Jugó básquet y llegó a la selección peruana. Dice que este deporte es como la vida misma. No siempre ganó y tuvo que cambiar de estrategia. Cuando la capitana se cayó, hubo que ayudar al equipo. Un día campeonó y otro, perdió el partido en el último minuto.

Resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo. Los aprendió en el básquet. “En mi familia lo vivimos, a mi hija se lo estamos inculcando también”, me dice Silvana Musante. Valores que, de alguna manera, los traslada a la campaña ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’, que busca hacer un llamado para evitar opiniones sobre cuerpos ajenos, así como para promover la autovaloración y el empoderamiento femenino.

Silvana tiene 44 años. Mide 1.70 metros y casi conserva la contextura delgada de cuando jugó básquet. Es gerente central de Marketing de Falabella y esta es su voz en el Día Internacional de la Mujer.

¿Cuál ha sido la reacción a la campaña ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’?

Los comentarios positivos de este año están mucho más favorables versus los del año pasado… A través de nuestras plataformas de TikTok, Instagram y Facebook las personas pueden dejar comentarios de cualquier tipo. El año pasado tuvimos alrededor de un 80% de comentarios positivos, pero había un 10% negativos, de personas que no estaban de acuerdo con el tema, sentían que, de alguna manera, la marca estaba como promoviendo una vida no saludable, lo cual es totalmente incorrecto. Es simplemente mostrar la diversidad de los cuerpos de las mujeres peruanas. Y este año no existe ni siquiera ese 10% de comentarios negativos, estamos alrededor del 2%. Los comentarios positivos siguen siendo muy altos. Se está generando consciencia del tema y nosotros obviamente tomamos aprendizajes, que nos ayudan a corregir ciertos aspectos.

Para unos se puede tratar de una campaña que busca vender más y para otros, un real sentido del cambio. ¿Cómo lograr credibilidad?

Es una responsabilidad de las marcas el poder tener un rol social mucho más activo y que sea genuino. En nuestro caso, el propósito de la marca es la equidad de género. Y este propósito se ha construido hace más de dos años. Y no tiene ningún beneficio comercial en lo absoluto. Por ejemplo, el año pasado, en julio, comunicamos la campaña ‘Arriba peruanas tal como somos’, lo que queríamos era enaltecer esta diversidad de las mujeres peruanas y destacar lo fantásticas que pueden ser. Esa campaña no tenía ninguna acción comercial y la de ahora tampoco… Queremos generar mayor consciencia en la sociedad, queremos generar un cambio en la sociedad. Nosotros estamos apuntando desde el cuestionamiento. Por ejemplo, esta última campaña ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’ viene con una encuesta que se ha hecho a nivel nacional de la mano con Ipsos para realmente demostrar lo que pueden sentir las mujeres cuando reciben comentarios no solicitados. Sentimos que la marca, además de aportar socialmente un cambio, puede generar una conexión mucho más fuerte con nuestras consumidoras. Estamos generando una conexión más real.

Hoy, 2024, ¿qué es una marca?

Una marca tiene que asumir dos roles: el rol para el cual fue creada y creo que, por sobre todas las cosas, una marca debe tener un rol social.

¿Las marcas siguen influyendo?

Solo las que lo hacen bien. En la medida que la comunicación sea honesta y resuene en las consumidoras, van a influir.

Como marketera, ¿sientes que tienes la misión de cambiar un poco la imagen de la palabra marketing? Es decir, puede ser cool estudiar Marketing, pero también se usa la palabra en el sentido de “es puro marketing”, como algo negativo.

El que se haya usado como una mala palabra es responsabilidad de todos los marketeros. A veces el consumidor se puede haber sentido subestimado. Lo que tratamos de hacer con la marca, con Falabella, es justamente lo contrario.

¿Pero no es un reto tuyo también?

Sí, sí, personalmente es lo que más me apasiona del marketing y la publicidad, poder identificar estos problemas sociales y cómo poder desde la marca aportar y dejar un grano de arena en nuestra sociedad.

Pensando en ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’, como jugadora de básquet ¿no sentiste esas miradas que juzgan, ya sea por lo que haces o por tu apariencia?

Claro que sí. A veces uno recibe los comentarios más duros, que no necesariamente vienen con esa intención, de la misma familia. Yo de chica era superdelgada y en el colegio, mis amigas o mis papás te decían la típica: “échale más papa al caldo”, “te vas a romper”, mil cosas. Al final, una chiquilla no tiene la madurez para procesar esos comentarios. Y claro que afectan.

¿Cómo lo resolviste?

No sé, con el tiempo. De hecho, me ‘picaba’ cuando era chica. Mis hermanos me molestaban, lloraba, pero con la madurez vas aceptando que esa eres tú y que no te tiene que afectar. El tema es que no todas las personas logran procesarlo de esa manera.

Hoy, en el Día de la Mujer, ¿cuál es la reflexión?

Todavía existen muchos temas desde distintos frentes, como el típico tema salarial, la carga mental por todo lo que asume la mujer en una casa. Sigamos trabajando, que el camino ya está abierto y el cambio que tenemos que dar como sociedad es grande. Y creo que hay luz al final del túnel, porque las nuevas generaciones son increíbles, vienen con otro chip.

AUTOFICHA:

-“Soy Silvana Musante Chávez. Tengo 44 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Ciencias de la Comunicación. En algún momento pensé ser abogada, pero duró poquísimo. Pensé seguir periodismo, pero me jaló más el lado publicista, marketero”.

-“Llevo casi 20 años en publicidad y marketing. Mis diez primeros años estuve en el BCP, en áreas de recursos humanos, en calidad de servicio y terminé en marketing. Luego estuve casi 8 años en el Banco Falabella, como gerente de Marketing y pasé a Falabella retail”.

-“En Falabella retail soy gerente central de Marketing. Ya no juego básquet, se me rompió el ligamento. Estoy aprendiendo a jugar tenis. Parte del trabajo en Falabella es seguir construyendo este propósito de ‘Arriba mujeres, tal como somos’, paraguas de campañas como ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’”.





