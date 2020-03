El profesor empezó a hablar de la esclavitud en clase. No recuerda si fue en el curso de Historia o Geografía. Eran los primeros años de la primaria de un colegio nacional, cerca de su otrora barrio Piñonate. Cuando el educador llegó a la frase “porque los esclavos, así: negros, como ella…”, la miró y sonrió. El salón guardó silencio cómplice interrumpido por algunas tímidas sonrisas. Un escenario parecido al que se vivió cuando el mismo instructor dijo “porque los monos…” y volvió a mirarla y a sonreír. En ambas situaciones, ella no dijo nada, solo se avergonzó en silencio. “Lo único que quería en ese momento era no existir”, recuerda la hoy periodista Sofía Carrillo desde el piso 18 de su departamento, con la ciudad a sus pies.

Cuando le pedían que dibuje a su familia, no la pintaba de ningún color. Se resistía a hacerlo de rosado, como la mayoría de sus compañeros, pero tampoco la pintaba de negro, era improbable. “La visibilidad es importante para trabajar la autoestima”, me dice Carrillo Zegarra, quien también es embajadora de Caras & Colores, la nueva línea de ecolápices y plumones de la marca Faber-Castell creada como signo de diversidad cultural. Un gesto que más empresas deberían seguir.

A su madre la trajeron a Lima con engaños, con una promesa de estudios. Tenía 11 años y trabajaba en una casa como empleada pero sin pago. “Era trata”, acota la hija. Pasaron dos meses. Un día salió a comprar y se encontró con su hermano, que la andaba buscando y con quien volvió a Chincha, al campo. Pero ella quería estudiar e insistió en la ciudad. Acabó la secundaria, luego estudió Contabilidad y en el conservatorio. “Es mi mayor referente”, subraya Sofía, que se llama como su madre de 70 años. Dos mujeres, dos historias de lucha.

¿Qué conmemorar en el Día de la Mujer?

Las mujeres aún esperamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos básicos y fundamentales, como es el derecho a la vida, a no ser violentada, a no ser discriminada. También es necesario visibilizar que las mujeres somos diversas étnicamente, sexualmente. Aún existen barreras para nuestro desarrollo.

¿Como cuáles?

En el imaginario de mujer, las afrodescendientes e indígenas no necesariamente aparecemos, y si lo hacemos, es para ser reforzadas en los estereotipos. En el caso de las mujeres afrodescendientes, se sufre una hipersexualización, una animalización y ridiculización constantes. Me ha pasado que en la calle me han escupido y gritado “negra”.

¿Por qué te escupieron?

Hay cosas que no se creen, pero es real. Estaba con mi hermana, en el bus, en la avenida Abancay. Tendríamos 12 años. Un hombre abrió la ventana, gritó “negras” y nos escupió. Ese nivel de violencia se daba antes, pero seguiría igual si mucha gente no hubiera alzado su voz.

¿Alguien reaccionó cuando pasó eso?

Nadie. La indiferencia es también una constante, aunque ahora menos que antes. Pero hoy a quienes denunciamos el racismo nos caen críticas.

Se usa el sambenito de que se “victimizan”.

No nos victimizamos, somos víctimas. Ese reconocimiento de ser víctimas no nos coloca en una posición pasiva ni de dar pena, sino de asumir con fuerza la posibilidad de denunciar y reconocerte como sujeta de derechos. Hay una confusión muy fuerte al decir que quienes denunciamos tenemos baja autoestima; al contrario, sería ‘más fácil’ decir que nada está pasando, pero las cosas no se arreglan así. Si nos hubiésemos quedado en silencio, no se habría dado ningún cambio. El silencio ya no es una opción.

¿Dónde descansa tu fuerza para salir adelante?

Yo tenía un padre que me decía que no agache la cabeza nunca, un padre que me daba lecturas de la vida de Martin Luther King. Él era profesor de Historia. Me dio a leer la novela Raíces cuando yo tenía 8 años. Y una madre que me enseñó a declamar y que saliera al frente a recitar ante más de 200 personas en un colegio nacional para, precisamente, llenarme de valor y decirme que sí puedo. Yo era primeros puestos en mi colegio y en la universidad. Me enfoqué en esta necesidad de estudiar para tenerlo como una herramienta de cambio.

Y fuiste la primera narradora de fútbol en una radio.

Primero estuve en radio Moderna con Pepe Carrión, que era afrodescendiente. Yo tenía 17 años, estudiaba. Me abrió las puertas de la radio y del ámbito deportivo. Ya posteriormente con Micky Rospigliosi entré a Ovación y él formó un equipo de mujeres.

¿Hubo rechazo?

Que una mujer narre fútbol era demasiado para los oídos masculinos (risas). Micky persistió.

También es importante que las empresas asuman un rol en este proceso de cambio. Que seas figura de una marca hace 20 años quizás hubiera sido menos probable.

Jamás hubiera sido posible. Les cuento a mi sobrina y sobrinos que la única manera de que los afrodescendientes salgamos en una publicidad era en una de chocolates o betún. Aunque parezca no muy trascendental, el hecho de que te puedas pintar de tu color (un poco lo que propone Faber-Castell con seis tonos de piel) es un cambio. Si no te ves, ¿cómo te puedes querer, cómo puedes construir tu identidad? La belleza está asociada a lo blanco. Entonces, que haya la posibilidad de pintarte con un color que se aproxime a lo que tú eres es un cambio muy importante.

Y ese efecto positivo regresa en el prestigio de la marca.

Lamentablemente, en la formación de los publicistas lo aspiracional es lo blanco. Yo he crecido sin ver a una sola periodista afroperuana, negra en la televisión. Hay una discriminación histórica. Mi mamá me contó que una vez me llevó a una clínica y un médico le dijo que no atendía negros. El problema es que no tenemos políticas públicas claras. ¿Quién sanciona a quienes discriminan en las redes sociales? No hay una política clara contra el racismo.

AUTOFICHA

- “Soy Giovanna Sofía Carrillo Zegarra. Mi mamá es prima del exfutbolista ‘Pitín’ Zegarra. Nací en Lima. Mi papá nació en El Carmen, Chincha, y mi mamá es de Chincha Baja. Estudié Periodismo en la escuela Bausate y Meza, y la maestría de Gerencia Social en la PUCP”.

- “Actualmente, soy periodista en Radio Nacional, soy conductora del programa Qué hacer, un magazine de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Además, trabajo con algunas organizaciones de mujeres en todo lo vinculado a proyectos sociales”.

- “Me gustaría volver a la televisión. Este año quiero sustentar mi tesis de la maestría. Y estoy trabajando un proyecto para que los afroperuanos estemos visibilizados en el bicentenario. Si en algún momento me decido por hacer algo en la vida política, será algo muy bien planificado y preparado”.