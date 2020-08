Juan Carlos Castro nació con retinosis pigmentaria, un desorden genético que le impide ver bien. Debe acercarse mucho al celular para leer su Whatsapp o, como en el colegio, pegarse a la pizarra para poder copiar la clase. Sin embargo, estas dificultades no le impiden gozar de la vida y hacer del humor un arma de trabajo.

“Como dice Alejandro Sanz, para mí siempre es de noche”, nos dice Juan Carlos para graficarnos su baja visión. Si bien esta se fue incrementando conforme creció, se hizo publicista de profesión y un fanático de los standup comedy, un gusto que quiso para él. En el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (Cercil), tomó clases de teatro con el actor Lucho Cáceres y después con Rodolfo Reaño del Club de la Comedia.

Juan Carlos Castro de 35 años encontró en el humor una manera de relatar su testimonio de vida. Es modelo y publicista. (Foto: Sin Calle)

Proyecto en casa

Junto a José Ocampo, Diego Arana y Daniel Rosadio, un grupo de amigos que hacen stand up y teatro con mucho humor, lanzaron “Sin Calle”, un podcast que se encuentra en Spotify. Aunque estuvo preparado para ser un espectáculo que presentaría en un bar, la pandemia lo puso en pausa y, como muchos otros, se mudaron a Zoom.

“Comenzó como un juego y poco a poco la gente se fue sumando y comenzamos a tener seguidores e interacciones. Ahora estamos en etapa de crecimiento, es muy bonito ver que la gente se divierte con lo que hacemos”, nos dice José Ocampo, quien se encargó de unir al grupo. “En las conversaciones tenemos la perspectiva de todos, nos complementamos bien. Las anécdotas y aventuras de Juan Carlos son interesantes y lo más rico es que él se divierte con lo que le pasa. A nosotros nos suma y hacemos lo mismo desde nuestras propia visión”, agrega Ocampo.

Para Juan Carlos, este podcast se diferencia de muchos otros porque es inclusivo: “Ellos no ven a personas diferentes sino a una persona que gracias a sus habilidades ha hecho de su defecto físico una oportunidad. A ellos les aporta mucho los chistes que hago, como imitar a Laura Bozo, dicen que lo hago muy bien, mejor que Fernando Armas”, nos comenta sin dejar el buen humor.





"Sin Calle" es un podcast que se creó durante la cuarentena y sus episodios transitan entre la anécdota y el humor. (Foto: Sin Calle)

El nombre, “Sin Calle”, nació en referencia a la cuarentena y porque se consideran ‘chicos sin calle’. Los episodios precisamente consisten en reírse de sí mismos, de sus errores, de lo que quisieron hacer y no lograron. Y también sobre sus recuerdos y anécdotas de la niñez: “En el colegio no podía plagiar, obligado tenía que estudiar, no podía ver el plage”, nos dice Juan Carlos, riéndose de sí mismo y satisfecho con este nuevo trabajo de cuarentena.





