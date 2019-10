En un principio el canto era poesía. Es decir, poema y canción se abrazaban y eran uno. Juan Gonzalo Rose (1928-1983), el más entrañable y emocional poeta de la generación del 50, traslucía esta herencia a través de sus versos. Además, logró la máxima gloria a la que puede aspirar un poeta: que todos recuerden un poema suyo. Si no me creen, allí está el vals “Tu voz”, aquel interpretado por Tania Libertad y vuelto popular en la doliente garganta de Lucha Reyes. Tal fue su éxito que, al dar cuenta de su muerte, algunos diarios se referían a él como el “compositor Juan Gonzalo Rose”. La canción es la poesía del pueblo, tal como en el caso de Felipe Pinglo.

El nombre de JGR ha vuelto a sonar gracias a una antología de sus poemas y canciones titulada Tu voz, editada por el nuevo sello Just Read. Aunque resaltan algunos errores y descuidos de edición, el gran mérito del libro es traernos de regreso los versos de Rose y, como gran plus, presentarnos por primera vez los poemas inéditos del manuscrito Cancionero de paz, de 1951, es decir tres años antes de su primer poemario y aún pendiente de rescate: La luz armada. Estos poemas iniciales revelan su preocupación social bajo el influjo de César Vallejo. Esta selección nos presenta el derrotero de un escritor que impregnaba a sus versos de melancolía, política y amor, como en “La pregunta”, “Cartas a María Teresa” –dedicado a su hermana– y “Exacta dimensión”. Pero JGR no solo era el trovador de la nostalgia, pues cuando la crítica sabionda lo minimizaba sorprendió con Las comarcas (1964), donde alcanzó profundidad echando mano de una prosa épica en la que confluyen la mitología, la historia y la mirada del viajero.

Las alusiones a la música fueron una constante en los títulos de sus obras: Cantos desde lejos (1957) y Simple canción (1960), pero también en sus poemas, donde cada palabra canta. “Me he acostumbrado a ti/como los ríos al color del cielo./Odio lo que se pierde en cada paso:/el tiempo de mi espera, sin esperanzas lleno”, dice el poema “Égloga tarda”. En una entrevista de 1978 le pidieron que defina a la poesía en breves palabras: “Es el camino corto entre la palabra y la emoción”, dijo. Leer a Juan Gonzalo Rose es una manera de conectarnos con su sensibilidad y emocionarnos.

FICHA TÉCNICA

Título:

Tu voz

Autor:

Juan Gonzalo Rose

Editorial:

La Píldora Púrpura

Lima, 2019.

167 p.p.