Sheherezade Bedoya, la autora del mural tributo a Gustavo Cerati

En una tarde llena de rock en español se inauguró oficialmente el mural en tributo al legendario cantante Gustavo Cerati en la Bajada Balta de Miraflores, con un concierto callejero a cargo de Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati y ganador de 'Yo Soy'.

Sin embargo, la gran estrella tras bambalinas fue la autora del mural al genio argentino, la artista peruana Sheherezade Bedoya, gracias a una colaboración con la Embajada de Argentina, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) y el Municipio de Miraflores.

Perú21 conversó con la artista y nos contó sobre la experiencia de realizar este mural que ha causado furor entre los fanáticos del autor de 'Bocanada'.

¿Cómo llegó la oportunidad?

Yo trabajé también con la Embajada de Argentina antes, en la Feria del Libro, un homenaje a Julio Cortázar. Desde la embajada se contactaron con el Centro Cultural de Bellas Artes, tienen mapeado mi trabajo, al igual que el de varios de mis compañeros. Me contactaron y conocí a Diego González, quien trabaja en la parte de cultura de la Embajada, y empezamos a trabajar lo de Cortázar, que salió muy bien.

Justo había leído el libro 'Historias de cronopios y de famas', entonces tenía todo fresco. Este libro es simbólico e hice una composición, una representación surrealista con diferentes partes de la obra. Se culminó satisfactoriamente y para el proyecto de Cerati, la Embajada contó también conmigo.

Eres muralista

Me interesó hacerlo mucho porque el arte mural es muy importante, es diferente pintar en soportes tradicionales que se presentan en lugares cerrados como museos o galerías. Los murales conectan directamente con las personas porque muchos no pueden acudir a estos lugares cerrados para consumir el arte. Entonces digamos que acceder un poco al arte es complicado y el arte mural hace que la comunicación entre arte y público y gente sea súper directa. Por eso me gusta apostar por el muralismo, porque democratiza el acceso al arte. He pintado murales desde el 2019 más o menos.

Imagen Sheherezade Bedoya también hizo una obra sobre Julio Cortázar en la Feria del Libro.

¿Cómo tomaste que la propuesta involucrara a Cerati?

He escuchado su música sí, tengo un tío que es muy fanático del rock en español y también de la música argentina, no solo del rock, sino otros géneros como el tango y sí, he disfrutado de la música de Cerati y sabía también que en Perú tiene un montón de fans y este mural está en una zona muy transitada, pasan cientos de personas a diario y tiene mucho impacto.

He leído comentarios cuestionando el mural a Gsutavo Cerati, preguntado por qué no un exponente del rock peruano, como Pedro Suárez-Vértiz, sin saber que esto lo promueve la Embajada de Argentina. En Perú hay varios murales en honor a cantantes icónicos peruanos en el Centro de Lima o el Parque de la Muralla por ejemplo. Me gusta que el arte mural haga este tipo de cosas, establezca el debate y genere pensamiento crítico, que la gente se cuestione ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿Por qué se está haciendo eso ahí? Creo que es el fin del muralismo.

Ha llamado bastante la atención el mural

Sí, también alguien lo rayó, le hizo un tag, como nombres en la pared y puso el suyo. Lo vi porque una persona que me siguió en redes me mandó el video y tuve que ir a limpiarlo y volver a pintar, valorar si estuvo bien o mal no es mi trabajo, pero es interesante analizar ¿Por qué rayan las paredes? ¿Por qué rayar un mural? ¿Qué significa lo que piensa esta persona? Y bueno, también me parece interesante ¿no? Este tipo de situación.

También emocionó a la hermana de Gustavo

Eso también me parece interesante, cómo el mural ha roto fronteras. La gente en Argentina ha apoyado mucho el mural, también le gustó a Laura Cerati y llegó a verlo y tomarse fotos y pudo acercar a más gente a esta pieza de arte, es el poder que tiene el mismo arte, de acercar a la gente, sin importar la nacionalidad.

Imagen Así se trabajó el mural. Foto: Embajada de Argentina

¿Cómo elegiste la composición?

Me dieron los parámetros. Al principio iban a ser tres murales y cada uno representaría una etapa de la vida de Gustavo, uno con sus inicios, antes de Soda Stereo, cuando era más joven y participó en distintas bandas. El siguiente ya iba a ser en su etapa en Soda y por último el Cerati solista, cuando se aleja de la banda. Luego ya hablando con la municipalidad se quedó en que solo sería un mural, entonces ese era el límite.

Presenté el boceto y la Embajada lo aprobó, tomó un tiempo por el tema de los permisos e iba a inaugurarse el 27 de diciembre, pero se pospuso al 3 de enero por la pegada que tuvo en la gente y se decidió hacer un homenaje artístico previo a la inauguración, algo más grande.

El fondo de la segunda composición es por el álbum Amor Amarillo, por eso los colores y la portada de 'Bocanada', el álbum como solista de Cerati.

¿Cuáles son tus objetivos para este 2025?

Egresé de mi carrera recién y ahora estoy enfocada en sacar mi título y seguir una maestría, también estoy aprendiendo idiomas. Me enfoco también en mi trabajo, en muchos proyectos como enseñar en el Centro Español en estos meses, estoy guiando mi camino por ahí, por el arte.

El mural tributo a Gustavo Cerati se encuentra en la Bajada Balta, frente a la sede del Británico, en el distrito de Miraflores. Puedes encontrar a Sheherezade Bedoya en sus redes sociales como Instagram y Facebook.

