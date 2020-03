La primera vez que vio a Soda Stereo fue en un bar donde había unas 80 personas. Llegaba de EE.UU., adonde había migrado en el 78 y donde creó Wet Picnic, un grupo que abrazaba el punk y new wave. No recuerda bien si fue el 80 u 81, pero Soda Stereo recién comenzaba. “Realmente me encantaron. Soda era una cosa totalmente nueva”, me dice Gustavo Santaolalla (1951), al otro lado del teléfono en Los Ángeles.

Ganador de dos Premios Oscar, el productor musical argentino que ha trabajado con Caifanes, Los Prisioneros, Café Tacuba, Julieta Venegas, Juanes, entre otros, es parte del espectáculo Gracias Totales, que se realizará mañana en el Estadio Nacional. Homenaje que recuerda a Soda Stereo con Charly Alberti y Zeta Bosio en el escenario, y Gustavo Cerati en un lugar especial de nuestros corazones.

¿Cómo fue el episodio donde ves por primera vez a Soda Stereo?

Creo que llegué cuando recién habían comenzado. No los conocía ni personal ni musicalmente. Y recuerdo que cuando terminaron de tocar fui al back stage para saludarlos. A Gustavo Cerati le dije que me encantó lo que había tocado, y que encontré en ellos una estética muy acorde a los tiempos.

¿Qué hizo Soda Stereo por el rock latinoamericano?

Soda Stereo ha sido una banda fundamental para la internacionalización del rock en español. También destacó por la calidad de su propuesta musical y sus presentaciones, lo que ayudó mucho a que el movimiento creciera.

Una de las críticas a Soda Stereo cuando empezaron a brillar era su parecido con grupos como The Cure. ¿Qué opinas?

No creo. Tenían muchas influencias de la época, pero siempre terminaban siendo Soda. Gustavo tenía suficiente personalidad y una identidad muy fuerte, como la tenía el grupo. Las influencias siempre fueron recreadas de una forma única.

No llegaste a producir ninguna canción para Soda Stereo, ¿no?

Con Bajo Fondo hicimos un tema que quizás fue como el último tema donde estuvo Cerati, que fue “El mareo”. A partir de esa canción tocamos juntos en los Premios Gardel y en Creamfield.

¿Pero hubo algún acercamiento con Soda?

No coincidimos. Cuando estaban en su apogeo, yo empezaba a trabajar con Maldita Vecindad, Café Tacvba. No se dio, pero por suerte pudimos hacerlo con Gustavo, porque siempre hubo una mutua admiración. Y ahora Gracias Totales es una manera de estar juntos celebrando la música de Gustavo.

¿Con qué Soda Stereo te quedas: el ochentero más new wave de “Signos” o el noventero más alternativo de “Ella usó mi cabeza como un revólver”?

Con artistas de ese calibre uno tiene que ver la obra conjunta, no te puedes quedar en un solo momento. Cada cual tiene lo suyo, el momento del descubrimiento, cuando por ahí no tocaban tan bien, el momento que van perfeccionando y graban mejor.

A más de 50 años de tu primera banda Arco Iris, ¿cuál podría ser un balance del rock latinoamericano?

No solo en nuestro rock sino en el mundo, el rock está en un momento de hibernación, donde se están generando montones de cosas nuevas que están por salir. Es un momento de gestación. Pero el rock es una energía que siempre existirá, siempre habrá un par de chicos en un garaje o en una habitación tratando de hacer una música con esa energía primaria.

¿El reggaetón qué lugar ocupa?

Siempre hubo movimientos así sobre todo con el advenimiento de la cultura hip hop, de la calle, que es un lenguaje que ha tocado mucho a la gente de las bases. La música se divide en dos géneros: la buena y la mala.

¿Cuál es la mala música?

La música que es deshonesta, que no está hecha de corazón, que está hecha solo para generar dinero. O gente que canta cosas pero que en realidad no las siente, que son mentira y que en la vida real no lo reflejan. El rock es una actitud de vida.

¿Hoy hay un nuevo rock?

Aún no, pero creo que se está gestando.

Porque también se repite que el rock ha muerto.

Eso lo vengo escuchando desde cuando empecé, hace 50 años. Nunca va a morir.

Y ahora vuelves al Perú.

Estoy muy entusiasmado de ir a tu país porque adoro Perú. Mi primer viaje internacional, cuando tenía 10 años, fue a Perú y EE.UU., con mi padre.

¿Sabes algo del Perú actual en música?

No estoy al tanto de lo actual. Pero yo era muy fanático de El Polen.

¿Cuándo fue la última vez que viste a Soda?

En EE.UU., en un estadio enorme, lleno. Un concierto espectacular, impresionante. Fue la gira de despedida.

