía tiempo para pensar, hacía una canción tras otra, necesitaba llevarme a mi mamá a Alemania.

¿Era grave la situación de tu mamá?

Había una metástasis que era bien grande y no bajaba. Los médicos le dieron a mi mamá dos meses en 2021. Nadie se atrevía a operar. Solo tres doctores en el mundo hacen la operación milímetro por milímetro. Uno de ellos, Peter Vajkoczy, estaba en Berlín. No tenía nada que perder. Necesitaba un milagro. Pero no tenía citas hasta el próximo no sé cuánto. Y dije: “No tengo ese tiempo”. Mi mamá se me muere. Puse en Instagram que alguien me contacte con él. Mi mensaje llegó a manos de uno de sus neurocirujanos asistentes. Me escribió por Instagram: “¿Tienes tiempo mañana o pasado? Tengo cinco minutos”. Yo estaba en Nueva York, en un concierto. Agarré el primer avión y llegué a tiempo.

¿Cómo lo convenciste?

Llegué, lo miré a los ojos y él me miró. Tuvimos un tema telepático. Abrió las cosas de mi mamá, hablaba consigo mismo, hacía así, movía, miraba, me miraba. Se sentó y mi dijo: “OK, voy a operarla”.

¿Qué esperas de este 2025?

Más milagros para mi mamá.

Ficha:

-Sofía Kourtesis nació en Lima y vivió toda su infancia en el distrito de Magdalena hasta que, con 17 años, migró a Berlín, Alemania. “Esa experiencia me hizo crecer y me hizo como que madurar bien rápido, y por eso estoy superagradecida con lo que viví”, dice.

-Su álbum debut, Madres, fue publicado en 2023 y está dedicado a su madre, quien lucha contra el cáncer. Una canción es en honor al cirujano Peter Vajkoczy, que le salvó la vida. El disco la posicionó en prestigiosas listas internacionales de los mejores álbumes de 2023.

-Empezó en la música en el célebre Funkhaus de Berlín, complejo de estudios de grabación que fuera la sede de la radio pública de la República Democrática Alemana durante los años de la Guerra Fría. Sofía también ha sido parte de festivales como Coachella, Primavera Sound y South By Southwest.

