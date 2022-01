Regresa a escena “San Bartolo”, este 13 de enero. Así inicia su programación 2022 el Teatro La Plaza. La obra, escrita y dirigida, por Alejandro Clavier y Claudia Tangoa, parte del interés por entender la relación entre el poder y la fe a través de las historias de adolescentes y jóvenes que fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana en sus espacios de formación. Uno de ellos ubicado en el balneario que da título a la obra. ¿Qué pasaba dentro del Sodalicio? Nadie lo sabía hasta que, años después, ellos empezaron a hablar.

Teatro testimonial y urgente, “San Bartolo” está basado en testimonios y en diversas fuentes periodísticas, principalmente en el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz.Asimismo, aborda la historia real de Álvaro Urbina, quien participaba en uno de los centros pastorales del Sodalicioy fue víctima de abuso sexual por parte de su consejero espiritual. La obra incluye también extractos de textos y canciones sodálites y documentos periodísticos.

Los testimonios de exsodálites, jóvenes seducidos por el ideal de cambiar al mundo, que estuvieron dispuestos a dejar atrás su familia, su identidad y su cuerpo; alzan su voz en la obra y cobran vida a través de las destacadas actuaciones de Italo Maldonado, Diego Pérez Chirinos, Juan Carlos Pastor, Claret Quea, Vasco Rodríguez y Nicolás Valdés.

Los autores recurrieron a fuentes e información de casos similares ocurridos en otros países, como el caso del sacerdote Karadima en Chile y Los Legionarios de Cristo en México. Esa documentación les permitió reconocer las dinámicas y sistemas de abusos que existen en algunas organizaciones religiosas. “Esperamos que San Bartolo conecte al público con el caso Sodalicioque no debe quedar impune. Como ciudadanos, no podemos ser ajenos a esta situación: podemos tener diferentes opiniones, pero no ser indiferentes”.

“San Bartolo” es apta para mayores de 14 años y va en funciones de jueves a lunes a las 8:00 pm y los domingos a las 7:00 pm. en Teatro La Plaza.

Para ingresar al teatro es requisito indispensable presentar carné de vacunación completa (físico o virtual) y llenar la ficha sintomatológica que se obtiene al comprar las entradas a través de: https://entradas.laplaza.com.pe/checkout/45211