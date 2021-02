La cancha no está en igualdad de condiciones y eso lo conoce bien Sisy Quiroz. Ella ha sido futbolista profesional por muchos años e incluso ha llegado a formar parte de la selección peruana, aunque desde niña tuvo que hacer frente a todas las faltas cometidas contra las mujeres en el fútbol, tanto dentro como fuera de las canchas. Para evitar que ellas se alejen del juego y puedan practicarlo de manera divertida y segura, Sisy cofundó Ligas Femeninas de Fútbol 7, una organización ganadora del concurso Próceres del Bicentenario, que muestra que el balompié es también el deporte reina.

Se trata de una estructura dedicada a promover el acceso igualitario al fútbol a través de academias para niñas y adultas, espacios de práctica como las Pichangas Libres y Cuadrangulares, y la organización de campeonatos en empresas y colegios. Todo para que las chicas jueguen con la pelota sin temor ni límites.

¿Cómo nace tu gusto por el fútbol?

Siempre he estado rodando la pelota. Desde muy pequeña practiqué al lado de mi hermano mayor, quien me motivaba a jugar con sus amiguitos. Además, tenía el ejemplo de mi mamá que jugaba y mi hermana que también es futbolera. Fue así que la afición llegó a mí. Pese a los prejuicios, el fútbol siempre estuvo en mi vida, nunca desistí en ese sueño.

¿A qué prejuicios te enfrentabas cuando tocabas el balón?

Uno crece jugando y no se da cuenta que algo estaba mal. Tenía 11 años y empecé a escuchar cosas como “oye, ¿por qué no juegas otras cosas?”. “El fútbol es para hombres y tú deberías jugar vóley”. “Te van a golpear si juegas fútbol”. No entendía por qué me decían esos comentarios porque a mí me gustaba jugar fútbol, pero a esa edad fue que me di cuenta que era la única mujer entre mis amigos. Fue ahí cuando sentí que choqué con la sociedad y empezaron a marcarme los prejuicios.

¿Dudaste sobre si debías seguir jugando fútbol?

Sí, me empecé a cuestionar si estaba bien jugar fútbol. Sobre si era un juego solo para hombres. Cuestioné las ganas de seguir haciendo lo que más me gustaba. Es a partir de ahí que empezó mi lucha contra eso, porque era un deporte que me gustaba y era muy injusto que solo los hombres lo practiquen.

¿Tu familia te apoyó para continuar jugando?

Sí, definitivamente. Aparte, nosotros participábamos en olimpiadas del Club Rinconada, donde había campeonatos de fulbito. Mi mamá participaba ahí. Mi abuela jugaba pataditas. Siempre tuve el apoyo de mi familia.

Ese tipo de prejuicios contra ti cuando eras pequeña se deben repetir hasta hoy, ¿los escuchas en Ligas Femeninas F7?

Dentro de la organización hemos podido escuchar testimonios de mujeres que hablan de eso. Que no podían desarrollar su gusto por jugar cuando eran chicas. Ellas no lo pudieron hacer de pequeñas pero de adultas ya les fue posible sin que les importe que hayan comentarios negativos.

¿Cómo se pueden combatir esas ideas negativas contra mujeres que juegan fútbol?

Uno de nuestros propósitos clave es visibilizar a la mujer en el deporte y ello incluye generar modelos a seguir. Ello porque cuando éramos chicas no teníamos un modelo de mujer deportista o mujer en el fútbol. Ahora, incluso, si preguntan quién quieres ser te dicen Cristiano Ronaldo o Messi. Pero muy poco te hablan de una mujer o referentes nacionales como Cindy Novoa. Es importante trabajar en la visibilidad. Además de ello, buscamos generar espacios seguros para que las mujeres practiquen fútbol sin ninguna discriminación.

¿También abordan temas de violencia de género?

Sí, es un propósito clave para Ligas Femeninas F7. Buscamos visibilizar los diferentes tipos de violencia y discriminación que existe en el deporte y que deben cambiar. De chica, he vivido violencia de género y discriminación. Me han tildado de machona o que parezco hombre por jugar. Esas son calificaciones innecesarias que escuchaba cuando yo solo quería divertirme jugando. Igual ocurre con otras chicas que han sido blanco de violencia sexual y hostigamiento. Buscamos mostrar esa problemática, que sea regulada y que ese tipo de violencia sea erradicada del fútbol y del deporte en general.

En tiempos de COVID-19, ¿cómo han mantenido sus actividades?

Nos hemos enfocado en el circuito deportivo, lo hemos trasladado a plataformas virtuales como Facebook e Instagram donde realizamos varias actividades como charlas y talleres. Además, hemos realizado capacitaciones en temas de género. Respecto a los temas deportivos, realizamos actividades físicas por Zoom para niñas y adultas. Hemos buscado que no se pierda la actividad física y al mismo tiempo buscamos dar información a nuestra comunidad.

¿Crees que llegará la época en que solo exista el fútbol como tal y no se divida en masculino y femenino?

Por supuesto. Hoy se genera esa diferencia, debería quedar eliminada. Todas las instituciones deberían tratar al fútbol como una línea más de trabajo. Hay muchas diferencias entre el fútbol masculino y femenino. Espero que eso cambie y tengamos los mismos derechos, con campeonatos adecuadamente organizados e igualdad de pago.

En el año del Bicentenario, ¿qué cosas urgen cambiar en el Perú para revertir la desigualdad de género?

Necesitamos cortar la brecha de desigualdad que es muy grande aún. En el país existe mucha violencia contra la mujer y es necesario cambiarlo con educación. Seguir educando sobre ello con el fútbol y otras plataformas. Que las mujeres puedan tener el derecho de poder desarrollarse como personas de la misma forma que los hombres. De manera equitativa, accediendo a las mismas oportunidades y podamos, desde muy chiquitas, soñar y desarrollarnos como queramos. Sin ningún limitante.

AUTOFICHA:

- “Me llamo Sisy Quiroz. Soy gestora deportiva en las divisiones de fútbol y vóley de Alianza Lima. Soy egresada de la Universidad San Ignacio de Loyola. Fui parte de la selección peruana de fútbol entre 2004 y 2015, con la que participé en distintos eventos internacionales. Soy arquera y mi club de fútbol favorito es Alianza Lima y el FC Barcelona femenino”.

- “El fútbol significa para mí una herramienta de cambios. Es el deporte más visto a nivel mundial y mueve masas, pero a su vez permite llevar mensajes de cambios para una sociedad más igualitaria y llena de valores”.

- “Mi referente futbolístico a nivel internacional es Megan Rapinoe (EE.UU.) porque busca dar un mensaje al mundo. Cuando fue elegida mejor jugadora, habló de las diferencias que la FIFA hacía entre el fútbol femenino y masculino. Alzó la voz por esa problemática”.

